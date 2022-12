Un nuevo ensayo clínico buscará validar la seguridad y tolerabilidad de un nuevo medicamento para la mejora cognitiva de las personas con síndrome de Down. Sería el primer fármaco para este colectivo, que hasta ahora estaba “huérfano de medicación”. El Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona acaba de poner en marcha este estudio. Para ello, el hospital busca a 45 personas de entre 18 y 35 años con síndrome de Down. Los resultados se conocerán en primavera. Este medicamento está pensado para la “mejora cognitiva” del cerebro de las personas con síndrome de Down, para que tengan “mejor calidad de vida”. El fármaco se basa en la modulación del funcionamiento del sistema endocannabinoide del cerebro. Según diversos estudios, las personas con síndrome de Down presentan hiperactividad del receptor cannabinoide CB1, y su modulación mejora de forma drástica el rendimiento cognitivo en modelos animales.

“Con este estudio no solo demostraremos que el tratamiento es seguro y bien tolerado por personas con síndrome de Down, sino que tendremos herramientas para monitorizar si el tratamiento tiene efectos positivos en la cognición de esta personas”, señala el doctor Rafael de la Torre, que liderará el ensayo clínico. De la Torre apunta que este fármaco, de mostrarse eficaz, podría ser útil también en el trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Los 45 voluntarios se dividirán entre los que tomarán el medicamento (una solución oral que se ingiere con agua) y los que recibirán placebo. Lo harán durante 28 días, tiempo durante el cual se hará seguimiento. Antes de iniciarlo y al final se les harán pruebas de rendimiento cognitivo y un encefalograma para tener una primera visión de cómo el tratamiento afecta a sus habilidades cognitivas. Una vez obtenidos los resultados de esta fase, se planteará un nuevo estudio, esta vez con diversos centros de toda Europa y un mayor número de voluntarios (150). El objetivo es conseguir un tratamiento que mejore la memoria de trabajo de estas personas, un déficit cognitivo clave en esta patología.