A Coruña, ‘mon amour’: o soño de Elga Fernández Lamas

Como James Stewart coa perna escaiolada ante os seus prismáticos, o viaxeiro que chega ata A Coruña atópase coa cidade ideal para o voyeur. Torres de vivendas bordean cos seus salóns iluminados Alfonso Molina, ata recibir o último golpe do Atlántico. E o conductor circula baixo a sombra de edificios vivos e extintos, cunha ollada posta nas xanelas indiscretas que levan ata brindis familiares, lecturas de aventuras... e mozas que tamén miran ao conductor. Nesa A Coruña soñada, cun urbanismo presente pero tamén desaparecido, mergúllase a ilustradora Elga Fernández Lamas para ofrecer a súa última delicatessen. Co título de A Coruña. A cidade asomada, chegará en Nadal un libro con 30 láminas creadas por esta artista ferrolá e lanzado por Edicións Embora. Como aperitivo para os lectores deste diario, amosa estas sete imaxes que acompañan á reportaxe: desde o modernismo do Kiosco Alfonso a cargo de Rafael González Vilar, ata a liña do ceo sempre marcada pola torre de Hércules.

Fernández Lamas xa triunfara con Baixo as mesmas nubes (tamén de Embora) que inmortalizou un Ferrol saído dos mellores soños. Para a nova publicación sobre A Coruña avanza que “mellorei moito, pero manteño a idealización das cidades”. Aparecen “edificios que existiron e desapareceron, outros que sufriron reformas ao longo do tempo e non locen igual, e outros que se conservan igual que na inauguración”. Entre esas estampas que xa pasaron á historia vemos o fenecido Pavillón Lino dos Xardíns de Méndez Núñez, “unha curiosísima estación de servizo en Cuatro Caminos, ou o posto de Ostras Carnicero, que se atopaba na ponte da Pasaxe”. A ilustradora fixo o seu traballo a partir de planos de arquitectura e fotos antigas, como esas Ostras Carnicero “case saídas de Xapón”.

A xanela indiscreta

A Coruña. A cidade asomada concede especial protagonismo ás xanelas, mentras o mar rodea aos seus habitantes por todos lados. “Cando rematei o libro de Ferrol, Miguel Toval (director de Embora) propúxome facer outro sobre A Coruña e agora xa é unha realidade”, indica Elga Fernández Lamas (afincada en Valencia). Terá formato apaisado con tapa dura, en tamaño pequeno para os lectores e grande para as empresas. Por exemplo, o concello de Ferrol empregou o seu como regalo institucional e nas vodas civís.

Como novidade, nos edificios coruñeses asómanse mulleres e homes (de aí o título). Con certa sensación de soedade a pesar do luminoso entorno, pode que nun chisco a Hopper. “A estación de tren cunha maleta, a Lonxa cunha rapaza sentada no medio da ría, ese momento que tes en cada cidade cando entras no medio da noite...”, relata a autora.

O libro tamén amosa a riqueza de contrastes no urbanismo coruñés. Desde o encanto modernista da Casa dos Cisnes onde unha rapaza medita sobre o seu destino (obra de Manuel Reboredo e Juan de Ciórraga), ata o impresionante brutalismo da empresa Louzao Mercedes-Benz que trazou Domingo Tabuyo. “Todo está cheo de contrastes que teñen que ver coa arquitectura, usei espazos industriais e simplifiqueinos aínda máis... pero cos modernistas fixen o contrario e resultou unha mistura moi interesante”, apunta Elga Fernández Lamas.

Un flechazo coa ETSA

A este libro chega a ilustradora tras pasar por varios flechazos de pintura e formigón. Pode que o principal golpe ao corazón chegase a través da ETSA (Escola Técnica Superior de Arquitectura), ideada por Rodolfo Ucha (fillo de Ucha Piñeiro), Juan Castañón e José María Laguna a principios dos 70. “Chamoume moito a atención despois de que me falase dela a miña cuñada Débora Domingo Calabuig, que é vicerrectora da Universitat Politècnica de València e especialista en brutalismo”, indica. Tamén contou coa información do profesor da Universidade da Coruña, Antonio S. Río Vázquez.

Entre os edificios xa convertidos en pó figura o Garaxe Alonso, xusto ao lado da Casa Escudero. A autora rescata estas imaxes dos coches da Belle Époque saíndo do entorno do chalet en busca de novas peripecias por A Coruña. Por motivos de traballo, ela viviu dous anos en hoteis desta cidade. Pero aínda agora atopou edificios dos que descoñecía a súa existencia.

De Elviña á Terraza

Máis construcións sorprendentes para calquera visitante ou mesmo coruñés: “O Conde de Fenosa que despois pasou por litixios, a Unidade Veciñal de Elviña, a Casa dos Cisnes, todo o entorno de incribles edificios modernistas da praza de Lugo”. Tamén aparecen neste libro clásicos como o concello en María Pita, a Terraza erguida en 1912 nos Xardíns de Méndez Núñez antes do seu traslado a Sada, o Banco Pastor, o mercado de San Agustín, a estación de Renfe, o CEIP Labaca case listo para as clases de maxia de Hogwarts... E como non, a Torre de Hércules.

Paisaxe con Hércules ao fondo

Como debuxa en A Coruña. A cidade asomada o seu monumento máis emblemático? O faro en activo máis antigo do mundo, alzado polos romanos no século I D.C., ocupa unha dobre páxina. Pero non como protagonista, senón como parte da paisaxe: a principal referencia para orientarse ao longo deste istmo adentrado no Atlántico. “En primeiro lugar vemos o tranvía, e ao fondo a Torre de Hércules”, indica Elga Fernández Lamas. Ese veículo cruza ademáis a imaxe con outra das características desta publicación: a proliferación de publicidade antiga, que daba ese recoñecido aire aos barrios. Por exemplo, no caso deste tranvía que circula ante a Torre podemos ler en maiúsculas OSRAM: o nome dunha tenda de lámpadas.

Luces de neón

Entre os anuncios e os haigas (automóbiles dos indianos), iníciase o aceso das luces de neón. Chegados doutra época cruzan raudos estas láminas os medios de transporte que dan vida a unha cidade: “Eran chulísimos os letreiros do tranvía, os coches antigos, o Castromil que sae desde o Banco Pastor, ese autobús que percorre a liña A Coruña- Santiago-Vigo”. As rúas que conquistaron os nosos avós.

Mesmo un coche de cabalos galopa multicolor ante o blanquísimo Kiosco Alfonso, en tempo de palmeiras.

Lazos de sangue con Ferrol

As dúas cidades atlánticas do norte galego móvense atadas por lazos de sangue pero tamén urbanísticos. “Non hai cidades perfectas, pero para min Ferrol é moi bonito coa mistura de modernismo e liñas máis rectas”, apunta Elga que xa inmortalizou o seu berce en Baixo as mesmas nubes. No enclave naval tamén hai modernismo coas creacións de Ucha Piñeiro, ademáis de brutalismo nas Rosas de Caranza.

Para os dous traballos, a autora nadou entre fondos documentais. “Para A Coruña, comprei moitos libros en Todo Colección, atopei mapas antigos, tirei do fondo de Galiciana, falei con investigadores e profesores, tamén naveguei por Facebook para pedir fotos, busquei moito material de arquitectura”. Neses libros de arquitectos atopou as referencias dos edificios desaparecidos, aínda que o proxectado no plano tivese importantes cambios na realidade. E para pulir a imaxe definitiva, contou con fotos antiquísimas... e tamén con Google Maps.

Vivir cada día

Ao igual que na serie documental Vivir cada día (que amosaba unha España dos 80 hoxe xa en extinción), a ilustradora enche as súas láminas de costumismo. “Na Torre de Hércules aparece en primeiro plano publicidade dalgo que xa non existe, tirei de cousas desaparecidas como esas lámpadas; un coche cruza a cidade coa litografía Roel para que o corazón faga un suspiro por ese recordo”, apunta.

Máis publicidade dun tempo pasado ou aínda persistente: Banco Pastor, Castromil, o edificio da Seat, Louzao, o centro de cálculo de Caixa Galicia, “para Coca-Cola xa non tiven tempo”.

A velocidade dun trolebús

A toda páxina tamén acelera un trolebús de dous pisos con parellas e eternos solitarios. No segundo piso podemos ler en vermello e azul sobre branco Fotografíe con VALCA (“unha marca de carretes fotográficos”). E no primeiro, en branco e azul sobre vermello VIGAL, vino de mesa. “A vida está chea de publicidade”, argumenta esta creadora. Ensina unha comparativa entre unha foto antiga de Ostras Carnicero e a súa lámina. Persisten os traballadores, a árbore do fondo, unha pequena lancha. Na versión de Elga impera a luz, case como se o Mediterráneo da súa Valencia residencial chegase ata Galicia.

Do rosa ao amarelo

A obra desta artista tamén vive no imperio do color. Admite que tivo dificultades “para atopar o meu estilo neste traballo, os edificios quedaban moi bonitos pero os fondos non acababan de funcionar”. Quería escapar das repeticións. Finalmente elaborou unha paleta de azuis, amarelos e rosas. E por primeira vez incorporou o morado e o verde.

“Abuso do azul para dar esa sensación de ceo, para que a cidade semelle máis idílica, son azuis perfectos de postal”, enumera. Ao igual que en Ferrol, as múltiples galerías permiten facer aínda máis de voyeur. No caso da Coruña, os cristais teñen un carácter máis oceánico... mentras o espectador pode adiviñar siluetas humanas detrás das cortinas.

Na elaboración do libro, a ilustradora seguiu os seguintes pasos: “Imprimo as imaxes en miniaturas e as coloco en filas para darlles un sentido, intentei que cada páxina teña o seu atractivo”. O concello ante a praza de María Pita aparece en primeiro lugar, “como un dos elementos máis identificativos e tamén para deixar as sorpresas para máis adiante”.

Libros de texto e galletas

Á espera de que este A Coruña. A cidade asomada naza en Nadal, Fernández Lamas continúa traballando noutros proxectos. Os vindeiros catro meses estarán adicados a ilustrar os libros de texto de Santillana para Lingua e Literatura en Valencia. Tamén ten encargadas ilustracións para o proxecto de emisións cero en Valencia para 2030. Acaba de entregar o cartel da Casa de la Dona de Quart de Poblet. Ten máis portadas para editoriais. E segue adiante a súa colaboración coas Maruxas de Nata (galletas artesanais feitas desde San Sadurniño).

En todas estas ilustracións, a vida avanza como unha festa: chea de luces, pero tamén de melancolía. Como a electricidade multicolor pola noite da Coruña.