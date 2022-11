Rueda, sobre que enfermeros puedan sustituir a médicos: “Mejor eso que nada”

La decisión del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de formar a personal de enfermería para atender a los pacientes en los Puntos de Atención Continuada (PAC) cuando no haya ningún facultativo en el turno ha provocado el rechazo absoluto del Consello de Colexios Médicos de Galicia, que tacha la medida de “atajo ilegal, ineficiente y temerario”. Ante las críticas, el titular de la Xunta, Alfonso Rueda, salió ayer a defender una iniciativa que se está probando en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. El presidente sostuvo que se trata de una medida “coyuntural” para que los enfermeros puedan “dar seguridad” a los pacientes cuando acudan al centro de salud sin que esto pueda interpretarse “en absoluto” como una “sustitución permanente” del médico. “Creo que es mejor eso que no tenerlo”, soltó Rueda al terminar el Consello de la Xunta tras ser preguntado por la polémica.

El jefe del Ejecutivo gallego enfatizó que esta medida no busca de ninguna manera que el personal de enfermería sustituya de forma persistente a los facultativos ni mucho menos que la Xunta renuncie a contar con médicos en determinados centros de salud o Puntos de Atención Continuada (PAC), sino que pueda atender a los pacientes con unas mínimas garantías dadas las dificultades, en toda España, para cubrir plazas de Atención Primaria por falta de facultativos.

“Es un problema sanitario de toda España por mucho que se ponga de perfil el Ministerio de Sanidad. Es el Gobierno central quien tiene que poner las soluciones, pero está asomado a la barandilla poco menos que como comentarista”, censuró. “Lo que pretendemos es que, si por cualquier circunstancia no hay un médico, haya profesionales de enfermería formados para dar seguridad a los pacientes”, argumentó Rueda. Casi a la misma hora, en el Parlamento, la gerente del Sergas, Estrella López-Pardo, sostenía que la Xunta no tenía “más margen de actuación” ante la falta de médicos.

Este argumentario del mandatario gallego es el que tiene pensado trasladar Rueda al Consello de Colexios Médicos de Galicia, que se declara “atónito” por la medida de la Xunta y denuncia que “no resulta ajustada a derecho” porque “vulnera diversas normas” y es “contraria a la jurisprudencia sobre la materia”, dado que los enfermeros asumirán “competencias que no están actualmente recogidas en ninguna norma vigente de rango legal” y que, por tanto, se podría considerar “en fraude de ley”.

En este contexto, los colegios médicos gallegos aseguran que “ya se han presentado demandas ante las autoridades judiciales” para evitar que esta decisión llegue a implementarse.

Por contra, el sindicato de Enfermería Satse sí defiende que sus colegiados están preparados y cualificados para asumir esa labor, aunque siempre que esté acompañada de “medidas garantistas” y “protocolos” que den “seguridad” a pacientes y trabajadores. Eso sí, demanda que “cualquier equipo completo” en un Punto de Atención Continuada (PAC) esté conformado “al menos por dos profesionales sanitarios” y que tengan una “línea directa” con el servicio del 061 para “que no queden en espera como un usuario más”.

La oposición reclama paralizar una medida “inaudita” que “desmantela” la sanidad pública

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, advierte de que la situación de la sanidad pública gallega no es ya grave, es “gravísima”, dado que la Xunta acepta que no haya médicos en los Puntos de Atención Continuada (PAC). “Esto es directamente poner en riesgo la salud y la vida de los gallegos. Es una tremenda irresponsabilidad. Lleva 13 años de demolición de la sanidad pública y esta es la última vuelta de tuerca”, censuró Pontón. La líder del BNG considera que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene que retirar de inmediato su propuesta. “Le pido al presidente de la Xunta que deje de jugar con la salud de los gallegos porque es lo que hace cuando pretende poner en marcha un lugar al que acudir por una urgencia donde no hay médicos. Es algo inaudito y tenemos que pararlo porque es una irresponsabilidad”, señaló Pontón. El secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, tiró de ironía para criticar la gestión sanitaria. Acusó al PP de “implantar un Amazon sanitario”, por la “desmotivación” y la “precariedad laboral” que sufre su plantilla, así como por impulsar la teleasistencia. Dijo que los enfermeros tienen menos estabilidad que los mozos de almacén del gigante del comercio electrónico y que al igual que sus clientes, el Sergas tampoco tiene relación directa con los pacientes porque se busca la atención online. Para González Formoso, la sustitución de médicos por enfermeros hacen ver la “agenda oculta” de la Xunta para “desmantelar el sistema sanitario público universal y gratuito”, que es “el principal pilar del sistema de bienestar español y gallego”.