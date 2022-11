Un bebé de tres meses falleció ayer en Palma, al parecer a consecuencia del síndrome de muerte súbita del lactante. Sus padres, al ver que no respiraba, le llevaron con urgencia al hospital de Son Llàtzer, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Al centro sanitario acudieron numerosos familiares, que protagonizaron escenas de tensión, por lo que tuvieron que intervenir varias dotaciones policiales.

Sobre las once de la mañana de ayer los padres del pequeño, de tres meses de edad, se dieron cuenta de que no respiraba en su domicilio y le llevaron a toda prisa al hospital de Son Llàtzer. Una vez allí los médicos de urgencias se percataron de que no tenía pulso y llevaron a cabo las maniobras de reanimación. Sin embargo todo fue inútil, y se certificó su defunción sobre la una del mediodía.

Según las primeras informaciones el bebé no presentaba señales de violencia ni indicios que pudieran explicar las causas de la muerte. Las primeras hipótesis apuntaban a que podría tratarse de un caso del síndrome de muerte súbita del lactante. Tras enterarse de lo ocurrido numerosos familiares del pequeño acudieron al centro sanitario y protagonizaron escenas de dolor y tensión, por lo que fue necesario movilizar a varias dotaciones policiales que acudieron al hospital.

El síndrome de muerte súbita del lactante afecta sobre todo a niños con menos de un año, que fallecen durante el sueño, sin una causa aparente.