“La idea surgió al ver cómo mis compañer@s de enfermedad, en el grupo de WhatsApp que tenemos de toda España, organizaban un montón de cosas para dar visibilidad a la ELA. Así fue como me dije: ‘¡Tenemos que hacer algo también en Ferrol!”. A principios del pasado verano, Teresa Rodríguez, ferrolana con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se asomaba a esta ventana para mostrar la realidad de esa dolencia neurodegenerativa, cruel e incurable, con la que convive desde hace cuatro años y que le ha robado la movilidad, la capacidad de deglución segura y el habla, pero no las ganas de vivir: “Me motiva todo lo que me hace feliz hoy”, aseguraba, entonces, vía correo electrónico, pues se comunica a través de una pantalla con un software que maneja con el movimiento de sus pupilas. Hoy Teresa vuelve a estas páginas, con la misma actitud y entereza, y con un entusiasmo contagioso, para difundir una iniciativa en la que ha tenido mucho que ver y cuya finalidad es, de nuevo, respaldar al colectivo de afectados por la ELA: la primera gala solidaria en su ciudad a beneficio de la asociación gallega Agaela.

Teresa Rodríguez, ferrolana con ELA: “Nunca he pensado en tirar la toalla” “Coincidiendo con el Día mundial de la ELA, Agaela organizó un acto en Cangas. Estando allí, comenté que en mi ciudad nunca se había hecho nada de ese tipo, y entonces se acordó realizar una gala en Ferrol”, explica Teresa. “Tenemos un amigo con una agencia que organiza conciertos, hablamos con él para que nos asesorase y nos ofreció dejar todo en sus manos. A partir de ahí, se fueron uniendo al proyecto colaboradores, como el Concello, la agencia Run-Rum o Aldine serigrafía...”, agrega. Esta tarde, su sueño se hará realidad en el Auditorio de Caranza, donde una veintena de artistas locales pondrán su granito de arena para contribuir a mejorar la calidad de vida de los afectados gallegos por la ELA y sus familiares. La gala arrancará a las 18.30 horas y las invitaciones, que son gratuitas, se pueden recoger en la taquilla del Teatro Jofre o en la misma entrada del recinto. No obstante, desde la organización piden un donativo mínimo de 10 euros para acceder a un espectáculo que mezclará la música, la danza, el teatro y la magia con el sorteo de fotografías y obras de arte. Dolores Estrada: “La ELA es una enfermedad cruel y devastadora para cualquier familia, más aún si los recursos son limitados” “Agaela es muy importante para los afectados por esta enfermedad. Nos ofrece asesoramiento, además de darnos soporte con material técnico: grúas, sillas para la ducha, camas, etc. Ahora cuentan con el apoyo de la Fundación San Rafael, que se encarga de gestionar el banco de material para enfermos con ELA, porque era complicado que todos los productos estuviesen en buenas condiciones, y esto se ha hecho posible gracias a esta entidad”, resalta Teresa, y continúa: “En mi caso, desde que contacté con Agaela sentí seguridad y que era el sitio correcto, donde tenía que estar. Cuentan con gran experiencia y años de lucha al lado de afectados por la ELA, ayudándonos mucho a tener una calidad de vida digna”, reivindica.