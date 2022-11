Xesús Dopico, un gran violinista morto no exilio

Nunha tumba abandonada en México D.F. descansan os restos de Xesús Dopico Ferreiro: “O gran violinista galego morto no desterro”. A definición pertence ao escritor Florencio Delgado Gurriarán, que compartiu con el a diáspora no buque Ipanema desde Francia ata Veracruz. E o redescubrimento deste músico, primeiro presidente do Padroado da Cultura Galega en México, pertence ao músico Samuel Diz. Nunhas xornadas onte da Real Academia Galega sobre as relacións do homenaxeado este ano nas Letras Galegas con outras figuras do exilio mexicano, Diz rescatou a este home natural de Ferrol (1902) pero morto en datas descoñecidas.

“Como músico e investigador centro gran parte do meu traballo na Idade de Prata (de 1915 á Guerra Civil), e nos últimos anos empecei a traballar sobre o exilio galego en México ata dar con Xesús Dopico”, explica Diz a este diario. Na década dos 20 xa era un destacado violinista en Madrid, co tempo pasa a formar parte da Orquestra Sinfónica de Madrid e en 1935 gaña a praza de catedrático de violín. “Cando chega o Golpe de Estado en 1936, el era socio fundador de Izquierda Republicana e participará no famoso asalto ao Cuartel de Montaña”, continúa Diz.

Na Guerra Civil formará parte das Milicias Populares Galegas. Tamén se integrará na Orquestra Nacional de Concertos creada polo bando republicano (hoxe Orquestra Nacional de España) como un dos seus violinistas principais. “Xa en febreiro de 1939 está en París onde pide por carta ao goberno mexicano o seu traslado, os que pedían asilo escribían cartas espeluznantes e moitos non conseguiron viaxar”, conta o músico e investigador Samuel Diz, que onte ofreceu nese acto un recital de guitarra coa soprano Belén Vaquero.

Con quen viaxaría Xesús Dopico no Ipanema? “Na unidade familiar estaban a súa nai Xosefa (natural de As Pontes), o seu irmán Benito e a súa cuñada Loreto (unha modista)”, conta Diz como resultado das súas investigacións. Xa en México, Dopico dirixirá a escola de música do Instituto Hispano-Mexicano Ruiz de Alarcón e ofrecerá o seu primeiro recital no Palacio de Bellas Artes da capital (o 6 de febreiro de 1940). “A característica do exilio é a reinvención continua como vemos hoxe coa sociedade ucraína cando chega a unha nova cultura, no caso de Dopico tamén traballou en concertos radiofónicos e na revista Saudade”.

A súa curta presidencia do Padroado da Cultura Galega chega “como figura de consenso entre comunistas e republicanos (el era socialista)”. O seu último concerto é en 1965. E está enterrado no panteón español co seu irmán: “Unha pantasma na memoria dos exiliados”.