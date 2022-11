La Policía investiga el homicidio con arma blanca de una mujer de 42 años en Lugo

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo de la investigación por la muerte violenta de Cristina Cabo Buján, una mujer de 42 años de edad cuyo cadáver fue encontrado en su domicilio a última hora del domingo con heridas de arma blanca.

La investigación está siendo coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que ha decretado el secreto de sumario.

Fuentes policiales confirmaron que su cadáver fue hallado el domingo por la noche en su propio domicilio, después de que la Policía Nacional recibiese aviso, a través de una llamada al 091, alrededor de las 22.00 horas, para informar de que había una mujer muerta en una vivienda de la calle Quiroga.

De inmediato, se desplazaron al lugar varias patrullas del Cuerpo Nacional de Policía, que confirmaron la veracidad de la información y activaron el protocolo para este tipo de casos.

Agentes de las policías Judicial y Científica realizaron la correspondiente inspección técnica en el domicilio para buscar pruebas e indicios que puedan ayudar a esclarecer este crimen.

Además, tomaron declaración en la Comisaría Provincial de Lugo a todo el entorno de la víctima, “amigos, familiares y vecinos”, con el ánimo de reconstruir los hechos y llegar “a un resultado positivo en la investigación lo antes posible”, indican las mismas fuentes.

“Los cuerpos y fuerzas de seguridad están indagando para establecer con la mayor precisión las causas de este suceso”, dijo la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez. “No hay ningún detenido”, añadió, y los investigadores trabajan “en varias hipótesis”.

La víctima residía en la calle Quiroga de la ciudad de Lugo y regentaba una tienda de agricultura ecológica, A despensa do avó Francisco, en la calle Mallorca.

Además, Cristina Cabo Buján pertenecía a la Plataforma Feminista de Lugo e incluso había leído parte del manifiesto de esta organización durante la celebración del Día Internacional de la Mujer (8M) en la capital lucense en el año 2021.

Así se lo confirmó a EFE la presidenta de la Plataforma Feminista de Lugo, Ana Torrón, quien reconoció que todas sus compañeras están “absolutamente destrozadas” ante un suceso “que no tiene nombre”. Torrón señaló: “Esta madrugada lo supimos y todavía no lo podemos creer. Era una mujer preciosa, no podía ser más generosa, ni más buena gente. Esto es incalificable, asesinada a cuchilladas en su casa. Qué sentido tiene esto”.