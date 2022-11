‘10 de Marzo’: lección de historia

Non aparece nos libros de historia. Pero hai 50 anos, ardeu Ferrol. A policía franquista sofocou unha manifestación do naval con disparos que acabaron coa vida de Amador Rey e Daniel Niebla. E ademais dos dous asasinados, a batalla da cidade metálica saldouse con medio centenar de feridos, innumerables torturados e detidos. Semellante episodio, ao que se adica o Día da Clase Obreira Galega, pedía a berros unha recreación cinematográfica. Roi Cagiao logra por fin o desexado durante décadas: a película documental 10 de Marzo que se estreará nas salas de cine das cidades galegas o 25 de novembro. Unha lección de historia que fala de heroes nunha ditadura famenta de sangue.

Avanza Roi Cagiao (Vigo, 1978) que xa Cineuropa proxectará este 10 de Marzo o 11 de novembro. A producción de Arthur Gordon, coa colaboración da Fundación 10 de Marzo e Fuco Buxán entre outros, aborda os sucesos de 1972 “nunha mistura de ficción e documental, seguindo o estilo de Vigo 1972” (obra feita polo mesmo director en 2017 sobre a revolta obreira desa cidade). As entrevistas aos protagonistas (Rafael Pillado, Fernando Miramontes, Anxo Currás, Sari Alabau entre outros) altérnanse con escenas ficcionadas en branco e negro “case sen locución e na búsqueda dun maior atractivo visual”.

Tamén chama a atención o uso de material de arquivo inédito: “Navantia colabora neste traballo e deixounos parte desas imaxes que dixitalizou hai só uns meses, Andrés Linares cedeunos películas semiclandestinas dos anos 70, temos o arquivo persoal dos protagonistas, da Fundación 10 de Marzo, Exponav, Fernando Ocampo, Guillermo Llorca, as actividades clandestinas estaban máis documentadas que en Vigo”.

A gran forza cinematográfica dos sucesos de 1972 (un conflito, líderes carismáticos, impacto na sociedade galega) non se lle escapaba a Cagiao. Destaca que “son feitos moi violentos, os protagonistas son heroes que sacrifican as súas vidas por un ideal”. A maiores, “Ferrol é unha cidade moi atractiva porque conviven dous mundos antagónicos: a historia militar e conservadora do berce de Franco, e a importantísima tradición obreira con Pablo Iglesias e Concepción Arenal”. Neste sentido, apunta Cagiao que “Vigo non está tan polarizado e en Ferrol os líderes obreiros máis antigos formaban un panteón de ídolos con Julio Aneiros, Paco Balón e Paco Filgueiras dentro de CCOO, venerados como santos”.

Xa na propia manifestación, recordada no documental polos participantes pero tamén dramatizada, cobran maior impacto as figuras de Rafael Pillado, Manuel Amor Deus e José María Riobóo. “O sindicato tiña un nivel de organización en Bazán digno de estudo”, explica o director e coguionista da película, Roi Cagiao.

Para a recreación cinematográfica, valorou “que ademais de dous asasinados houbo máis de 50 feridos de bala, unha cidade paralizada e tomada polo exército, o feito de que fose o berce de Franco, e o Proceso dos 23”. Serve tamén de exercizo de memoria,sobre os asasinados do 72, os que morreron mesmo antes da estrea (como Miramontes e Ángel Porto), ou para os que padecen unha grave enfermidade (Pillado co mesotelioma derivado do amianto). “O importante era rexistrar a súa experiencia, recordo ver o documental Septiembre del 75 e na homenaxe aos últimos asasinados do franquismo atopabas entre o público a coñecidos que xa morreran”, indica Cagiao.

Impresiona ver o parecido dalgún actor como no caso de Miramontes: “O casting fíxose entre non profesionais, algúns con experiencia en teatro e publicidade”. Na búsqueda de escenarios, “queriamos que funcionasen e fosen accesibles, o Tribunal de Orde Público recreouse no salón de plenos do concello, sería doado rodar en Navantia porque era colaboradora pero preferimos unha nave industrial”. As dramatizacións fixéronse a partir de imaxes de arquivo. E para as entrevistas falouse “cos protagonistas, traballadores de Bazán e Astano, Miramontes e Alabau nun perfil máis político, mulleres militantes como Fina Varela e Encarna Puentes, os cregos roxos Vicente Couce e Anxo Currás, Ánxela Loureiro que era unha rapaza”.

Do aprendido na rodaxe, Cagiao lévase “o impresionante nivel de organización de CCOO e o PCE en Ferrol, os documentos da intelixencia franquista consideraban a ría de Ferrol como unha zona perdida para o Réxime ao igual que a conca do Nalón ou comarcas de Asturias”. Para a posteridade queda “a vangarda obreira galega, xente íntegra cuns principios inquebrantables”.

Sombras e néboa co impacto de Pontecorvo

Sobre as imaxes de sombras e néboa, voa o recordo de A Batalla de Argel de Gillo Pontecorvo. “É unha das miñas películas favoritas, moi dura; tamén me impactou a triloxía A batalla de Chile de Patricio Guzmán”, apunta Cagiao. Pero as secuencias do 10 de Marzo teñen especial inspiración en La hora de los hornos de Pino Solanas: “Tres partes dun documental de oito horas, que fala dun modo radical do peronismo e a loita anticolonial en América Latina, moi audaz nas montaxes”. E como non, Einsenstein.

Moi interesante resulta a utilización do material inédito: “O da antiga Bazán foi dixitalizado hai uns meses por Navantia, tamén temos imaxes ata agora non coñecidas de manifestacións da UPG ou da inauguración da cruz do Castro en Vigo con Franco presente”. Conclúe Cagiao que “se non fixésemos antes Vigo 1972 non teríamos o resultado de 10 de Marzo, logramos unha trama máis complexa e chea de subtramas, con 20 minutos máis”. A preestrea o pasado sábado no teatro Jofre de Ferrol, cos protagonistas presentes, xa foi unha chuvia de aplausos e emocións.