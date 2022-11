Segundo a deputada de Igualdade da Deputación da Coruña, “os datos obxectivos indican que a violencia machista pervive de xeito estrutural na nosa sociedade”. Así o destacou María Muíño na presentación da súa programación contra a violencia machista. Inclúe accións para o público xuvenil de 24 institutos, con temáticas como ciberacoso, sexting, sextorsión ou grooming. Haberá unha ciberquedada o día 23.

A campaña De fronte á violencia de xénero incide na “sensibilización do público más novo e nos efectos da tecnoloxía como elemento facilitador das desigualdades de xénero e de prácticas de violencia machista”. Como recordou a deputada María Muíño, “un de cada cinco rapaces de entre 16 e 25 anos considera que a violencia machista non existe e asimílana como un invento ideolóxico creao polo movemento feminista, e só catro de cada dez consideran que as desigualdades de xénero son elevadas e causan dano ás mulleres”.

A programación inclúe esa ciberquedada no IES Rosalía Mera (A Coruña), dirixida por persoal especializado en violencias dixitais. O luns 21 colgaranse na web os microvídeos con Melania Cruz , con información para sensibilizar sobre diferentes situacións reais de violencia dixital, traballando temáticas como ciberacoso, sexting, sextorsión ou grooming.E haberá merchandising sobre submisión química, con 10.000 vasos co logo da campaña en centros educativos e na ciberquedada, chamando a atención sobre a necesidade de todas as persoas por igual de desfrutar das bebidas con seguridade.