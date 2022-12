El Ejecutivo retoca el Código Penal para evitar rebajas de penas de la ley ‘solo sí es sí’

PSOE y Unidas Podemos han acordado introducir en la exposición de motivos del Código Penal un nuevo párrafo destinado a tratar de orientar a los tribunales a que apliquen las disposiciones transitorias previstas en anteriores reformas, con el objetivo de dejar claro que la intención del legislador es que no se rebajen las condenas en aplicación de la ley más beneficiosa para el reo, como ha sucedido en alrededor de medio centenar de casos en aplicación de la ley solo sí es sí. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, explicó ayer abiertamente que se ha llegado a un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el de Igualdad con el que “se recuerda a los jueces y a los tribunales que no hay porqué rebajar las penas” y que “no tienen porqué producir las sentencias que se están produciendo porque el Código Penal les permite mantener las condenas”. “Lo que queremos hacer con una ley, que es una buena ley, es pegar un toque de atención a los tribunales para decirles: ‘Oigan, no me vayan por ahí”, argumentó.

La oposición asegura que el preámbulo no tiene “capacidad normativa” y no servirá para evitar las revisiones a la baja. El acuerdo se ha plasmado a través de una transacción a una enmienda del PDCat que pedía analizar las consecuencias de la entrada en vigor de la ley sí es sí y que ha sido presentada a la reforma de los delitos de sedición y malversación que se debate en el Congreso. La enmienda, que fue aprobada ayer en la Comisión de Justicia, servirá también para su aplicación a condenados por otros delitos y como la previsión es que la modificación legal esté aprobada definitivamente antes de final de año, si se cumplen las expectativas, a partir del 2023 los tribunales deberían tener en cuenta la intención del legislador a la hora aplicar la ley de libertad sexual. La ley sí es sí no incluyó una disposición transitoria, como sí se hizo en anteriores modificaciones penales, porque estas siguen “en vigor”, según el argumento defendido por el Gobierno. Pero esta interpretación no coincide con la de numerosos magistrados y fiscales que han entendido que si el legislador no la incluyó es porque no pretende que se aplique y que debe regir el principio constitucional de que prevalece lo más beneficioso para el reo, para lo que es imprescindible revisar las sentencias caso por caso. Prácticamente solo la Audiencia Provincial de La Rioja consideró que debía entenderse en vigor la disposición transitoria introducida en otras reformas. La enmienda obedece, por tanto, al intento del Ejecutivo de subsanar el error cometido.