A conciencia verde ante o cambio climático

María Loureiro García (A Pontenova-Lugo, 1972) recibe con “gran honra e gran responsabilidade” o seu ingreso hoxe como académica numeraria na Real Academia Galega de Ciencias. Atrás queda unha longa traxectoria pola cal esta catedrática de Fundamentos da Análise Económica da USC acabou formando parte do 2% de científicos de maior impacto mundial. Inmersa nas investigacións sobre o cambio climático e a súa repercusión económica sobre todo nos máis desfavorecidos, puntualiza con humildade: “Agradezo o recoñecemento dos meus compañeiros, pero tamén quedo coa obriga de desempeñar o meu papel o mellor posible”.

Entrará na Real Academia este mércores en Santiago como numeraria da Sección de Ciencias Económicas e Sociais. E o seu discurso titúlase Economía para tempos nos que o benestar das persoas e o medio ambiente importan. “Tomei a inspiración de traballos presentados hai 50 anos como o libro O pequeno é fermoso (1972) do alemán Ernst Friedrich Schumacher, porque nunha pasaxe moi interesante xa fala da importancia de recoñecer o impacto ambiental na actividade económica... e critica os modelos grandistas”, indica nunha conversa con este diario.

Precisamente, deses modelos grandistas de macrofábricas nos anos 70 e 80 proceden “as grandes ameazas actuais, como ese cambio climático que impacta na saúde humana e na económica”. O discurso de entrada na Real Academia Galega da Ciencia tamén incidirá sobre “que podemos facer para correxir os impactos”. Enumera María Loureiro que “as fábricas tiñan un proceso contable de deberes e haberes, nos haberes estaban os edificios e os almacéns pero non se consideraban os activos ambientais, por iso pagamos agora a factura de non ter en conta o capital verde”.

Licenciada en Ciencias Económicas pola Universidade de Santiago de Compostela e doutorada na Universidade Estatal de Washington, Loureiro foi profesora nas universidades de Colorado (EEUU) e a Carlos III de Madrid, ademais de investigadora sénior no Instituto de Investigación de Economía Agrícola de Noruega. Nas súas investigacións sobre o cambio climático como creador de pobreza, defende “unha economía de quilómetro cero, con modelos baseados na producción local, con propostas de cercanía que non compiten en prezos pero si en calidade”.

Reclama así a instalación de establecementos en ámbitos rurais, para xerar “un mellor crecemento demográfico”, como baluartes contra a crise na biodiversidade.

Nas súas investigacións científicas, Loureiro confirma a aceleración do proceso do cambio climático ata provocar máis desigualdades sociais. “Resulta obvio que está apreciándose desde unha perspectiva física con temperaturas máis elevadas, pero a maiores todos os modelos predictivos se quedan curtos ante ese incremento polo cal hai máis alarmas ante perdas maiores”, avisa.

Incide así en como as políticas “poden ter un efecto negativo na poboación máis pobre, se pagamos o quilovatio un 30% máis que no ano pasado os que máis sufren son os das rendas baixas... hai que artellar instrumentos sensibles para o benestar das persoas que teñen peores vivendas e polo tanto menor protección ante o frío”.

Desde dita perspectiva física, “vemos que o pasado outubro foi o mes máis cálido do esperado desde os anos 60... agás en maio de 1964, nunca houbo unha diferencia tan grande entre a temperatura esperada e o real”. Por iso a investigadora reclama que “non esperemos outros 30 anos en facer a transición ecolóxica, nos quedamos sen tempo de reacción”.

Na lista de Standford

A investigadora e catedrática da Universidade de Santiago aparece incluída na lista do 2% de científicos de maior impacto mundial, a denominada lista de Standford: un ranquin que abarca aos científicos máis destacados do mundo a través de 22 campos e 176 subcampos. A maiores, tamén figura no top 3% dos economistas en España e no top 4% dos da Unión Europea. De todos modos, María Loureiro recalca que “para min o único que significa é traballar nunha universidade que de entrada ao mellor non é considerada centralmente neurálxica pero podes ter igual un impacto a nivel mundial”. De aí a trascendencia de “traballar nas universidades galegas, poden parecer periféricas pero non para min... porque o éxito é facer os teus proxectos desde aquí”.

Entre as súas numerosas investigacións tamén participou no estudo España 2050, solicitado polo Goberno de España: aquí máis de 80 investigadores ofrecían unha visión de prospectiva independente sobre esta sociedade de cara ao 2050.

Outro traballo coñecido é a súa valoración do impacto ambiental polo desastre do Prestige, empregado no xuízo. Por primeira vez en España, “valorábanse técnicas da economía ambiental nunha catástrofe deste calibre”, indica a Real Academia. “Serviu no xuízo para observar o dano total en Galicia, na cornisa cantábrica e no resto de países afectados: o total do dano estimado e das ganancias perdidas rondaba os 4.400 millóns de euros pero o fondo de compensación máximo foi de 150 millóns” ( en relación ao Fondo Internacional de Indemnización de Danos por Hidrocarburos), explica Loureiro. A súa carreira está agasallada por numerosos premios á investigación científica.