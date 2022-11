O Día da Ilustración adicarase o vindeiro ano á pintora neoexpresionista María Antonia Dans

María Antonia Dans Boado (Oza dos Ríos 1922-Madrid 1988) adicou a súa obra ao campo galego, cun estilo naif onde as mulleres ían de voda á vez que paseaban con certa tristeza. A esta referente do neoexpresionismo adicará Galicia o Día da Ilustración do próximo ano, segundo anunciou onte o director xeral de Cultura.

Esta pintora iniciou a súa formación na Escola de Artes e Oficios da Coruña, da man de Lolita Díaz Baliño (homenaxeada o ano pasado). E segundo Anxo M. Lorenzo, a elección de Dans supón “valorizar, promover e divulgar o gran legado que a artista deixou en Galicia e fóra dela, con pezas en numerosos paradores de turismo, edificios oficiais e públicos así como representada no Museo de Arte Contemporánea de Madrid, en todos os de Galicia e nun bo número de provincias de España”. No centenario do seu nacemento, a carreira da pintora acaba de ser repasada nunhas xornadas do Consello da Cultura Galega. Ademais, a Xunta traballa na musealización da súa casa en Curtis. Comezou a expor en 1950 na Coruña e en Madrid en 1953, a onde marchou a vivir tras casar. A súa obra percorreu todo o mundo, a titulo individual ou en mostras colectivas. Recibiu a medalla da Villa de París, “cun neoexpresionismo de raíz deliberadamente inxenuista, emparentado cos modos de bordado popular” segundo indican nunha nota desde a Consellería de Cultura. A obra de María Antonia Dans camiña pola tradición europea do tratamento do campo, cun uso das cores na estela de Gustav Klimt, sobre todo no tratamento dos dourados.