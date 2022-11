El Espacio Henka acaba de nacer en A Coruña como una academia de fotografía que busca la inserción laboral de jóvenes con discapacidad, gracias a la capacitación académica y a la formación artística y en emprendimiento. La Fundación María José Jove ha acogido este miércoles la presentación del Espacio Henka, que significa 'cambio positivo' en japonés e impulsa la entidad junto a la agencia de fotógrafos con discapacidad Nos Why Not? y La Caixa.

Después de tres años de actividad del Taller de Fotografía Inclusiva con Enfoque Profesional, pensado para jóvenes de entre 16 y 24 años, el proyecto continúa con la nueva iniciativa, que persigue la capacitación académica.

Espacio Henka tiene, en su primera edición, ocho alumnos -tres varones y cinco mujeres- que se formarán durante tres cuatrimestres tanto en materia fotográfica como de emprendimiento y, tras un examen, podrán conseguir una acreditación académica oficial. El tutor del programa y miembro de Nos Why Not?, Felipe Alonso, ha asegurado que el objetivo no es que los alumnos se marchen con el título, sino que se queden con ellos. "Vienen con unos marcos mentales muy limitados y, gracias a la fotografía, empiezan a analizar y a ver nuevos horizontes. Eso les abre un mundo de posibilidades", ha destacado.

Sasha López, una de las alumnas, ha confesado que en el futuro quiere dedicarse a la fotografía de manera profesional. "Gracias a la fotografía consigo expresar cosas que me cuestan más con las palabras porque soy un poco tímida", ha declarado. Aarón Rey, otro alumno, ha apuntado a su actividad fotográfica como clave para superar sus problemas de timidez y para progresar.

La presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, ha subrayado que esta actividad es una vía para el "desarrollo personal y profesional" de personas con discapacidad. "Ahora damos un paso más y cerramos el círculo para aquellos que realmente han visto en la fotografía una vía laboral", ha manifestado.

El director territorial norte de Caixabank, Juan Pedro Badiola, ha afirmado que para su entidad es una satisfacción "ser parte de un programa transformador que trabajará desde la formación y el desarrollo personal por la inclusión de sus alumnos".