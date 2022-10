Mar Castellanos, jefa de Neurología del Hospital de A Coruña: “El 90% de los ictus se podrían prevenir”

“Al margen de la edad avanzada, que no es modificable, sí podemos actuar sobre la hipertensión arterial, los niveles de azúcar, la dislipemia, el tabaquismo, el sedentarismo que conlleva obesidad, además de sobre el consumo excesivo de alcohol”, detalla la responsable del Servicio de Neurología del Chuac, quien también incide en el papel de las “arritmias cardíacas” para desencadenar un infarto o una hemorragia cerebral, “en especial la fibrilación auricular, asociada a ictus graves”, pero que “se puede diagnosticar y tratar mediante anticoagulantes”.

El complejo hospitalario coruñés se sumó ayer a los actos de sensibilización del Día mundial del ictus, que se conmemora hoy, instalando en el vestíbulo del Hospital Universitario una mesa informativa en la que, además, se ofreció a los ciudadanos la posibilidad de practicarles una sencilla prueba de monitorización del ritmo cardíaco y también de control de la presión arterial. A pie de tensiómetro, Pedro Marcos, director de Procesos Asistenciales, reivindicó el “compromiso” del área sanitaria coruñesa con “todas las iniciativas dirigidas a la población para que conozcan patologías que tanto impacto tienen en la morbimortalidad”.

El doctor Marcos recordó que, “todos los años, se produce un elevado número de ingresos en el Chuac debido a ictus”, y alabó la labor llevada a cabo por los servicios médicos implicados, liderados por Neurología, para “conseguir que, ante los primeros síntomas, los médicos de Atención Primaria lo detecten y deriven a los pacientes al hospital, en el menor tiempo posible, activando el llamado ‘Código ictus”. “Queremos que esto vaya a menos, que cada vez haya menos factores de riesgo. Hay que conseguir una población cada vez más sana, que haga más ejercicio y coma mejor. Esta es la línea para que, en un futuro no muy lejano, no tengamos que conmemorar el Día mundial del ictus”, destacó.

Pese a estos buenos deseos, lo cierto es que la incidencia de os accidentes cerebrovasculares no para de crecer, y “así lo constatan los diferentes datos epidemiológicos”. “Hay un aumento generalizado de incidencia, tanto en personas mayores, como en jóvenes. En ocasiones, este último grupo presenta algunas etiologías de ictus un poquito diferentes al que aparece en las personas de edad avanzada, que son quienes sufren con más frecuencia el riesgo vascular. Sin embargo, el peor control de los condicionantes anteriormente mencionados, como la hipertensión, el sedentarismo o la obesidad, está incrementando la incidencia de forma global”, advierte la doctora Mar Castellanos, quien urge a “actuar contra esta epidemia”.

Junto con la prevención de los factores de riesgo “modificables”, el otro puntal de la lucha contra el ictus, o en este caso contra sus secuelas, es la detección precoz de los síntomas, siendo el “más habitual”, entre todos ellos, “la pérdida de fuerza”, que puede afectar solo a un lado del cuerpo (cara, con desviación de la comisura bucal, brazo y pierna), y que muchas veces se acompaña de pérdida de la sensibilidad en la misma distribución. “También son frecuentes los trastornos del lenguaje, que se pueden manifestar en forma de dificultad para articular las palabras, imposibilidad para emitir el lenguaje o incapacidad para comprender lo que dice otra persona”, apunta la jefa de Neurología del Chuac, quien refiere que “son muy habituales”, asimismo, “las alteraciones visuales, como la pérdida de visión, que puede afectar a un ojo o a la mitad del campo visual”. “Otros síntomas a tener en cuenta son dolor de cabeza muy intenso y que aparece da manera repentina, vértigo muy persistente, visión doble o imposibilidad para mantenerse de pie y caminar de una manera normal. Habitualmente, todos estos síntomas surgen de forma brusca. El paciente está bien y, en un segundo, aparecen esas manifestaciones”, agrega.

“Llegar cuanto antes al hospital es fundamental”

El tiempo es cerebro ha sido el eslogan utilizado, durante muchos años, en las campañas de concienciación sobre el ictus, y es muy indicativo de lo que acontece cuando se sufre esa dolencia. Y es que “la mayoría de los accidentes cerebrovasculares se producen porque se tapona una arteria cerebral”. Esa oclusión provoca que deje de llegar sangre a una determinada parte del cerebro, lo que lleva a este órgano a poner en marcha unos mecanismos para intentar compensar esa falta de riego. Pero esos mecanismos no son infalibles y, llegado un determinado momento, van a empezar a fallar.

“Por eso es importantísimo acudir rápidamente al hospital y administrar el tratamiento para abrir la arteria taponada. Cuanto más tiempo dejemos pasar, más posibilidades hay de que la zona afectada por la falta de riego se acabe infartando de manera definitiva”, advierte la doctora Mar Castellanos, jefa de Neurología del Chuac, quien detalla que, en la fase de aguda del ictus, hay dos opciones terapéuticas.

“La primera es una fármaco que se administra por vía endovenosa con la intención de deshacer el trombo que está taponando la arteria. De entrada, este medicamento está indicado en las cuatro primeras horas y media desde la aparición de los síntomas, pero cuanto antes se administre, mejor. En la primera hora es más eficaz que en la segunda, la tercera o la cuarta. Y lo mismo sucede con el otro tratamiento, la trombectomía mecánica”, recalca la doctora Castellanos, y refiere: “Este tratamiento se realiza por vía endovascular, es decir, se introduce un catéter para llegar hasta el trombo que está taponando la arteria y extraerlo. Está indicado en pacientes a los que no se les puede administrar el fármaco por vía endovenosa, aunque también se puede recurrir a esta opción cuando el afectado por el ictus recibió de entrada el medicamento, pero no presenta mejoría. No obstante, es fundamental que el paciente llegue lo antes posible al hospital, puesto que los resultados de abrir la arteria serán mucho mejores cuanto antes se consiga hacerlo”, reitera.