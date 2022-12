‘Superheroínas’ para levar a contraria

Por un futuro en galego e en feminino, loitan as Superheroínas da serie audiovisual impulsada pola Real Academia Galega e a Universidade de Santiago de Compostela. As sete protagonistas non levan capa pero si o traxe diario de orgullo de xénero e lingua. A presentadora televisiva Esther Estévez, a chef Lucía Freitas, a fotógrafa Antía Castro, a creadora de videoxogos Laksmy Irigoyen, a poeta Alba Cid e a cantante Andrea Pousa forman parte desta proposta. Segundo o director do proxecto audiovisual, José Manuel Diego Ferreira, “queriamos levar a contraria e dar un discurso alternativo na defensa do galego, mesmo poñéndolle deberes á Real Academia”.

Todo partiu do seu traballo de fin de carreira na Facultade de Ciencias da Comunicación, co apoio da decana Ana Isabel Rodríguez Vázquez. A partir dun convenio entre a RAG e a USC impulsáronse estas Superheroinas que poden verse en Youtube ademáis de nas webs destas institucións. “Quixemos colocar como referentes a mulleres novas, dende o traballo de Andrea Pousa por Mozambique ata a aportación de Laksmy Irigoyen para os videoxogos en galego e coa inclusión do xénero neutro”, indica o director. Buscouse unha maior frescura: “Máis alá das campañas cun galego culto e Ramón Cabanillas de protagonista, quixemos traer o galego da rúa como produto das redes e a xente nova”. Recoñece José Manuel Diego que “son un produtor millenial e os millenials estamos aquí para levar a contraria, cun discurso alternativo e disruptivo ata o final, sobre todo queremos levarlle a contraria a Freixanes”, di entre risas (recordemos que Víctor F. Freixanes é o presidente da RAG). Con ese lema de “levar a contraria”, insístese no empoderamento de xénero e lingua: “Non entendo o meu traballo sen perspectiva de xénero, non podemos presentar un proxecto sen clave feminista”. Amósase un galego “como lingua viva, na que poden entrar castelanismos ou vulgarismos”. Como o seu título indica, o estilo audiovisual das pezas camiña entre a Marvel e DC, onde os contrapicados ensalzan a superheroes e superheroínas (con cada vez máis supermulleres como Capitana Marvel ou a recén nacida para o cinema Love): “Facemos os típicos planos de subida en vertical, nos que parece que acaba de chegar Spiderman... pero sempre no contexto de cada protagonista, como Bonaval onde fai fotos Antía Castro”. “O noso idioma en todas partes” A selección das protagonistas buscaba amosar que “podemos empregar o noso idioma en todas partes, resulta moi interesante ver que unha cociñeira como Lucía Freitas empregue o galego ou a difusión de Esther Estévez”. Así, en redes sociais xorden “novos perfís de instagramers ou tiktokers que usan o noso idioma, cunha canteira moi importante de novos referentes”. Diego Ferreira estudou Xornalismo, onde comprobou que a Facultade funcionaba como un oasis con maioría de mulleres e emprego masivo do galego. “Foi un oasis no medio do deserto: agora estudo Ciencias Políticas e o ambiente é completamente oposto”. Lamenta que a realidade tamén sexa diferente nos medios: “O galego déixase para as portadas nas Letras Galegas e ás veces nin iso, cando paras a gravadora nas roldas de prensa tamén se pasa ao castelán... e na maioría dos medios os xefes supremos son homes”. Para definir a iniciativa, bota man dunha frase da súa avoa: “Para que quero un BMW se podo ir a todas partes cun Clío, un proxecto como o noso tamén aporta... é o Clío da lingua”.