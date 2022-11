O 62,3% dos fogares galegos teñen planes de consumo cultural nos vindeiros tres meses

O Observatorio da Cultura celebra que os fogares galegos incrementaron o seu gasto no sector ao longo do ano 2021, “cun destacado investimento en soportes de imaxe e son, e equipos para a súa recepción, rexistro e reprodución”. Pero ao mesmo tempo, o organismo do Consello da Cultura Galega incide “no forte descenso” na asistencia a servizos culturais como espectáculos ata baixar a cifras “que se sitúan por debaixo da metade do gasto de 2019”.

O informe Conxuntura estatística do ámbito cultural destaca como dato positivo que “a confianza dos consumidores continúa crecendo”. O 62,3% dos fogares galegos teñen planes culturais para os vindeiros tres meses, “pensan saír a cear, a cafetarías, ir ao cine e ao teatro”. O terceiro trimestre de 2021 fíxase como a data na que se empezan a percibir “os primeiros indicios de recuperación”. Incídese na asistencia ao cinema, onde se rexistrou un aumento en 2021 de 600. 000 espectadores e 3,6 millóns de euros de recadación con respecto a 2020. Nese ano da pandemia, computáranse 1,2 millóns de espectadores e recadárase un total de 6,7 millóns de euros. De todos modos, estas cifras aínda “están lonxe dos datos de 2019”, cando a recadación ascendera a 24,1 millóns de euros. En canto aos prezos, os libros e os artigos de papelaría son os que experimentaron o maior incremento (4 %), “probablemente influídos pola importante suba dos prezos industriais do papel”, segundo o Observatorio da Cultura. Pola contra, os equipos audiovisuais, fotográficos e de procesamento da información “rexistran unha significativa baixada (-2 %)”.