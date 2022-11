Montero se queda sin apoyos y recurre al fiscal general para frenar la rebaja de penas

Cada vez más aislada, la ministra de Igualdad contó ayer, al menos, con el apoyo indirecto del Fiscal General del Estado, esa institución de la que Sánchez dijo que “depende” del Gobierno. Durante la inauguración, en el Senado, del VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el fiscal general de Estado, Álvaro García, aseguró que los fiscales realizarán su trabajo de revisión en cada caso que se les presente por la ley de garantía integral de la libertad sexual, pero siempre “con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y respeto a los principios constitucionales”.

Manteniendo un perfil más bajo que en los días previos, y tras haber llamado “machistas” a los jueces, Montero destacó la importancia del papel de los fiscales para que la aplicación de la polémica norma no sirva para reforzar —dijo— “estructuras de desigualdad”. Lo hizo en presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, y otras personalidades del ámbito jurídico, y después de que varias asociaciones de jueces, incluidas las consideradas “progresistas”, criticasen la ley del “solo sí es sí”. Algunas, incluso, pidiendo la cabeza de la dirigente de Unidas Podemos. Ayer se sumó al aluvión de críticas la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, quien replicó que en España “no hay ni jueces ni fiscales machistas ni feministas”.

El nivel de indignación subió aún más al confirmarse —como habían adelantado algunos juristas— que La Manada podría beneficiarse de una rebaja de condena. Su abogado, Agustín Martínez, trabaja en la presentación de un recurso para solicitar una revisión a la baja de la pena para uno de sus representados. Se trataría de Ángel Boza, según apuntaron algunos medios, condenado por el Tribunal Supremo a 15 años de prisión.

Martínez, que defendió a cuatro de los cinco condenados de La Manada, lleva otros seis casos susceptibles de revisión de condena, para alguno de los cuales ya ha presentado formalmente el recurso. En declaraciones a Efe, el letrado calificó de “técnicamente deplorable, lamentable” la ley del “sólo sí es sí” y recordó que cuando fue aprobada —el 25 de agosto en el Congreso, con los únicos votos en contra de PP y Vox— ya advirtió de que “provocaría una ola de recursos de revisión, en la mayoría de los casos con resultados positivos, porque la ley supone una reducción de las condenas”.

“La ley está basada únicamente en eslóganes y en criterios que están muy alejados de la técnica jurídica, por eso ocurren y se dan estas circunstancias”, criticó el abogado, que añadió que habría que preguntarle a Irene Montero y a la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, “¿por qué se han reducido los mínimos de las condenas, cuál es el sentido?”.

Entretanto, el Tribunal Supremo, señalado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la instancia encargada de unificar doctrina e indicar el camino a los jueces, se pronunciará antes de un mes sobre la aplicación de la ley del “solo sí es sí”, según fuentes del alto tribunal. A la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena, no ha llegado aún ningún recurso contra los autos que se han venido conociendo desde el pasado martes y que rebajan determinadas condenas tras la entrada en vigor de la norma, el pasado 7 de octubre.

El escándalo continúa en cotas máximas, pese al intento del Gobierno de enfatizar que el objetivo era brindar una protección mayor a las mujeres. Ayer los barones socialistas hicieron un llamamiento para dar una solución a la crisis política y jurídica, una auténtica sima de credibilidad generada por estas revisiones de condena, que incluyen incluso excarcelaciones. Lo hicieron alto y claro, a pesar de que la postura del Ejecutivo es esperar a que una unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo (TS) y de la Fiscalía contribuya a detener este rosario de beneficios penitenciarios.

Prácticamente todos los presidentes socialistas urgieron al Ejecutivo a ofrecer ya, sin dilación, una respuesta. El presidente de Asturias, Adrián Barbón, reclamó “rectificar de inmediato”; el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, “actuar” cuando “las consecuencias no son las deseadas”; el aragonés, Javier Lambán, demandó un remedio “cuanto antes”; la riojana, Concha Andreu, clamó que “hágase lo que se tenga que hacer” y la balear, Francina Armengol, aseguró que espera “la mejor solución” para proteger adecuadamente a las mujeres. El miércoles, el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ya demandó también revisar la norma “cuanto antes mejor”.

El clamor resulta evidente, pese a que el Gobierno —responsable de la ley, al ser el Consejo de Ministros un órgano colegiado— trata de ganar tiempo para que la justicia ofrezca alguna salida al entuerto.

En Unidas Podemos, por su parte, no ocultan que su profundo malestar por el silencio de Yolanda Díaz, que ha evitado apoyar abiertamente a Irene Montero. La ministra de Igualdad negó que exista ningún error en la norma y responsabilizó de las reducciones de condenas a las interpretaciones “erróneas” y “machistas” de los jueces. Una ofensiva contra la judicatura que ha sido respaldada por los principales dirigentes del partido morado y a la que la titular de Trabajo y y vicepresidenta segunda no se ha sumado. La dirigente gallega de Sumar no ha hecho declaraciones sobre la polémica, y su silencio se hace cada vez más atronador.

Feijóo exige responsabilidades políticas

Alberto Núñez Feijóo se pronunció por primera vez sobre el goteo de rebajas de penas a agresores sexuales tras la aplicación de la conocida como ley del ‘sólo sí es sí’ en Lisboa, durante su participación en la asamblea política del PP europeo. Una ley con “consecuencias dramáticas”, dijo el líder conservador, que espera de inmediato la asunción de responsabilidades políticas, señalando a Irene Montero, Pilar Llop y al mismo Pedro Sánchez.

“El presidente Sánchez tiene que decidir si la responsabilidad última de esta desprotección de niñas, adolescentes y mujeres españolas es de la ministra de Igualdad, de la de Justicia, de las dos a la vez o, directamente, asumir él la responsabilidad ya que ha sido el Consejo de Ministros el que ha aprobado esta ley”, zanjó ante muchos de sus colegas de la familia popular europeo.

Es la primera vez que Feijóo se pronuncia sobre la ley del ‘sólo sí es sí’, tras dos intervenciones en la sede de Génova los pasados días sobre la reforma del Código Penal que el Gobierno aprobará para eliminar el delito de sedición.

El líder de la oposición se lanzó sobre la ‘ley estrella’ del Ministerio de Igualdad que acapara la atención absoluta en la política nacional desde hace días. “Vivimos las consecuencias dramáticas de una decisión populista tomada en nuestro Gobierno, y tomada en contra de los expertos, los jueces, y del sentido común. La entrada en vigor de esta ley ha hecho que se reduzcan las penas de presos condenados por delitos sexuales, y algunos han sido liberados de inmediato”. Y apuntó: “No ha sido una sorpresa porque es algo en lo que veníamos insistiendo. Lo hizo el órgano de los jueces y las asociaciones feministas en España”.

Feijóo recalcó que el Gobierno de Sánchez y Podemos “arremete contra los jueces, a los que llama fachas con toga y les acusa de ser un colectivo machista”, sin dudar en repetir que España es hoy “un exponente de la amenaza populista”, mostrándose convencido de que en las próximas elecciones “los españoles votarán libremente y cambiarán ese Gobierno”.

Reacción de la Xunta

Por su parte, el sucesor de Feijóo en la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, no considera “normal” que la ministra de Igualdad, Irene Montero, siga en su puesto. En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, Rueda asumió la posición del PP, que reclama a Pedro Sánchez el cese de Montero. “Que siga en su puesto sin ningún tipo de problema, me pregunto si es normal y si quien la nombró se va a cruzar de brazos”, afirmó Rueda, quien añadió de que la solución para los problemas que pueda causar la ley “no es meterse con los jueces, sino corregir lo que está mal hecho”.