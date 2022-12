El ‘stock’ de sangre empieza a “normalizarse” en Galicia: “La respuesta ha sido excepcional”

“Estamos en situación de normalización del stock. Con todo lo procesado en el día de ayer [jueves], y las entradas de esta mañana [ayer], las reservas del grupo sanguíneo 0 positivo, que se encontraban en nivel crítico, han pasado a un estado de nivel bajo. La respuesta al llamamiento que realizamos está siendo excepcional. La ciudadanía de Galicia ha acudido de forma masiva a donar”. Marisa López García, directora de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), entidad adscrita a la Consellería de Sanidade, agradece a los gallegos su solidaridad, tras varios días de “mucha tensión” en los que el descenso de las reservas de sangre llevó incluso a reprogramar, al menos, una treintena de cirugías en toda la comunidad. López insiste, no obstante, en “la importancia de trasladar a la población” que “las donaciones se necesitan todos los días”.

“Hemos tenido que llegar a una situación de mucho estrés, con un grupo sanguíneo en nivel crítico, para que la gente se movilizase, pero ADOS puede dar servicio a las necesidades asistenciales de los hospitales gallegos porque entre 400 y 500 personas acuden, diariamente y de forma voluntaria y altruista, a donar sangre. Y no porque haya un accidente o porque se produzca una situación problemática como la que tenemos ahora. Esto tiene que ser todos los días así, porque todos los días necesitamos poder dar ese servicio”, resalta.

Incide López en que “no debemos conformarnos con recuperar puntualmente las reservas de sangre”. “Esta labor de donación tiene que ser diaria y constante porque la sangre caduca. Los glóbulos rojos que se obtienen de una unidad de donación tienen una duración de 42 días; el plasma sanguíneo, de dos años; y las plaquetas, de solo una semana. Además, todos esos componentes se han de procesar, sin demora, en las cinco primeras horas desde que llegan a nuestras instalaciones. Esto supone una sistemática de trabajo que hay que organizar diariamente, de modo que cuando tenemos una entrada de donaciones muy importante, el impacto también lo es. Por eso insistimos en que urge una respuesta continuada por parte de la ciudadanía”, reitera la directora de ADOS. No obstante, recalca: “Estamos encantados de poder gestionar estas entradas tan importantes y excepcionales, porque esto significa poder dar respuesta a toda la demanda asistencial que hay: a los pacientes crónicos, oncológicos, afectados por otras patologías cuyo tratamiento es una transfusión sanguínea o del programa de trasplantes (que tiene un alto consumo de sangre), así como a la actividad quirúrgica urgente y programada. Este servicio es indispensable, por tanto, todos los días del año”.

Sobre las causas que han llevado el stock de sangre de ADOS a niveles tan preocupantes esta semana, López explica que “diciembre es siempre un mes más complicado”, porque “habitualmente los hospitales tienen también una actividad alta, importante, al estar cerrando el año”. “Empezamos este mes, además, con un macropuente con dos días festivos, en los que no se pudieron programar colectas y, pese a que hicimos un llamamiento muy intenso, desde finales de noviembre, para ir preparándonos y recordar a la gente que antes de irse de descanso acudiesen a donar, no obtuvimos la respuesta esperada y nuestras previsiones para mantener la actividad no fueron efectivas”, refiere la directora de ADOS, quien reconoce que “la elevada prevalencia de afecciones víricas”, provocada en parte por “el adelantamiento de la epidemia de la gripe”, ha impedido donar sangre a ciudadanos que lo hacen con asiduidad .

“Cuando intensificamos nuestras llamadas, muchos donantes nos dicen que no pueden acudir a la cita porque están acatarrados o con gripe. Y es que, durante cualquier proceso viral sencillo, hay un periodo de exclusión de cinco días; y en los casos más serios, ya con fiebre, se extiende a 15”, especifica López, quien recuerda que los ciudadanos interesados en donar sangre pueden obtener información detallada sobre el proceso a través del teléfono gratuito 900 100 828. “Ante cualquier duda (si se puede o no donar porque se está tomando algún tratamiento farmacológico, se ha estado de viaje o porque se ha hecho, recientemente, un tatuaje o un piercing), siempre recomendamos contactar con el 900 100 828. A través de ese número de teléfono, el personal de ADOS aclarará todas esas cuestiones, de modo que se podrán evitar desplazamientos innecesarios”, destaca.

La situación de bajas reservas sanguíneas de los últimos días llevó a “reprogramar”, al menos, una treintena de intervenciones quirúrgicas en los hospitales gallegos, y aunque la directora de ADOS no disponía, a mediodía de ayer, de “los datos del jueves cerrados”, asegura que, “si hubiese habido reprogramaciones, serían casos muy puntuales”. “Esta madrugada [entre el jueves y el viernes], de hecho, se realizaron tres trasplantes con absoluta normalidad”, señala López, quien recuerda que “ADOS trabaja siempre en el día a día”. “Somos un centro esencial. Un día estamos con unos stocks normales y al día siguiente... Ha habido semanas en las que se llegaron a realizar hasta trece trasplantes en Galicia, y eso puede cambiar mucho la situación de las reservas sanguíneas, igual que lo puede hacer el hecho de que coincidan un par de accidentes o varias intervenciones sangrantes. Estamos acostumbrados a llevar a cabo nuestra labor en un panorama cambiante. Y, como ya comenté, diciembre acostumbra a ser siempre un mes difícil, igual que lo es el periodo de verano. Sin duda, hemos pasado momentos complicados estos días, afortunadamente se están restableciendo los stocks habituales, pero esto tiene que ser algo continuado”, reitera, y concluye: “Los gallegos han respondido y esto es fantástico, pero tenemos que interiorizar que todos los días hacen falta muchas donaciones de sangre para mantener la actividad asistencial. En estas dos semanas que quedan del año va a ser importante, y a esto habrá que sumar los incidentes en la carretera por los habituales desplazamientos de las fiestas navideñas. Necesitamos estar prevenidos ante cualquier situación que se pueda dar, con un stock que garantice una respuesta adecuada. Por eso pedimos, más que nunca, la colaboración de toda la ciudadanía”.