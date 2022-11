El 47,7% de los españoles considera que la sanidad pública ha empeorado tras la llegada de la pandemia de la COVID-19, según la Encuesta ciudadana sobre la situación, problemas y necesidades de nuestra Sanidad Pública tras la crisis sanitaria del COVID-19, realizada por IO Investigación para el Sindicato de Enfermería (Satse).

Según ese sondeo, uno de cada tres españoles considera que la sanidad está igual que antes (33,05) y solo el 19,2% opina que está mejor. La encuesta tuvo lugar a finales de septiembre y contó con la participación de 2.003 personas.

“El COVID-19 ha evidenciado que la sanidad pública está herida de gravedad, y no detectamos capacidad de reacción entre quienes tienen en sus manos la capacidad de revertir la situación. Los datos que compartimos deberían avergonzar y sonrojar a quienes en su momento abordaron en el Congreso las 250 medidas para mejorar la sanidad pública, ya que, tras casi dos años y medio, no se ha desarrollado ninguna”, criticó, por su parte, el presidente de Satse, Manuel Cascos.

Los encuestados otorgaron una puntuación de 5,37 sobre 10 a la atención sanitaria que reciben, y de un 3,59 a la gestión de la sanidad por parte de los partidos políticos. El 86,3% considera que los gobiernos no están cumpliendo sus compromisos adquiridos durante la pandemia con respecto al sistema sanitario, y el 82% de los españoles considera que la sanidad pública no cuenta con la financiación económica suficiente.

Preguntados por cuáles son los principales problemas de la sanidad pública, el primero son las listas de espera (70,5%), seguido por la falta de profesionales (59%), saturación de los centros (54%), escaso tiempo en la atención (36%), el cierre de unidades y servicios (32,5%), y la atención no presencial (24,7%). El 64,75% de los españoles no considera que la atención telefónica haya mejorado la sanidad pública. En total, tan solo el 1% de los españoles dijo que no había ningún problema en el sistema sanitario.

El 83,7% de los encuestados piensa que no hay suficientes enfermeros para garantizar una buena atención sanitaria y cuidados. Preguntados por el número de fisioterapeutas en el Sistema Nacional de Salud (SNS), el 86,5% opina que tampoco son suficientes.

“Estos datos nos fortalecen en nuestra línea de trabajo”, apuntó el presidente de Satse, para añadir que esperan incrementar sus movilizaciones después de la Navidad. “En lugar de fortalecer la sanidad, los gobiernos están dinamitándola y empobreciéndola”, ha lamentado. “No vamos a permanecer pasivos ante lo que está ocurriendo en la sanidad pública”, concluyó.