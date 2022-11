Hasta abril, se pueden admirar en Galicia, en la Cidade da Cultura, obras de la British Library o la Courtauld Gallery de Londres, la Galería Uffizi de Florencia o El Prado, entre otras instituciones. Conseguir que tanto en esta muestra como en otras anteriores piezas de valor internacional saliesen de su hogar para viajar cientos e incluso miles de kilómetros hasta el noroeste español es fruto de un trabajo arduo que ha quitado el sueño y alguna lágrima a comisarios y técnicos.

En algunos casos han tenido que echar mano de la policía para escoltar obras como sucedió con A derradeira lección do mestre de Castelao (el Guernika gallego). Este se pudo ver en el Gaiás —y por primera vez en España— tras viajar desde el Centro Galicia de Buenos Aires, que lo salvaguarda.

“El Prado y Patrimonio Nacional suelen pedir escolta y para Camiños creativos el Bellas Artes de A Coruña y Abanca también la pidieron porque eran dos Sorollas”, explica la técnica del Departamento de Exposiciones de la Cidade da Cultura Carmen Menéndez.

A la hora de organizar una exposición de arte, la comisaria o comisario que selecciona las piezas y articula el discurso expositivo debe empezar un año antes a negociar con museos para convencerlos de que liberen unos meses a uno de sus hijos para viajar a otra casa.

Si la negociación llega a buen término, firman cómo será el traslado (del que se encargan agencias internacionales especializadas, elegidas por concurso si el destino es un espacio público), cuáles son las condiciones. “Un equipo llega al museo y delante de los técnicos de la institución local tiene que embalar esa obra en el embalaje. Son cajas con características especiales que cada museo pide, con materiales aislantes, ignífugos, capas que amortigüen. Algunos museos piden que las cajas tengan una especie de avisadores para valorar si tuvieron un golpe o se giraron. También pueden pedir que las cajas viajen en una posición concreta”, explica.

Otro extra que a veces se solicita es el correo. “Es el responsable del museo que acompaña a la obra”, explica Carmen Menéndez. “En la última exposición en la Cidade da Cultura en Santiago tuvimos 22 correos”, confiesa.

Este correo puede acompañar la obra desde origen como sucedió con los cuadros de museos ingleses que se muestran en Camiños creativos en el Gaiás. Las piezas salieron de sus respectivos museos y se reunieron en Londres. El correo vino con ellas en camión y ferri desde la capital británica hasta Santiago.

Otras veces, las piezas se trasladan en avión y hay que pagar un asiento solo para la obra y otro para el correo.

Una vez en destino, estos correos supervisan la apertura de la caja en destino así como el montaje. Es más, si una vez instalada la pieza, observan que las medidas de seguridad u otras cuestiones no le convencen tienen el poder de dar marcha atrás y que la obra se descuelgue y vuelva a casa.

El correo, no obstante, no siempre viaja con la obra. En el caso de las piezas del Museo del Prado para la exposición Camiños creativos enviaron uno solo para supervisar el momento de apertura o montaje. “Yo —recuerda Menéndez— no podía ni tocar la obra, ni abrirla ni subirla a la pared si no había un técnico de El Prado delante”.

La recepción de la obra está llena de emoción, según describe: “Por un lado estoy yo como técnico de la Cidade da Cultura, por otro, está el correo del museo de la pieza. Yo reviso cómo está la obra, sacando fotos y anotando. Firmamos unos papeles. Al firmar aceptamos que esa obra está así como la vemos. A partir de ahí si se registra un deterioro posterior, hay que comprobar cómo entró la pieza y si pasó mientras estuvo con nosotros, la cubre nuestro seguro”. Seguros, por cierto millonarios.

Menéndez cuenta la anécdota sucedida con la Biblia Kennicott —volumen hebreo escrito en A Coruña en 1476 y que se guarda en la Biblioteca Bodleian de Oxford— que participó en la exposición Galicia 100, comisariada por Manolo Gago.

“Llegó el confinamiento y además de ampliar el seguro tuvimos que instalar una cámara 24 horas directamente enfocada a la obra porque no les parecía suficiente con tenerla en el depósito de máxima seguridad”, recuerda la restauradora para quien estos trabajos son siempre un “reto. Si tienes un mínimo error, la Fundación queda al descubierto, por eso, lo vives con tanto estrés. Yo me preocupo por las obras como si fuesen mis hijos”.

Pero el traslado sería imposible sin la labor previa de búsqueda y negociación. Al respecto, Manolo Gago, comisario de algunas de las grandes exposiciones del Xacobeo en estos dos últimos años, explica que “mi trabajo como comisario muchas veces es dar con las personas adecuadas, tirar de redes de contacto, hacer una investigación previa de la pieza”.

Añade que una característica fundamental de todos los grandes museos internacionales es que “tienes que justificar muy bien la pertinencia de realizar el desplazamiento. Tienes que explicar muy bien por qué esa pieza es importante para tu colección. A veces, incluso tienes que ir a los museos, entrevistarte con los responsables. Es muy importante también desarrollar lazos de confianza. Como institución solicitante, tienes que atestiguar tu solvencia y experiencia”.

En la muestra Galicia un relato en el mundo un factor importante era la proximidad cultural, algo de lo que no somos muy conscientes los gallegos y lo noté con los países del Atlántico Norte. Pienso por ejemplo en El libro de las invasiones del Trinity College, en Dublín. Esta es una institución de fama mundial y es una joya de la literatura nacional irlandesa. Tenía que explicarles por qué también es una joya para aquí. Muchas veces, encontramos unos lazos de solidaridad muy grandes y, a partir de ahí, empiezan las negociaciones” para las que a veces tiene que ir en persona para cerrarlas. “En la Bodleian me dijeron al final: ‘Que sepa que estamos encantados de que la Biblia Kennicott vuelva a casa’. A veces, la relación emocional que tienes con las piezas la acabas transmitiendo a los técnicos”.

Otra cuestión son las obras en América. “A veces, las comunidades gallegas tienen miedo de que las piezas queden en Galicia y tienes que garantizarles que regresarán a ellos. Al tener más trato con la Xunta, se fían pero aún así puede haber gente con temor”, señala Gago.

Para él, es un trabajo que podría servir de argumento para un filme: “Una cosa muy típica que ocurre es que la pieza quede parada en aduana en algún país. Quieren confirmar que la obra sale en base a un acuerdo internacional. La gente de la agencia tiene que resolver en 25 minutos el problema contactando con políticos, embajadores, altos técnicos para desbloquear la salida de la obra. Y tú desde aquí intentas seguir la operación para no perder el flete de avión y todo lo que has organizado”.