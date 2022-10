'Radiografía' de la pobreza en Galicia tras el COVID: empeora el acceso a la vivienda y aumenta la brecha de género

Mujeres, niños y jóvenes más vulnerables frente a la pobreza; mayor desigualdad entre los ciudadanos con más recursos y "los que ya tenían menos"; y peor acceso a la vivienda, son las otras heridas de la pandemia de COVID en Galicia, recogidas en el último informe sobre el Estado de la pobreza en la comunidad, elaborado por la Rede Galega contra a Pobreza (EAPN-Galicia) y presentado, esta semana, junto a la Valedora do Pobo. El documento, con datos correspondientes a 2021, revela que 678.000 ciudadanos, una cuarta parte de la población gallega (25,2%), estaban en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) el año pasado. Son 4.000 menos que en el ejercicio anterior, una circunstancia que EAPN-Galicia atribuye al relativo éxito de las medidas de choque contra la pobreza adoptadas, “tanto a nivel estatal, como de la Xunta, los ayuntamientos y las organizaciones del Tercer Sector”. El índice de pobreza aumenta, sin embargo, entre las mujeres, y alcanza el 34% en menores y jóvenes, muy por encima tanto de la tasa en adultos (25,4%), como en mayores de 65 años (19,5%). Ante esta situación, la Rede urge a “incrementar el esfuerzo presupuestario” contra los efectos de la actual crisis, provocada por la inflación y la imparable escalada de precios, y advierte: “Tener formación o empleo ya no es un escudo protector”.

“Pese a que el porcentaje de personas que se encuentran en una situación de pobreza o de riesgo en Galicia es muy elevado, desde la Rede sí destacamos que se haya podido reducir esa cifra con respecto al ejercicio anterior, más aún siendo 2021 un año pospandemia. Esto nos permite comprobar, también, el impacto de las medidas de choque puestas en marcha, tanto a nivel estatal como autonómico. Estimamos que evitaron que unos 127.000 ciudadanos entrasen en riesgo de pobreza o exclusión, y reivindicamos que esto deriva de haber aumentado la inversión en lo social frente a la grave situación que se estaba dando”, resalta Eloína Ingerto, presidenta de EAPN-Galicia, quien admite, no obstante, que esa ligera mejoría de los indicadores generales de la pobreza en la comunidad gallega no afecta a todos los colectivos por igual.

“Mujeres, jóvenes y niños concentran el mayor riesgo de pobreza, vinculado, también, al acceso al trabajo. En las familias monoparentales encabezadas por una mujer es donde más está impactando, al igual que en los jóvenes, a quienes tener formación ya no les aleja de esa situación, por la dificultad para acceder a un empleo e, incluso, por la precariedad laboral”, refiere.

La Rede reclama “más inversión” y reducir la burocracia para “acabar con la infravivienda”

La fotografía que recoge el último informe sobre el Estado de la pobreza en Galicia corresponde a 2021, pero “todo va muy rápido” y el panorama actual —sobre el que todavía no hay estadísticas—, “podría ser bastante peor”. “Aún no habíamos salido de la anterior crisis y estamos de lleno metidos en otra, derivada de la inflación y el encarecimiento de los artículos de primera necesidad. Todo esto agrava, también, el problema de acceso a la vivienda, al igual que la brecha de género de la pobreza, de la desigualdad... Ante esta nueva situación, urge replicar, dar continuidad o incluso mejorar las medidas de choque y la inversión realizada para hacer frente al contexto derivado de la pandemia de COVID, de lo contrario, las cifras actuales, que ya no son buenas, irán a peor. Y detrás de los números, no nos olvidemos, hay personas”, avisa Ingerto, quien incide en que la “intensidad” de la actual crisis “es tremenda”, de ahí la necesidad de actuar con premura.

“Desde las entidades que integran la Rede nos llegan datos de lo que supone para las familias hacer frente, en la actualidad, a la compra de productos básicos, al encarecimiento del precio de la energía (luz y gas) que consumen en sus hogares y a todo el desembolso vinculado al ámbito escolar —adquisición de libros de texto, material informático, comedores, actividades extraescolares—, y del consiguiente aumento de la brecha de la desigualdad entre los que disponen de medios para afrontar este incremento generalizado del coste de la vida y los que ya no los tenían”, reitera la presidenta de EAPN-Galicia, y llama especialmente la atención, en este punto, sobre “el problema de la vivienda”.

“Insistimos en poner el foco en el tema de la vivienda porque es sangrante, y se agrava en las familias donde hay menores”, advierte Ingerto, quien ante “una situación de emergencia como la actual”, urge a “poner en marcha medidas concretas”, haciendo uso de “fondos europeos y estatales” e incrementando, también, el presupuesto de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda” para mejorar la “accesibilidad” y garantizar unas “condiciones dignas” de habitabilidad.

“Invertir en accesibilidad a la vivienda, rehabilitación, aislamiento térmico... es urgente para acabar con la infravivienda y el chabolismo”, subraya Eloína Ingerto, quien insta, además, a “simplificar la burocracia” y “agilizar los trámites administrativos” para que las personas en situación de vulnerabilidad se puedan beneficiar, “cuanto antes”, de las ayudas destinadas a ese fin. También, a “poner todos los medios necesarios” para que los ciudadanos “puedan optar a una vivienda en el mercado privado cuando no lo hay a nivel público”, resalta.