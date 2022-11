La recién nombrada premio Planeta 2022, Luz Gabás, por Lejos de Luisiana, ha confesado este martes que crear una historia de amor verosímil con personajes inventados “ha sido todo un reto” que casi acaba con ella y ha ironizado que no sabe si le compensa escribir porque “hay otras formas de escribir novela que no son tan complicadas”. La novela cuenta con “narrador omnisciente en multiperspectiva que me ha obligado a meterme en la piel de los personajes para que el lector entienda las motivaciones, hay otras formas de escribir novelas que no son tan complicadas, casi acaba conmigo”, ha contado durante la presentación del ganador y finalista del Premio Planeta en Madrid.

El evento ha reunido también a la finalista del Premio Planeta, Cristina Campos, por su libro Historias de mujeres casadas, en el que también han estado el presidente del Grupo Planeta, Jose Creuheras, y la periodista Sonsoles Ónega, quien ha sido la moderadora de la conversación. La ganadora del Premio Planeta ha asegurado que “en las novelas anteriores el nexo de unión emocional era más cercano”, mientras que esta vez había que irse “al corazón de Estados Unidos”. La obra, según su autora, nació de una palabra, “esfuerzo”, aunque se trata de una historia de amor y reivindica “algo de lo que nunca se habla”. “Se trata del alto sentido del deber y la responsabilidad”, ha subrayado. Lejos de Luisiana es una historia ambientada a finales del siglo XVIII, en la que la autora reconstruye la epopeya de la colonización de la Luisiana española. “Los que escribimos novela histórica tenemos un doble compromiso: con la historia y con el género”, afirmó. Una trama que, como ha reconocido Sonsoles Ónega, ha pasado muy inadvertida en la historia, puesto que como ha sostenido Gabás “España solo estuvo 40 años en norteamérica”. En ese sentido, “la historia en ese momento y contexto la escribieron franceses, ingleses y estadounidenses, por lo tanto la versión española queda como una pinceladita... Y además, no se conoce mucho esa parte de la historia porque nos da vergüenza hablar lo que se perdió”, ha apostillado.