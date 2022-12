Os misterios de Nache

Quen era María Luisa Nache? A primeira foto rescatada en branco e negro xa impacta. Beleza morena con xoias en cascada de strass e unha cinta baixo os rizos, caracterizada para a ópera Aida de Giuseppe Verdi. Na segunda, abrígase para o frío de Nova York ante o Metropolitan Opera onde interpreta a Micaela na Carmen de Bizet. Como unha das estrelas máis brillantes do firmamento lírico, a súa exitosa carreira internacional durará algo máis dunha década. Pero que década! Perú, Francia, Argel, Alemania, Exipto, Estados Unidos ou Arxentina. Ata o seu cumio de actuar xunto con María Callas e baixo a batuta de Leonard Bernstein con Medea para La Scala de Milán en 1953. Pero con 40 anos retirouse das imparables xiras mundiais para atender aos intereses familiares na Coruña.

A investigadora, músico, profesora e arquiveira da Real Filarmonía de Galicia, María del Carmen Lorenzo Vizcaíno, traza tan apaixonante perfil para o Álbum de Galicia do Consello da Cultura Galega. Nache (Ferrol, 1924-A Coruña, 1985) viviu (polo menos) dúas vidas totalmente diferentes nunha. Na máis espectacular, “foi unha das figuras galegas máis relevantes na ópera a nivel internacional, ata o punto de compartir escenario con Maria Callas e ser dirixida por Bernstein” (compositor de West Side Story, nada menos). Para os galegos da época, sobre todo para os coruñeses, “foi un mito pero cunha carrera que durou moi pouco, como en moitas mulleres da época parece que o pai cortoulle a traxectoria internacional”, indica a súa investigadora a este diario.

A propia Lorenzo Vizcaíno lembra na segunda vida á Nache de catedrática de canto no Conservatorio Superior da Coruña (onde entrou no claustro en 1973). E destaca que “cinco anos antes da pandemia os Amigos da Ópera adicáronlle unha conferencia con Julio Andrade, e despois houbo unha exposición con fondos do crítico musical e coleccionista Ramiro Cartelle”. Todas esas fotos e carteis foron legadas para a Biblioteca Municipal de Estudos Locais:“Ramiro Cartelle era moi amigo da Nache e acompañaba os seus cantos ao piano”.

A mesma cantante describía a súa voz como “de soprano máis dramática que lírica”. Xa naceu mergullada en música: a nai tocaba o piano, o avó materno tiña voz de tenor e o irmán foi o violinista Horacio Rodríguez Nache. Estudou solfexo entre A Coruña (con La Perecita, que chegou a actuar ante o zar Nicolás II) e Madrid (a onde chegou despois da Guerra Civil). E perfeccionaría a súa actuación en Roma.

Indica Carmen Lorenzo Vizcaíno que “só se conservan dous arquivos sonoros dela, a actuación coa Callas na Scala de Milán no 53 e Turandot no Teatro La Gran Guardia de Livorno en 1960”. Máis alá dos directos, pode escoitase unha entrevista radiofónica “na que indica a importancia de estudar, ela consideraba que non era o mesmo un recital de media hora que unha ópera de dúas horas, necesitábase moito aguante físico”. Para esta investigadora, “tiña potencia e moi boa afinación, unha mágoa que non puidésemos comprobar a súa evolución cos anos, ela seguiría cantando pola Coruña pero renunciaría á súa traxectoria internacional pola familia”. Ao igual que tantísimas outras mulleres talentosas.

“O seu destino foi o de tantas mulleres na época”

Leonard Bernstein elexiu a María Luisa Nache en substitución dunha famosa soprano húngara, “o que supuxo un gran espaldarazo para ela”. Pero deixou a carreira internacional, “non por prohibición do marido xa que non estaba casada, pero si como destino de tantas mulleres na época... no seu caso para facerse cargo da familia e do negocio familiar”.

Indica Carmen Lorenzo Vizcaíno que “por esa situación pasaban moitas líricas internacionais, mesmo podías ler nun xornal expresións sobre algunhas delas como que o seu marido deixáballe viaxar”. En Galicia seguiría dando clases e concertos, con clásicos galegos como Mariquiña, pero recordando os seus éxitos nos EEUU cando portaba lanza e tiara.