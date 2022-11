Enfermeras de Familia alertan de un ‘éxodo’ de especialistas al “frenar” el Sergas su contratación

“Es incomprensible que existiendo una necesidad tan clara en Atención Primaria, con personal de Enfermería especializado y disponible, no se tomen medidas al respecto”. Mónica Carazo es enfermera de la categoría de Enfermería Familiar y Comunitaria, una de las últimas especialidades implantadas por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y cuya importancia es esencial, no solo para potenciar la Atención Primaria, sino porque uno de sus principales roles es el “control y manejo del paciente crónico complejo (con hipertensión, diabetes, dislipemia, etc...)”, cada vez más frecuente en Galicia debido al envejecimiento de la población. Este colectivo denuncia, sin embargo, que el Sergas no crea plazas de su especialidad y que esto obliga a las profesionales a “irse a otras comunidades autónomas, como Asturias, Baleares o Cataluña”, que ofrecen mejores condiciones, o a “trabajar en el hospital”. En septiembre salió al mercado laboral la última promoción gallega, integrada por 34 enfermeras, entre las que se cuenta la propia Carazo, quien especifica que, de todas ellas, “solo cuatro” están trabajando en centros de salud del Sergas “con contratos de especialista”. “Otras dos compañeras de promoción tuvieron la suerte de terminar en Atención Primaria, pero con contrato general, y el resto están en hospitales, bajo el riesgo de ser penalizadas si no aceptan los contratos”, asegura.

Personal de Enfermería de Atención Primaria en Galicia: “Cubrir todas las ausencias es un reto diario” La situación que denuncia esta enfermera especialista en Familiar y Comunitaria “no es nueva”, de hecho, la Asociación Galega de Enfermería Familiar e Comunitaria (Agefec) emitió, recientemente, un comunicado, en el que ya advertía de que el Sergas “está frenando la contratación” de las profesionales de ese colectivo. Esta sociedad científica alertaba sobre el hecho de que “más del 20% de los inscritos en la lista de contratación temporal del Sergas” se han ido fuera de Galicia, “a otras comunidades autónomas”, y de que “otro 16% tienen contratos en ámbitos distintos a su especialidad”, con lo que se “desperdicia” una formación EIR, cuyo desembolso ronda los “60.000 euros por residente”. Agefec lamentaba, asimismo, que la comunidad gallega “se quede atrás”, pese a haber sido “pionera”, al “crear la categoría de Enfermería Familiar y Comunitaria, en 2016, y la primera oferta pública de empleo (OPE)”, al año siguiente. “60.000 euros” de desembolso por residente “No tiene ningún sentido estar formándonos para trabajar en Atención Primaria, y después tirar ese dinero a la basura y mandarnos para el hospital. Menos aún, cuando el Ministerio de Sanidad creó un Plan de Acción de Primaria, en el que especifica que las enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria tenemos que ser situadas, de forma preferente, en ese nivel asistencial. En Cataluña, de hecho, las compañeras que terminaron su formación especializada el 24 de septiembre, el día 27 sabían ya en qué centro de salud iban a trabajar”, apunta Mónica Carazo, quien describe su caso como bien distinto, pese a que ella sí trabaja hoy como especialista, tras “haber tenido la suerte” de lograr un contrato de ese tipo en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés (aunque pertenece a la de Vigo). “Antes de eso, justo después de finalizar la residencia, durante la primera semana tuve tres contratos distintos: uno en un hospital de día oncológico, otro en un hospital de día médico y otro en REA (reanimación). Tres servicios asistenciales hospitalarios, en los que, además, los pacientes precisan un continuo de cuidados. El Sergas no está teniendo en cuenta si una enfermera es especialista en Familiar y Comunitaria o si otra está trabajando en un centro de salud después de, por ejemplo, haber pasado diez años en un hospital de día oncológico. A una la sitúa en un lado y a la otra en otro, como si únicamente fuésemos números. Es un despropósito”, reitera. El sindicato Satse reclama entre 2.000 y 3.000 enfermeros más para cubrir el déficit de personal en Galicia Control de crónicos y educación en salud Con la misma vehemencia denuncia la situación que viven en Galicia las enfermeras especializadas en Familiar y Comunitaria María Fernández, quien también finalizó la residencia en septiembre. Fernández está inscrita en el área sanitaria de Santiago y Barbanza, no obstante, en el momento actual trabaja en la llamada “lista paralela” [un paso previo a la oficial] “de especialista, en vacunación en el área de Pontevedra y O Salnés” , y “no en Atención Primaria, hacia donde —recalca— se dirige” su especialidad. “Cada vez hay más oferta, ya no solo en Galicia, sino a nivel nacional, para formarse como residente en Enfermería en Familiar y Comunitaria, pero ese aumento de plazas EIR (residentes) no se traduce en un aumento de la contratación, pese a que, inicialmente, nuestra comunidad autónoma fue pionera luchando mucho por crear el listado de esta categoría profesional. No entendemos muy bien por qué está sucediendo esto. En un primer momento, la excusa que se daba era que no había suficientes especialistas, pero ahora que sí las hay. Desconocemos qué paso han bloqueado, impidiéndonos desarrollar la labor para la que nos hemos estado formando durante dos años, que no es otra que atender de forma integral y óptima al paciente crónico, y promover la educación sanitaria. Tanto de ese paciente, como de su familia y de la comunidad en su conjunto”, subraya María Fernández, quien reivindica que la formación de las enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria “es muy amplia” y, pese a ello, el Sergas “sigue trasladando a enfermeras que están en el hospital para Atención Primaria, y dando jubilaciones y vacantes por la lista de enfermeras que no tienen la especialidad”. “No nos dejan desarrollar nuestra labor. Por casualidad, yo estoy en vacunación, que no es Atención Primaria, con un contrato de especialista, pero hay compañeras especialistas en Familiar y Comunitaria trabajando, directamente, en hospital. El papel invertido”, advierte. Dos años de “sacrificio” como residente para formarse y ofrecer “los mejores cuidados” “Todas las profesionales de Enfermería desarrollamos nuestra labor con una dedicación absoluta, y durante la pandemia de SARS-CoV-2 ha quedado más que demostrado, pero si determinadas compañeras tenemos una formación específica en Familiar y Comunitaria, lo suyo es que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) haga uso de ella”, incide María Fernández, profesional de la última promoción gallega de enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria, quien reivindica el “sacrificio” que supone realizar el EIR (residencia). “La totalidad de las compañeras que hemos realizado la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria hemos perdido, tanto tiempo de experiencia, que no puntúa en el Sergas, como dinero, porque como residente tu nivel adquisitivo disminuye notablemente. Y lo hemos hecho porque tenemos el sentimiento de pertenecer a esta especialidad y, sobre todo, por nuestros pacientes. La Enfermería, en general, quiere que la población tenga los mejores cuidados, por eso nos manifestamos y para eso, también nos formamos”, reivindica.