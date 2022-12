El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha reconocido que el actual es "un momento complejo" por la circulación, al mismo tiempo, del virus de la gripe, la Covid y el VRS, pero considera que la situación está "razonablemente bien".

"Es un momento complejo. Por primera vez coinciden tres virus. Antes llegaba primero el VRS y luego la gripe, pero estos últimos años ha cambiado con otro actor, la Covid, que alteró toda esa relación. Y este año coexisten los tres", ha explicado el titular de Sanidade en Verín.

Ha apuntado además que, por el momento, hay una mayor incidencia de VRS, "que parece que empieza a bajar", mientras que la gripe "aún no ha llegado a su pico máximo". "De hecho, aunque hay que tomar los datos con prudencia, hay una ligera bajada de la incidencia de la gripe estos días", ha puntualizado.

Respecto a la Covid, ha destacado que, aún con una incidencia baja, la enfermedad "sigue ahí". Esa bajada en los casos, ha reivindicado, es gracias al proceso de vacunación. "Ahora mismo está controlado, pero siempre en una situación inestable, sobre todo si hay cambios en las variantes".

Afirma también Comesaña que no hay problemas en cuanto a ingresos hospitalarios, aunque sí hay una mayor afluencia en el servicio de Urgencias, sobre todo de niños a principios de noviembre.

Precisamente son los más pequeños, ha indicado, el grupo más afectado. "Fundamentalmente, niños por debajo de los tres años, que no habían tenido contacto con los virus y ahora han tenido un contacto brusco, con un sistema inmunitario que no está entrenado para eso", ha explicado, si bien ha insistido en que, en su mayoría, son patologías leves que no requieren ingresos.