A investigadora María Loureiro García (A Pontenova-Lugo, 1972) ingresou onte como académica numeraria na Real Academia Galega de Ciencias. E incorporouse como a primeira muller na Sección de Ciencias Económicas e Sociais. A catedrática de Fundamentos da Análise Económica da Universidade de Santiago destacou no seu discurso que “cómpre afrontar a transición enerxética mediante políticas climáticas máis xustas, gravando aos que poden pagar máis e aos grandes consumidores”.

O presidente da Real Academia Galega de Ciencias, Juan Lema, presentou a Loureiro como “unha investigadora brillante nun campo menos tradicional pero, nestes intres, extremadamente importante da economía”.

A nova académica numeraria tamén insistiu en que “necesitamos personalizar impostos e subvencións climáticas, para asegurarnos de que non son as clases máis desfavorecidas as que pagan a transición climática para todos nós”.