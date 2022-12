Cómo reaccionar si pillas a tu hijo viendo porno

Tus hijos e hijas tendrán su primer contacto con la pornografía online en torno a los 9, 10, 11 o 12 años. No suele tratarse de búsquedas deliberadas ni tienen un componente erótico: el objetivo de niños y niñas es la curiosidad. ¿Cómo debes reaccionar cuando le pilles en ese momento? No hay una respuesta única. La edad de tu hijo, el tipo de porno, el modelo de familia que seáis y el patrón educativo que estéis impartiendo en casa son factores fundamentales que hacen de cada situación un caso único. El único denominador común es que debes mantener la calma. Las actitudes rígidas, sancionadoras o moralistas y los interrogatorios no funcionan. Tampoco juzgar ni culpabilizar. Hay que educar.

La edad importa.

No es lo mismo que descubras que tu hijo o hija de 9 años ve imágenes pornográficas a que lo haga si tiene 16 años. Con 9 o 10 años no hay ingrediente erótico, sino que, básicamente, le mueve la curiosidad. “Somos seres sexuales, la curiosidad es natural. El sexo está rodeado todavía de mucho tabú, así que la curiosidad aumenta”. El problema es que hay mucha información y poca educación, explica Mirta Lojo, psicopedagoga y doctora en Ciencias de la Educación. Sin embargo, desde los 9 a los 11 años, la exposición y el acceso al porno no es recomendable, según la guía Hablemos de porno, editada por Save the Children. “No es el momento evolutivo de satisfacer el deseo erótico. Su desarrollo cognitivo no les permite entender plenamente lo que están viendo”, sentencian los autores de la guía.

Habla con tu hijo.

Lojo insiste en que hay algo que debería ser común: el diálogo. “Hablar con tu hijo o hija y tener confianza no se consigue de un día para otro. Es una manera de educar”, concluye. Muchas veces, los padres y las madres prefieren no contestar preguntas inocentes que le resultan incómodas. “El silencio también es educación sexual, pero menos eficaz”, aconseja la guía de Save the Children.

¿Es malo el porno?

En lugar de plantearse esa pregunta, la psicopedagoga invita a los padres y las madres a explicar a sus hijos que el porno es una ficción: “No hay que creérselo porque no es verdad, es un relato ficcionado”. La guía de Save the Children aconseja a los progenitores explicar que el porno es a las relaciones sexuales lo que el cine a la vida: una representación ficticia de la realidad.

Fomenta su espíritu crítico.

El porno actual suele ser muy violento hacia la mujer. “Ver este tipo de imágenes [7 de cada 10 vídeos son violentos] sí que es perjudicial si no se miran con ojos críticos”, explica la doctora en Ciencias de la Educación. “Es ficción, pero los adolescentes pueden pensar que esta es la realidad, y eso conlleva muchos riesgos”. Los jóvenes deben saber que el verdadero sexo incluye consentimiento, respeto, comunicación verbal y no verbal.

No le abronques.

Todos los expertos coinciden en que lo peor que puedes hacer es echar la bronca, dar lecciones y colocarte en un pedestal para dictaminar lo que está bien y lo que está mal. “Eso aleja la posibilidad comunicativa”, sentencia Lojo, que invita a padres y madres a huir de los interrogatorios. “¿Por qué estabas viendo esto?, ¿cómo se te ocurre? y ¿para eso quieres el ordenador”, son frases que hacen que el menor se sienta culpable, explica la guía Tenemos que hablar de sexo. Si tu hijo es pequeño, los técnicos de Save the Children recomiendan recurrir a la comida como una buena analogía. Por ejemplo, hay alimentos que los niños y las niñas no pueden tomar, como el café o la cerveza, y que podrán ingerir, si quieren, cuando sean mayores. Hay alimentos peligrosos, como el azúcar. Y hay otras veces en las que la foto de la comida no se parece en nada a lo que comemos después.

¿Es mi hijo un adicto?

Según Save the Children es difícil diagnosticar una adicción, pero recomienda a los padres estar pendientes de determinadas conductas: que el menor cada vez necesite mayores cantidades de porno, que experimente malestar al no poder acceder a él o que abandone otras actividades sociales. Ahí, lo más recomendable es acudir a un profesional de la psicología o la sexología.