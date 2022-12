“Todas as familias deste país teñen un trauma vinculado á guerra e á ditadura”

Onde estaban os nosos avós en 1936? Algúns nas cunetas, outros no carcere á espera do paseo, moitos reclutados á forza polos sublevados para combatir en primeira liña. Máis dun avó, por que non dicilo, simpatizando coa Falanxe ou adaptándose aos tempos para facer outro tipo de resistencia. Unha das principais defensoras da memoria histórica en Galicia, Inma López Silva, escribe este Quen non ten un avó fascista? (Editorial Galaxia). Todo un exercicio de historia familiar, nunca visto ata agora nas letras galegas con chiscadelas ao amor con Francisco Castro.

Este libro transita entre a memoria e certa ficción. Pero vai a contracorrente do que escribiu ata agora?

A memoria histórica da guerra e a ditadura é un tema recorrente para min, desde que escribín sobre o meu outro avó en Neve en abril. Tamén fixen autoficción con Maternosofía e Chámame señora, pero trátame como a un señor. Pero no último libro quixen darlle un xiro á cuestión da memoria, ocupo un lugar que non é heroico. Collo a retagarda da Guerra Civil, onde hai que sobrevivir e ir tirando. É o verdadeiro drama, porque Galicia non viviu a primeira liña de guerra pero si a represión. Tirei da memoria do aparente lado vencedor para contar a vida do silencio e o medo.

Hai que ser valente para asumir que o seu avó foi un alcalde que vestiu coa camisa azul da Falanxe?

Non sei se valente, simplemente había que contalo. Neste país tivemos 40 anos de ditadura fascista e 40 de democracia, non só con exiliados senón tamén con moitos superviventes no interior. O título do libro fai esa interpelación: non todo o mundo era un fascista, a moitos non lles quedou máis remedio que calar e achantar. A miña familia paterna non estaba especialmente implicada políticamente: non era troskista, era conservadora. Pero tivo que tirar toda a vida cun dilema permanente. Debemos poñernos no lugar do que fariamos nós, ou que sería de nós o 18 de xullo do 36. Acabamos de ver que en Alemania detiveron a fascistas por tentar dar un golpe de estado.

Coa súa recoñecida traxectoria a prol da memoria histórica, a escritura deste libro foi un proceso doroso? Ou unha catarse?

Non foi doroso para nada, foi interesante decatarse dos silencios das familias sobre temas que provocan dor. Vivimos nun país cun trauma colectivo que se deposita sobre todo nas familias. Sobre todo falei co meu pai, tamén me aportou información un primo. Os netos temos gañas de rescatar a memoria. E cando empezamos a falar, a memoria desatouse na familia sen problemas. Non era un silencio consciente senón incrustado, había medo e represión. Era o peor dos silencios porque se convertiu nun modo de vida. A Transición estivo moi mal feita, e por iso indagamos sempre neses traumas.

O proceso de documentación foi tal e como relata no libro?

A primeira en rachar o silencio foi a miña avoa paterna. E a técnica de escritura naceu co proceso de investigación. Eu xa fixen artigos xornalísticos cando lle adicaron unha rúa ao meu avó Avelino López López. Era unha alegría polo meu avó, pero eu tamén consideraba que había que respectar a Lei da Memoria Histórica xa que el foi un alcalde franquista. Tamén noutro artigo polas Letras Galegas a Filgueira Valverde, preguntábame se este país só foi construído nos últimos 80 anos por convencidos republicanos de esquerdas xa que todos eramos tan galeguistas e tan dignos. Todo ese trasfondo aparece misturado coa anécdota do meu avó escondido en agosto do 36. Que tiña que ocultar? Achegueime ao seu expedente académico e intereseime polo seu proceso de depuración como mestre da República.

Toda familia ten segredos. Algún máis difícil de sacar que outros?

Todas as familias deste país teñen un trauma vinculado á guerra e á ditaduta. Pasou en cada casa, é a gran saída do armario destes tempos.

É moi interesante como fala doutras vítimas menos coñecidas. Como os mozos republicanos reclutados á forza polos sublevados nas aldeas.

O avó materno foi reclutado e enganado polo xefe da Falanxe. E o meu avó paterno levábase mal con este falanxista, un matón ao que todo o mundo lle tiña medo. Enfrontouse ás súas manipulacións, e a primeira foi ese reclutamento forzoso. Mozos de esquerdas eran enviados ao fronte do Ebro como unha sentenza de morte, case todos rapaces socialistas e anarquistas. Por iso é tan interesante un proxecto como Nomes e Voces. O partido que goberna Galicia teima en ser herdeiro do fascismo, ten moito interese en que non se fale da represión.

“Os meus avós tiñan unha foto da súa filla morta nun caixón, as historias de dor ocultábanse”

Quen non te un avó fascista?, editado por Galaxia, camiña pola morte. Mortos da Guerra Civil e tamen nenos falecidos que se inmortalizaban en fotografías.

Foi unha descuberta brutal para todos nós saber que os meus avós tiñan unha foto da súa filla morta nun caixón (unha nena de cinco anos), as historias de dor ocultábanse. As familias escondían esas historias de miseria e dor.

En Galicia non houbo batallas da Guerra Civil pero si resistencia. Non só cos fusilados, os maquis ou os enlaces da guerrilla. Senón xa nos últimos tempos da ditadura cos que defendían a súa terra, como no caso dos encoros.

É outra historia do libro. Neste caso ficciono a vinculación do meu avó con esta xente. Apetecíame moito contar esa última resistencia á que lle debemos a democracia actual. A mocidade da clandestinidade que naceu durante a ditadura tiña papeletas para acomodarse, pero décatase dun sistema absurdo. Sorprendíanos a tolerancia do avó cos movementos de esquerdas. E apetecíame ver o vínculo entre a xeración máis vella que sufriu a represión e a mocidade cunha sensación de rebeldía consustancial ao feito de ser novos. Ese choque existiu entre o meu avó e o meu tío, e define a un país. Insisto en que a Transición estivo mal feita, a esquerda está rota de raíz. Feita xa a recuperación máis heroica de contar todas esas historias terribles, agora toca pasar á seguinte fase de realizar unha explicación profunda do que pasou no país.

Nesta escritura aparecen mulleres sempre resolutivas.

Recoñezo que teño un sesgo claro, pero contei a historia tal e como foi. A miña avoa morreu cando eu acababa a carreira, polo que tivo tempo para contarme a súa historia. Ela era resolutiva, autonóma, sincera e tremendamente calada. Ese carácter podía ter que ver coa represión, a vida que nos toca pode forzar o noso carácter. A miña bisavoa aparece como unha especie de pantasma. E homenaxeo ás mulleres do grupo clandestino.

“No Congreso temos sentados a 52 fascistas”

En Quen non ten un avó fascista? aparece outra estampa: os emigrados que regresan a Galicia e atopan a realidade de como eramos na posguerra. “Calados e pobres de solemnidade”, como escribe vostede.

Para min foi tremendo comprobar que os emigrantes vivían noutra película e eran capaces de ler a nosa realidade desde fóra. Os galeguistas tiveron un papel moi importante nas primeiras emigracións e no posterior exilio. Entenderon claramente as necesidades que se pasaban aquí. Pero os galeguistas do interior tamén tiveron que loitar contra a represión. Porque houbo dous tipos de represión derivados da Guerra Civil e a ditadura: o exilio exterior e tamén o interior. Víase claramente en familias totalmente rotas, con realidades sen solución.

Sen facer spoiler. Pero ao final do libro queda certa sensación ambigua sobre o seu avó.

En que sentido?

Non o coloca precisamente nos altares.

A idea do libro é convidar ao lector para que defina o que é fascista. Toda a xente desa época era realmente fascista? Agora mesmo temos sentados a 52 fascistas no Congreso español. O meu avó era un fascista tipo da aldea galega, que tivo que aceptar a alcaldía para ir tirando no día a día. Hai que destapar aos auténticos fascistas. Pero non todos os millóns de españoles que aguantaron durante 40 anos eran fascistas. Algúns optaron pola supervivencia e outros eran verdadeiramente convencidos. O meu avó era un tío de dereitas e do Réxime, pero non fascista. A mensaxe que me gustaría transmitir no libro é que todos somos responsables e sabemos onde está a ética, se calas e miras para outro lado eres moito máis complice que os que se mollaron. Ese é o verdadeiro exercicio de memoria: aprender do pasado e evitar a equidistancia que te pode levar ata os actuais fascistas.