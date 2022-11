“Las vacaciones con excesos solo crean depresión y problemas estomacales”

Ante un océano tan azul en Riazor, que casi duele, Francisco López-Seivane se muestra extasiado: “¡Qué sol tan radiante! Veo toda la playa, el campo de fútbol, hasta la Torre de Hércules. ¡Voy a atarme a un poste para quedarme!”. Este viernes presentó en A Coruña su primera novela El Maestro Imperfecto. Y durante el fin de semana impartirá un seminario en Espacio Arcadia. El introductor del yoga en España tiene a sus 77 años energía para parar un tren.

En la España de la dictadura, usted introdujo el yoga. ¿Fruto de los viajes o por espíritu inquieto?

Mi naturaleza es buscadora desde chiquito: me fascinan los misterios de la vida. Y he llegado a tomar conciencia sobre lo que decían los antiguos maestros, que la vida se resuelve desde dentro. El ser humano está afanado en saber y poseer, y nos olvidamos de cultivar el interior. Por eso somos presa fácil de la depresión y la euforia, tenemos una vida emocional muy descontrolada que no nos hace felices. Unos dicen que la felicidad es ser buenos para ir al cielo; otros, que debemos cumplir nuestros deseos; Buda, que el dolor lo producen los deseos insatisfechos.

¿Y para usted qué es?

La felicidad consiste en no tener anhelos: eso es la plenitud, a la que muchas religiones llaman el cielo o el paraíso.

Volvamos a esos primeros tiempos del yoga en España, de la mano de su nuevo libro.

Es una novela, pero basada en hechos reales. Yo trabajaba en la Costa del Sol donde me hice vegetariano pescando, ya antes de escuchar la palabra yoga: cogí un pececito, lo vi sufrir y me prometí no volver a comer carne tras consultárselo a un amigo médico.

¿Desde cuándo es vegetariano?

Desde hace más de 50 años, desde que Franco nos comparaba con anarquistas que teníamos que estar escondidos en catacumbas. Fui a radios y televisiones, me hice muy amigo de [José María] Íñigo y [Jesús] Hermida. Una vez me puso a debatir sobre la dieta con el médico Grande Cobián en el programa Su turno. A la pregunta de cómo conseguíamos los vegetarianos la vitamina B12 yo le dije que igual que los antiguos dinosaurios. O mira los chimpancés, con los que compartimos un 98,5% de los genes.

No se animó a escribir su primera novela hasta los 77 años.

Es un libro de madurez, mi primera novela aunque antes ya escribí muchos libros de ensayos, de viajes, sobre Oriente... Así conocí a David Summers [cantante de Hombres G], cuando dijo que el libro que más le había impresionado había sido uno mío: Cosas que he aprendido de Oriente... y nos hicimos muy amigos.

Además de la suerte de la genética, ¿qué tenemos que hacer para estar tan bien como usted?

Hablemos mejor de lo que no tenemos que hacer. Sigamos nuestro instinto como los animales. Hemos adquirido hábitos nocivos. Incluso nos confundimos cuando creemos que debemos seguir hábitos ancestrales, como ese pueblo donde tiran a una cabra desde un campanario. Recuerdo aquella época en la que los médicos decían que había que beber con moderación, esa época en la que hasta los médicos fumaban en los quirófanos y los curas en las sacristías. Hasta que la OMS nos dijo que el tabaco era nocivo y nos tiró de las orejas por comer carne procesada. En una conferencia en EEUU dije que en mi país la carrera de Medicina solo dedicaba dos horas a estudiar la dieta. Alguien levantó la mano y respondió: “En EEUU es distinto. ¡Aquí no se le dedica nada!”. En la China medieval, cada médico llevaba un pueblecito y los vecinos le pagaban para que los mantuviese sanos. Si había graves enfermedades, el médico podía recibir un castigo severo.

¿El yoga tampoco es lo que era?

El yoga es una herramienta fantástica, pero hay confusión en Occidente: lo han convertido en algo mundano como ir al gimnasio. Debemos recordar que el yoga es una actitud ante la vida, no una postura gimnástica. La raíz de la palabra yoga significa unión entre ser individual y ser cósmico. Las posturas pueden ser útiles para tranquilizar, pero solo son prácticas posturales. Se fabrican profesores de yoga por un tubo, se sobrepasa la capacidad del mercado.

¿Cuál es la esencia del yoga?

Una serie de técnicas mentales, físicas y emocionales para llevar al hombre a su trascendencia, para que experimente la felicidad. Una gran herramienta de meditación, el largo tránsito de lo infinito a lo finito. Tienes que dejar tu mente en blanco, parar las emociones nos asoma a la felicidad. Todo lo que nos parece real, como el paisaje que veo en Riazor, al cerrar los ojos desaparece. La realidad no existe, está ahí en función del receptor.

Usted defiende que la felicidad se trabaja. ¿La felicidad la ve como un fin o como una actitud?

La veo como una consecuencia de tener ciertas actitudes: llegas a un estado en el que no hay deseos. A lo largo de la vida nos echamos frustraciones o desengaños, que llegan acompañados de dolor. Pero el dolor es positivo porque te enseña que estás equivocado. Parece que nunca tenemos bastante, que siempre hay deseos esperando. Cuando satisfaces un deseo largamente anhelado, logras una alegría temporal pero no es felicidad.

¿Pero entonces la felicidad puede llegar con el conformismo?

Para nada, es la falta de anhelo y así llegas a la plenitud. Toda nuestra vida se traduce en esfuerzo para satisfacer nuevas metas: nuevo trabajo, nuevo coche, nueva casa, nuevo viaje. Pero la felicidad es no desear nada de eso.

¿Lo suyo con Oriente fue amor a primera vista?

Al maestro que me introdujo en la enseñanza del yoga lo conocí en un ascensor, antes de la sexta planta ya me había liado para ser profesor en el Caribe. Y a la India llegué acompañado de Edgar Mitchell, astronauta de la segunda misión tripulada a la Luna.

Tiene un blog en Abc, las 'Crónicas de un Nómada' en Radio 5. Y dice que no se montaría en un crucero ni esposado.

Jajajaja. El crucero es estar secuestrado diez días consumiendo. Prefiero meterme en una tribu en Papúa y descubrir que las viudas se tiñen de negro, se meten un collar de 500 cuentas... que las 800 tribus de Papúa son idénticas a los aborígenes australianos y a la gente del sur de la India.

Hábleme de su proyecto Vacaciones inteligentes.

Las hacemos en campamentos, monasterios u hoteles como el último fin de semana de este mes en el hotel Augusta de Sanxenxo.

¿Y cómo son las vacaciones no inteligentes?

Las vacaciones de excesos (comida, bebida, horarios) causan depresiones y problemas estomacales. Debemos aprovechar las vacaciones para profundizar en uno mismo, para descubrir nuestra belleza interior.