La élite de la cardiología se cita en A Coruña

Actualizar conocimientos en el área de la insuficiencia cardíaca y exponer cómo se trabaja en Galicia, y en concreto en la demarcación sanitaria coruñesa, en este ámbito, es el doble objetivo de la novena Jornada sobre insuficiencia cardíaca avanzada, organizada por la Unidad de Insuficiencia cardíaca avanzada y Trasplante cardíaco del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), con los doctores Marisa Crespo Leiro, José Cuenca Castillo y José Manuel Vázquez Rodríguez al frente del comité científico. Un encuentro que, hasta este mediodía, reúne en el Paraninfo de la Universidade da Coruña (UDC) a destacados especialistas españoles e internacionales, que pasarán revista a los últimos avances en el manejo de la principal causa de ingreso hospitalario en mayores de 65 años.

Nuevos medicamentos, dispositivos electromecánicos —incluidos los marcapasos resincronizadores cardíacos, que permiten monitorizar algunas características de los pacientes (saber si tienen arritmias, si hay congestión...) o los desfibriladores implantables—, tratamientos percutáneos de valvulopatías, ablación de arritmias y, para las fases más avanzadas de la insuficiencia cardíaca, cuando a pesar de las terapias convencionales persisten síntomas incapacitantes para la vida diaria, la asistencia mecánica circulatoria y el trasplante cardíaco, son algunos de los principales avances, en este campo, que se abordan durante el encuentro, que culminará hoy con una conferencia sobre Futuras terapias, incluyendo el xenotrasplante, a cargo del prestigioso doctor Mandeep R. Mehra, del Hospital Brigham and Women’s, perteneciente a la Escuela de Medicina de Harvard (Boston, Massachusetts, Estados Unidos).

“Esta reunión es una cita muy marcada en nuestro calendario, que en cada edición ha ido mejorando y que, en esta ocasión, recupera totalmente la presencialidad, tras dos años y medio largos de pandemia de SARS-CoV-2”, resalta Marisa Crespo Leiro, responsable de la Unidad de Insuficiencia cardíaca avanzada y Trasplante cardíaco del Chuac y codirectora del comité científico del encuentro, quien recuerda que el complejo coruñés es “centro de referencia de trasplante cardíaco para toda Galicia”, una posición que, a su entender, les “obliga a actualizar y compartir” conocimientos con el resto de hospitales de la comunidad gallega, con quienes trabajan “siempre con muchísima coordinación y colaboración”. “Trabajamos en red, situando siempre al paciente en el medio”, subraya.

"Siempre hablamos de las múltiples facetas que tiene la insuficiencia cardíaca, pero también de sus múltiples oportunidades terapéuticas, porque constantemente están mejorando" Marisa Crespo Leiro - Responsable de la Unidad de Insuficiencia cardíaca avanzada y Trasplante cardíaco del Chuac

Partiendo de esta base, la doctora Crespo Leiro especifica que el trasplante cardíaco está indicado “solo para algunos pacientes, muy seleccionados”, no obstante, “antes de llegar” a precisar esa intervención, “hay muchos tratamientos que hacen que solo sea necesario para unos pocos”, y esto es una muestra más de “cómo ha evolucionado el abordaje de la insuficiencia cardíaca”. “Un síndrome, una situación”, sostiene la responsable de la Unidad de Insuficiencia cardíaca avanzada y Trasplante cardíaco del Chuac, a la que se llega por diferentes vías. “El corazón se puede dañar por muchas causas. A veces el músculo se debilita, otras se endurece o no se distiende. En otras ocasiones es debido a problemas de válvulas, de ritmo, de falta de riego sanguíneo... Para cada una de estas causas, hay un tratamiento específico, y muchos de ellos se han ido desarrollando en las dos últimas décadas. No obstante, seguimos teniendo más fármacos para incorporar y más tratamientos percutáneos, entre otros. Por eso siempre hablamos de las múltiples facetas que tiene la insuficiencia cardíaca, pero también de sus múltiples oportunidades terapéuticas, porque constantemente están mejorando”, destaca.

Entre esos avances, que se abordarán durante la novena Jornada de insuficiencia cardíaca avanzada organizada por el Chuac, la doctora Crespo Leiro enumera los tratamientos farmacológicos, “que cada vez hay más”; los dispositivos implantables (“marcapasos, desfibriladores...”); los tratamientos específicos de las válvulas, (tricúspide, mitral...), “que ahora se hacen de forma percutánea”; y “también, finalmente, el trasplante cardíaco y la asistencia mecánica circulatoria o el corazón artificial”. “Incluso el doctor Mandeep R. Mehra dará hoy algunas pinceladas de hacia dónde va la investigación, por ejemplo, con el xenotrasplante”, detalla la responsable de la Unidad de Insuficiencia cardíaca avanzada y Trasplante cardíaco del complejo hospitalario coruñés, quien llama la atención sobre el hecho de que, este año, el encuentro incluya “dos sesiones específicas para Atención Primaria”. “El paciente siempre está en Atención Primaria, el médico de familia es su responsable y todos los demás especialistas somos, por así decirlo, sus consultores. Por eso las primeras sesiones de esta reunión han sido concretamente pensadas para que sean de interés para los compañeros de Primaria”, señala.

La reunión científica organizada por la Unidad de insuficiencia cardíaca avanzada y Trasplante cardíaco del Chuac incluye, por primera vez, dos sesiones específicas para Atención Primaria

En este punto, la doctora Crespo Leiro matiza que, aunque el título de la reunión haga alusión a la “insuficiencia cardíaca avanzada”, en realidad es un encuentro “sobre insuficiencia cardíaca”, porque “la parte avanzada apenas abarca el 25%” de su programa científico. “El resto se centra en las oportunidades terapéuticas que se pueden ofrecer al paciente para que no llegue a la insuficiencia cardíaca avanzada, que son muchísimas”, recalca la responsable de la Unidad de Insuficiencia cardíaca avanzada y Trasplante cardíaco del Chuac, quien incide en que la cita que arrancó ayer en el Paraninfo de la UDC “está planteada con la visión positiva de que hay que evaluar bien las causas que derivan en que el paciente tenga una dolencia cardíaca y cómo es ese enfermo (comorbilidades y otras facetas), porque todo ello puede llevarle a sufrir insuficiencia cardíaca”. “La conferencia inaugural, a cargo del profesor Frank Ruschitzka, de la Universidad de Zurich (Suiza), ha estado centrada, de hecho, en por qué se necesita una subespecialidad médica en Insuficiencia cardíaca para manejar a los pacientes con este síndrome”, refiere.