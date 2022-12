Un ‘espejo' en A Coruña para sus compañeros de especialidad

Son el espejo en el que se miran sus compañeros de especialidad, la élite de su clase, y como tal han sido reconocidos en los prestigiosos premios Best in Class (BiC), organizados por la Universidad Rey Juan Carlos, que en su última edición distinguieron a los servicios de Medicina Preventiva y Salud Laboral y Urgencias, y a las unidades de Dolor y Neurociencias del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), como los mejores equipos de España en sus respectivas áreas, tras el análisis de más un centenar de indicadores (desde los tiempos de asistencia y la tasa de mortalidad, hasta la calidad en la atención al paciente o su trabajo en investigación). Medicina Preventiva y Salud Laboral y Urgencias estrenan ese título, mientras que las unidades de Dolor y Neurociencias lo revalidan por segundo año consecutivo, pero todos lo reciben con el mismo “orgullo”, por el reconocimiento a un trabajo “de años”. También como “un reto y un revulsivo” para mantener “el nivel y la excelencia” en la atención a los pacientes, “el centro todo”.

Los dos servicios del Chuac que repiten en los Best in Class como los mejores de España se caracterizan por ser “unidades multidisciplinares” en cuyo funcionamiento es clave la colaboración entre diferentes especialistas sanitarios. La Unidad del Dolor está integrada por ocho profesionales, entre anestesistas, enfermeros o psicólogos, que trabajan en “estrecha colaboración” con otras áreas hospitalarias, como “Traumatología, Oncología, Neurocirugía o Reumatología” , especifica su responsable, la doctora Aurora de la Iglesia, quien asegura que este segundo galardón les ha hecho “incluso más ilusión” que el primero. “Recibir de nuevo este premio es la constatación de que seguimos avanzando en el tratamiento del dolor, incorporando nuevas técnicas, y que esta evolución del trabajo que realizamos en nuestra unidad se valore, supone para todos nosotros una alegría inmensa”, resalta.

En similares términos se manifiesta la doctora Mar Castellanos, jefa del Servicio de Neurología del Chuac y responsable de la Unidad de Neurociencias, un “equipo multidisciplinar” constituido, “fundamentalmente, por personal clínico facultativo”, es decir, “neurólogos, neurocirujanos, neurorradiólogos, neurofisiólogos y neurorrehabilitadores”, pero también “por todos los profesionales de enfermería, los celadores y los administrativos de cada una de esas secciones”, y “por una parte importante de personal contratado que se dedica a la investigación pre y postdoctoral, así como enfermeras de apoyo” a esa labor. “Funcionar como Unidad de Neurociencias supone abordar determinadas patologías, de forma coordinada, por diferentes tipos de especialistas. Si llega un paciente que sufre un ictus, por ejemplo, lo tiene que ver el neurólogo, pero radiología ayudará al diagnóstico con la imagen, puede que para el manejo del enfermo sea preciso que intervenga el neurocirujano y que se necesite rehabilitación posterior”, explica la doctora Castellanos, quien valora también el hecho de haber revalidado el Best in Class por segundo año consecutivo. “Implica que el primer galardón no fue una casualidad, lo cual supone una satisfacción incluso mayor, puesto que el mismo equipo que reconoció la buena labor que realizamos en un momento determinado sigue pensando que lo estamos haciendo bien”, destaca.

Las doctoras De la Iglesia y Castellanos coinciden en llamar la atención, asimismo, sobre el hecho de que el reconocimiento a sus respectivas unidades haya llegado en dos años especialmente “difíciles”, marcados por el devenir de la pandemia de SARS-CoV-2. “Tras el parón inicial del COVID, en nuestra unidad retomamos bastante pronto nuestra actividad previa a la pandemia —incluso antes que otros servicios hospitalarios— y, a mayores, hemos logrado incorporar a nuestra rutina asistencial todas las consultas telemáticas que teníamos durante ese periodo”, explica la responsable de la Unidad del Dolor sobre un servicio que, cada año, atiende cerca de 5.500 consultas, y cuyos retos más inmediatos pasan por “mejorar todavía más la consulta telemática” e “incorporar algunas nuevas técnicas que ya están en el mercado”, pero que aún no se aplican en el Chuac. “Estas cosas llevan su tiempo. Hay que ver que las técnicas sean efectivas, que resulten beneficiosas para nuestros pacientes y, a partir de ahí, ir probando”, refiere.

Por su parte, su homóloga de Neurociencias destaca: “El año pasado fue muy complejo, pero la vuelta a la normalidad también está siendo dura. Nos encontramos en una pospandemia, con un cierto acúmulo de pacientes que en un determinado momento no consultaron. Recuperando parte de aquella actividad que no se pudo llevar a cabo, pero multiplicada por la tremenda presión que tiene Atención Primaria, con problemas importantes para poder atender a los pacientes en tiempo y forma. Y esto es una cadena: si la base, que es Primaria, no puede funcionar de forma adecuada, acaba repercutiendo en la atención hospitalaria. Que en esta situación, en la que tenemos que estar adaptándonos continuamente y además seguir ofreciendo una asistencia de calidad, nos concedan un premio como el Best in Class es un revulsivo para seguir adelante y un indicativo de que no estamos haciendo las cosas del todo mal”, reitera.

Con todo, la doctora Castellanos insiste en que han de “seguir trabajando” para “implementar ciertas terapias y pruebas diagnósticas, muy específicas del área de Neurología”, que aún no han incorporado. “También debemos continuar mejorando la humanización de nuestro servicio para hacer más fácil el paso por el hospital, tanto de los pacientes como de sus familiares —algo que ya está en marcha y que probablemente se potenciará con la entrada en funcionamiento del nuevo Chuac—; y tenemos que seguir colaborando y poniendo en marcha proyectos de investigación que estén orientados, sobre todo, a la mejora del manejo de todos nuestros pacientes”, avanza.

Frente a los servicios del Chuac que revalidan el Best in Class que los reconoce como los mejores de su especialidad en España, están los que se estrenan. En este caso, Medicina Preventiva y Salud Laboral, que se presentaba por primera vez al galardón, y Urgencias, que ya había optado a esa distinción en otras ocasiones. La responsable del primero, la doctora María José Pereira, resalta que este premio “distingue toda la labor” que vienen realizando “desde hace años”, y especialmente “durante la pandemia de SARS-CoV-2”, algo que “a veces es complicado de ver” porque su actividad, asegura, “no se puede cuantificar en resultados positivos”. “El resultado final de nuestro trabajo es la no ocurrencia de eventos adversos. Nosotros tenemos que evitar que se produzcan infecciones, que haya complicaciones con la bioseguridad de un determinado entorno del hospital, y eso a veces es poco visible”, resalta la jefa de Medicina Preventiva y Salud Laboral del complejo hospitalario coruñés, quien afirma que este primer Best in Class para su servicio es “un revulsivo” tras “tres años de trabajo importante”. “Demuestra que no lo hemos hecho mal y nos estimula para continuar haciéndolo aún mejor”, considera.

La doctora Pereira explica que su servicio, integrado por 24 profesionales y que pasa “más de 15.000 consultas cada año”, tiene una “particularidad frente a otros de la misma especialidad en Galicia”, y es que, “dentro de la misma jefatura, se incluye la parte de Medicina Preventiva y la de Salud Laboral”. “Nuestra área más visible tiene que ver con la actividad preventiva vacunal, tanto de pacientes con especial riesgo, como en determinadas campañas (como puede ser la de la gripe) o en viajes internacionales. También actuamos ante algunas enfermedades transmisibles, que necesitan prevención con quimioprofilaxis o vacunación después de haberse producido algún tipo de contacto. Asimismo, participamos con el Servicio de Neumología en la Unidad de control de la tuberculosis, de hecho, nos encargamos de llevar a cabo los cribados en entornos afectados por esa dolencia. Además, realizamos la vigilancia epidemiológica dentro de los centros sanitarios, entre muchas otras labores”, refiere la responsable de Medicina Preventiva y Salud Laboral del Chuac, y reivindica: “Somos un servicio central de referencia, con una interlocución muy importante con el resto del hospital. Y para eso tenemos que seguir trabajando”.

Al “intenso trabajo de equipo” de todos estos años —y especialmente, también, de los tres últimos— apela, igualmente, el responsable de las Urgencias del Hospital Universitario, el doctor José Manuel Fandiño, al valorar el primer premio Best in Class para su servicio, que lo distingue como el mejor de su especialidad en España. “Para nosotros tiene mucha importancia este galardón por lo que significa. Que justo en plena pandemia de SARS-CoV-2, cuando los servicios de urgencias hospitalarios fuimos el faro visible, a donde los ciudadanos sabían que podían llegar porque siempre iban a tener a su disposición profesionales que los iban a recibir y atender, hayamos conseguido una acreditación de calidad... Que hayamos apostado por la humanización, cuando el sistema y la población estaban en shock; por tener un programa de trazabilidad y un sistema de prescripción electrónica que diesen seguridad a los pacientes; por ofrecer un programa formativo para todos los profesionales y hablar de simulación in situ... Pensar en todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo, pese a las enormes dificultades a las que teníamos que enfrentarnos, nos enorgullece mucho más”, subraya el doctor Fandiño, quien incide en que este primer Best in Class “es un premio para todo el equipo”.

“Personal médico, de enfermería, auxiliares, celadores, administrativos... para todos. Urgencias es un servicio central, que trabaja en estrecha relación con otros, como Radiología, Laboratorio, Mantenimiento, Informática, Farmacia, etc... y lo que este galardón significa es que todos juntos desarrollamos una buena labor, y que además pensamos en mejorar. El sistema de acreditación por el que hemos optado (sello EFQM), de hecho, busca un proceso continuo en el tiempo, porque el Servicio de Urgencias tiene que pervivir a los profesionales que lo integramos en la actualidad”, señala.

Insiste de modo especial, el responsable de las Urgencias del Hospital Universitario, en la “importancia” de implementar la humanización. “Cuando llegas a un servicio de urgencias hospitalarias como enfermo, te ponen un pijama y te encuentras en ‘la parte fría del fonendo’, todo cambia. Por eso hemos apostado por mejorar el paso de los pacientes por nuestras instalaciones. Dándoles, por ejemplo, algo de confortabilidad y confidencialidad en la zona de observación del servicio, donde hemos instalado cortinas para que tengan cierta intimidad; permitiendo el acompañamiento incluso en lo peor de la pandemia de SARS-CoV-2 (manteniendo las condiciones de seguridad, que por supuesto eran muy restrictivas); instalando pictogramas para que los pacientes con problemas de comunicación puedan entender a qué se les va a hacer... Hasta llegamos a tener en marcha, durante un tiempo, una biblioteca en el servicio, aunque la emergencia sanitaria del COVID nos obligó a frenar esta iniciativa”, refiere el doctor Fandiño, quien asegura que la máxima de su equipo es lograr “un servicio de Urgencias único, para pacientes únicos”.

“En Galicia tenemos una población muy envejecida, con pacientes frágiles (oncológicos, con insuficiencia cardíaca, con varias comorbilidades...), y quizás nuestro gran reto en este contexto —y que podríamos extender al sistema sanitario en su conjunto— sea tener un enfoque específico para cada uno de ellos”, apunta el doctor Fandiño, quien considera que otro desafío “muy importante” es “cuidar a los profesionales, desde el punto de vista del reconocimiento, el estímulo y el apoyo a su formación y a sus expectativas”. “Y, ya exclusivamente desde el punto de vista médico, necesitamos recambio generacional y la posibilidad de recibir una formación reglada con la aprobación, de una vez por todas, de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias”, remarca.