Aura, Mari Paz y Sere son tres mujeres que en circunstancias normales no se hubiesen conocido, pero lo han perdido todo y esto cambia las reglas del juego. Juntas decidirán enfrentarse a un sistema corrupto que les ha arrebatado su vida. Juan Gómez-Jurado está de gira por Galicia para hablar de estas tres antiheroínas, protagonistas de Todo arde (Ediciones B), su nuevo thriller tras el éxito de la trilogía Reina roja protagonizada por Antonia Scott, “la persona más inteligente del mundo”, y su compañero Jon Gutiérrez. El escritor y periodista madrileño, que anda inmenso en el rodaje de la serie de Amazon Prime sobre esta saga literaria, que protagonizan Vicky Luengo y Hovik Keuchkeriana, no cierra la puerta a que estas tres mujeres singulares vuelvan a la carga.

Tras una trilogía tan exitosa como Reina roja, con más de 2,5 millones de lectores y traducciones en 40 lenguas, ¿cómo se afronta una nueva historia?, ¿con miedo, con respeto o no piensa en ello?

Es inevitable no pensar en ello, pero no debe afectar demasiado. Hay como dos personas en tu manera de enfocarlo. La primera es el escritor que se enfrenta a su trabajo y que no puede ni debe tener, en ningún momento, dudas ni miedos ni preocupaciones ni nada que no sea la pura y estricta necesidad de escribir una historia y de contarla lo mejor que puede y que sabe. Es verdad que uno puede pensar que es difícil hacerlo porque la anterior tiene dos millones y medio de lectores, pero es que da igual que fueran 10.000. Sería un número inasumible de gente a la que no le podría preguntar qué historia quiere que le cuente porque cada uno me daría una respuesta distinta. Por eso, lo único que puedo hacer es escribir para el único lector al que puedo satisfacer porque lo conozco muy bien, que es al niño de 13 años que era yo, que quería leer historias divertidas y apasionantes que le hicieran pasar una página tras otra.

¿Y la otra?

La otra es ese señor que tiene que enfrentarse a los lectores y a los libreros, y que unas semanas antes del lanzamiento está muerto de miedo y que tiene todas las preocupaciones del mundo porque, obviamente, soy humano.

¿Su vida tiene un ritmo tan vertiginoso como el de estas tres mujeres, dejando aparte su hazaña, obviamente?

¡Que va! Yo llevo una vida de trabajador normal: me levanto por la mañana, me pongo a currar y hasta que termino.

¿Todo arde es una novela de perdedores y de segundas oportunidades?

Al menos así me gustaría que lo vieran los lectores, aunque en esta ocasión se trata de segundas oportunidades que se tienen que conseguir ellas mismas.

De nuevo cuenta una historia protagonizada por mujeres...

Es verdad que de diez novelas, siete están protagonizadas por mujeres, pero creo que son las historias las que eligen a sus protagonistas. La leyenda del ladrón tenía que estar protagonizada por un hombre y la pérdida de doctor Evans (El paciente) no la sentiría igual una mujer y yo tampoco hubiera sabido retratar a una neurocirujana. Sin embargo, a estas tres mujeres sí las entiendo muy bien, las siento cercanas y son parte de mi familia.

Tres mujeres completamente distintas, que lo único que tienen en común es que lo han perdido todo o, mejor dicho, se lo han arrebatado todo...

Lo que me apasiona de esta historia es el hecho de que las tres son mujeres que han tenido pérdidas, dudas, a quienes les han quitado todo, y que cada una tiene problemas distintos pero que, sin embargo, su solución es común y esto es lo que hace que acaben luchando juntas. A cada una le define un sentimiento. A Aura es claramente la rabia; a Mari Paz, el miedo; y a Sere, ese caos que tiene en la cabeza.

¿Esos mismos sentimientos marcan la sociedad de hoy?

No puedo hablar por la gente de la calle, pero sí por mí, y es cierto que muchas veces me siento como ellas y muchos de los lectores que me han contado sus reacciones, también.

A más de uno le gustaría dar un golpe en la mesa y decir basta como ellas.

¿Verdad que sí? Creo que todos compartimos esa frase que se repite un par de veces a lo largo de la novela y que los lectores han convertido en un mantra: “No estoy loca, estoy hasta el coño”. Pero ellas deciden también hacer algo al respecto, actuar, algo a lo que yo no me atrevería.

Porque algo que revela la novela es la facilitad con la que podemos perderlo todo en un instante.

Cualquiera de nosotros, por muy segura que tengamos la existencia, estamos mucho más cerca de perderlo todo que de conservarlo.

¿Falla el sistema?

A ellas tres, sí. Todas las cosas que como sociedad teníamos que impedir que pasasen, a ellas les pasa.

Luego se enfrentan a dos súper villanos. Como escritor, ¿los termina detectando o apreciando?

Termino apreciándolos mucho porque no hay nada como tener enfrente villanos muy potentes y muy poderosos para poner a nuestras protagonistas a prueba, y esta es una constante en mis libros. En este libro está claro que mi personaje favorito es Mari Paz, pero los villanos también suelen gustarme mucho.

Hablemos más de Mari Paz. Gallega de Ourense, exlegionaria, alcohólica y sin hogar. ¿De dónde sale?

Mari Paz sale del profundo amor que le tengo a esta tierra, donde viví diez años, de mi amor por la manera de ser de su gente y por su lengua; viene de los dos hijos gallegos que tengo. Por eso es para mí tan especial. No es una gallega prototípica en ningún caso, pero, sin embargo, sí es alguien a quien me imagino existiendo con esa energía tan resiliente que tienen los gallegos.

¿Conoce algún caso como el de esta exlegionaria?

Mari Paz es una mujer que ha sido abandonada por quienes tenían que haberla protegido después de todo lo que ha hecho por nosotros, como muchos legionarios que han participado en campañas humanitarias y que hoy malviven en las calles de ciudades como Madrid.

¿Volveremos a saber de Aura, Mari Paz y Sere?

Permítame que me ponga un poco enigmático: no es la última vez que sepamos de ellas.