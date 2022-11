Ernesto Chao, inesquecible rostro do teatro galego

A historia do teatro galego pasa polo rostro inesquecible de Ernesto Chao. A ollada fera, o bigote leonino... Destacou en clásicos como As tres irmás de Chejov (que interpretou en 1987 baixo dirección de Xosé Manuel Rabón), ou Un soño de verán de Shakespeare (en 1992 co mando de Eduardo Alonso). Fundou coa súa muller e actriz Rosa Álvarez a compañía Lagarta, Lagarta; arrasou nos Premios Mestre Mateo. E definitivamente converteuse nun fenómeno de masas cando protagonizou a serie de televisión Pratos Combinados durante once anos. Miro Pereira foi o mellor barman entre 1995 e 2006. Catro anos despois da súa morte, Ernesto Chao entra no Álbum de Galicia como icono da actuación no país.

Segundo a biografía asinada por Ana Abad de Larriva nesta colección dixital do Consello da Cultura Galega, “seguir a traxectoria de Ernesto Nesto Chao é seguir a historia do teatro galego nas últimas cinco décadas”. Nacido en Ribadavia en 1943 e falecido en Santiago de Compostela en 2018, fundou a Agrupación Cultural Abrente en 1969 e co seu teatro afeccionado xa recadou cartos para as Mostras de Ribadavia (entre 1973 e 1980). Desde finais dos 70 uniuse en Vigo a Artello Teatro, como un dos membros fundadores, e impulsou a Sala Carral. Alí representaría en 1979 o alegato contra a guerra Pic-nic de Fernando Arrabal, e en 1980 As nubes de Aristófanes. Xa en 1984 iniciaría a súa colaboración con Roberto Vidal Bolaño, para o que interpretaría Agasallo de sombras: unha montaxe no entón recén creado Centro Dramático Galego. El mesmo dirixiría o CDG entre 1986 e 1987.Posteriormente, sería peza fundamental na dramaturxia de Valle-Inclán onde actuou baixo dirección de Eduardo Alonso, Helena Pimenta e Xosé Martíns. Entre os seus numerosos premios, destaca o María Casares ao Mellor Actor Protagonista en 2008 por As últimas lúas xa que a obra foi producida pola súa compañía Lagarta, Lagarta. Ana Abad de Larriva destaca “a súa gran implicación no impulso do sector, ademais do seu compromiso co propio traballo e da súa xenerosidade”. Por exemplo, presidiu a Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Escena Galega e a Academia Galega do Audiovisual.