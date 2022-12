“Lo que no se comunica no existe”. Sabe de lo que habla Gabriela González, directora de Sostenibilidad y Comunicación en Vegalsa-Eroski, entre las compañías más relevantes de todo nuestro tejido industrial. Por ello no quiso perderse la gran cita con la segunda edición del Foro “Mujeres fuera de serie”, organizado por los dos periódicos gallegos de Prensa Ibérica y “una oportunidad de conocer historias inspiradoras a la hora de labrar nuestro camino hacia la igualdad”. Por ahí empezamos.

– Habla del camino hacia la igualdad, ¿qué momento vive? – El liderazgo femenino se ha consolidado como una palanca de enriquecimiento en las organizaciones en todos los niveles. Sin diversidad, tanto de género como cultural, no hay innovación ni progreso. Las mujeres no somos un colectivo minoritario. Suponemos el 51% de la población en España. Se trata de obtener el mismo nivel de representación en todos los aspectos, foros y espacios sociales y empresariales aportando una visión propia de los asuntos relevantes. "Trabajo en una compañía con más de 7.000 profesionales, de las cuales el 80% son mujeres" – ¿Faltan referentes?, ¿qué retos quedan por delante? –La igualdad tiene que venir también desde la educación de las nuevas generaciones en la consciencia y compromiso con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Estas labores de concienciación en los más pequeños son fundamentales para lograr el cambio social que debe acompañar la transformación en el mundo corporativo, actuando como espejo de la realidad. – En su propia experiencia, ¿cómo han cambiado las cosas en el mundo de la empresa? – Desarrollo mi actividad profesional en una compañía formada actualmente por más de 7.000 profesionales, de las cuales el 80% somos mujeres. Esta proporción se va manteniendo en función de los grupos profesionales. Contamos con un 67,7% de mujeres en puestos de mandos y un 83,6% en responsables. Sin embargo, según seguimos ascendiendo nos encontramos en torno a un 15% en gestores y Consejo de Dirección. Aunque puede ser un tanto llamativo, es un fiel reflejo de la realidad de otras tantas muchas organizaciones y de la sociedad en general, donde las mujeres no ocupan puestos directivos o de alta responsabilidad en igual proporción que los hombres. – Las mujeres son motor en el sector de la distribución alimentaria... – Sí, es una realidad que el sector en el que operamos está formado mayoritariamente por mujeres. Somos la base. También lo son una parte importante de los más de 900 proveedores locales con los que trabajamos, muchos de ellos liderados por mujeres que sacan adelante sus producciones y empresas. – ¿Están trabajando para mejorar esta realidad? – Por supuesto, somos conscientes y trabajamos con medidas concretas como el Programa de empoderamiento y liderazgo femenino senior que busca romper con los estereotipos e impulsar el desarrollo profesional y habilidades de liderazgo en la segunda línea de mando. Este programa fue lanzado el año pasado y ante la buena acogida estamos trabajando en la versión junior centrada en personal técnico y administrativo. Además, contamos con protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo y de protección de la maternidad. – También cuentan con un Plan de Igualdad desde hace más de 10 años, mucho antes de que fuera obligatorio por legislación, ¿qué puede decirle a las empresas que lo están implantando ahora? –He tenido la oportunidad de vivir el desarrollo de la empresa desde muy cerca, a través de los años, y ver cómo estas acciones se iban desempeñando. Quizás no tan ágilmente como a todas nos gustaría, pero sí desde la comprensión de todo el equipo que formamos Vegalsa-Eroski. El talento es una ventaja competitiva. Por eso, buscamos y contamos con el mejor, promoviendo su desarrollo profesional en condiciones de igualdad de oportunidades. Lo que les digo es que cada pequeño paso o acción es una disrupción en los paradigmas tradicionales y que caminemos hacia esa transformación tan exigida por la sociedad. Mujeres Fuera de Serie le toma el pulso a la Igualdad laboral con diez referentes Igualar salarios, cambiar mentalidades y seguir mejorando las medidas de conciliación. Son los tres principales retos que nos quedan por delante en la lucha contra la brecha laboral y así pudo comprobarse una vez más en la segunda edición de la gran cita con “Mujeres fuera de serie”, organizada por los dos diarios de Prensa Ibérica en Galicia, Faro de Vigo y La Opinión A Coruña, para continuar reivindicando la igualdad de género como un elemento indispensable en el avance de nuestras sociedades. Con este objetivo, el grupo mediático reunió a hasta diez mujeres destacadas en sus respectivas áreas en una cita que estuvo organizada a través de dos coloquios y en la que tampoco faltaron las intervenciones de la vicerrectora de Investigación de la Universidad de Vigo, Belén Rubio; la directora de la Red Comercial del Noroeste del Banco Sabadell, Carmen Vilabrille; y la directora de Sostenibilidad y Comunicación en Vegalsa-Eroski, Gabriela González, quien quiso poner de relieve la importancia de este tipo de encuentros a la hora de seguir “conociendo historias inspiradoras en nuestro camino hacia la igualdad”. Y así fue. En la charla “Luchadoras por un sueño”, dirigida por Amaia Mauleón, pudieron escucharse los testimonios de la actriz Berta Ojea, la periodista Magis Iglesias, la piloto Nuria Lázaro o la directora de Igualarte, Cristina Lago. También un intercambio de impresiones en el que las presentes coincidieron en señalar la importancia de seguir creando referentes. “Es fundamental. El referente que tienes es masculino por la estructura social, pero las mujeres no encajamos en ese traje”, expresó la conocida periodista parlamentaria Magis Iglesias, quien lamentó que “en el momento en el que tienes hijos se quiebra la supuesta igualdad”. En la misma línea se expresó la actriz Berta Ojea: “Los personajes para mujeres en el cine, series o plataformas en España son el 35%. Los puestos de cultura con poder son para los hombres en el 85% de los casos. Hay una gran deuda en la cultura con las mujeres”. Y de la cultura a la ciencia de la mano del segundo de los coloquios, celebrado con la participación de tres invitadas del más alto nivel en dicho ámbito. Conducidas por la subdirectora de Faro de Vigo, Irene Bacoy, la ingeniera biomecánica y CEO de BETA Implants, Bibiana Rodiño; la genetista y directora del Instituto de Ciencias Forenses, Victoria Lareu; y la presidenta de la Sociedad Gallega de Urología, la doctora Elena López pudieron compartir así sus propias experiencias y abordar el desafío de seguir impulsando a las niñas y a las mujeres en las carreras de ámbito científico, y hacerlo desde los propios juguetes porque, tal y como sostuvo Rodiño, “cuando estás jugando, estás aprendiendo y empiezas a recibir mensajes que te condicionarán”. Más allá de los referentes fue la genetista Victoria Lareu, que, aunque aclaró que nunca ha notado que “las mujeres se sientan inferiores”, sí quiso hacer referencia a la brecha de género que suponen los cuidados en el momento en que una investigadora decide ser madre. El punto de humor lo puso la doctora Elena López indicando que todavía en la actualidad muchos hombres que acuden a su especialidad se sorprenden al encontrar a una mujer. Además, se remontó al tiempo en el que cursó sus estudios universitarios para señalar: “En mi época, que una mujer hiciera una carrera ya era todo un reto”.