Hay bandas que desaparecen y es tal su impronta en las almas y mentes de una generación que sus melodías y letras se van traspasando a las venideras como una leyenda. En este selecto grupo se enmarca Violadores del Verso, la raíz de artistas como Kase.O o Sho Hai, que supuso la revelación primigenia del hip hop español durante los últimos años de los 90 y principios del actual siglo. Este fin de semana Galicia recibe a Sho Hai, quien dará un concierto hoy en Compostela y mañana en Vigo para presentar su tercer disco en solitario, Polvo. “Este disco es como ver el paso del tiempo, el paso de la vida, incluso ver la muerte muy de cerca por un familiar muy cercano. Quería contar este tipo de cosas. Podría ser el disco más oscuro de los que he sacado pero preferí darle una vuelta de hoja para intentar sacar el lado más positivo de mí a pesar de estar peor que nunca”, explica.

En el tema Imperativo en el comienzo del álbum, una voz nos invita a abrir nuestra mente mientras el rapero —con su peculiar estilo sin prisas— lanza sus frases entre las que figura “estudia un poco” al tiempo que arremete contra los conciertos en streaming.“Con la pandemia, parecía que todo se resumía al streaming. A mí, de hecho, me ofrecieron hacerlos. Me negué rotundamente, yo lo veo un poco artificial porque el artista no puede sentir al público”.Tras esta reflexión, surge la pregunta de si para Sergio, Sho Hai, no tiene sentido ser músico si no es para actuar en directo. “Yo necesito componer”, aclara. “Siempre lo he dicho, si no pudiera vivir de la música, que puedo y por esto me siento afortunado, seguiría escribiendo porque es una terapia para mi cabeza y para el alma. Necesito escribir y llevar las canciones al directo y ver que la gente se las sabe y las corea contigo es el mayor premio”, completa.