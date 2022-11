UGT homenaxea a Ana Romero por entrar na RAG

No pasado mes de outubro, a historiadora Ana Romero Masiá foi nomeada membro correspondente da Real Academia Galega. Trátase dunha referente no estudo da historia da cidade da Coruña e dos seus movementos tanto liberais como republicanos. Este xoves, Romero recibía a homenaxe dos mestres e profesores de UGT-SP Ensino.

Segundo indica o sindicato nun comunicado, “rendiron unha merecidísima homenaxe polo gallo do seu nomeamento como académica na Real Academia Galega da lingua, tamén asistiron persoeiros relevantes da universidade, do mundo académico e da clase sindical”.

Os compañeiros de profesión e sindicato UGT quixeron amosarlle á historiadora“o agarimo e admiración pola súa traxectoria na defensa do ensino público e do idioma propio”. En concreto, destacan a súa “defensa sin condicións dos investimentos no ensino público galego como semente dunha formacion de calidade do noso país”.