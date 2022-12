“La investigación cambia la economía, retiene el talento y fija la población a su territorio”

El vicepresidente de la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en A Coruña, Carlos Lamora, es uno de los tres nuevos integrantes del patronato de la Fundación Científica de esa institución. Lamora se incorpora como vocal no científico al máximo órgano de gobierno de la AECC, que cuenta con 24 miembros, 16 de ellos investigadores y médicos especialistas en cáncer de reconocido prestigio. Entre sus principales objetivos en el cargo, intentar promover y consolidar la investigación oncológica entre los jóvenes científicos. “Es fundamental tener un mínimo de sensibilidad y darles recursos para atraerlos y retenerlos”, resalta.

¿Qué supone este nombramiento?

Es una ocasión única, la demostración de que la Junta Provincial de la AECC en A Coruña está haciendo las cosas bien. Y es una posibilidad, única también, de poder participar en una de las fundaciones científicas más importantes de España, incluso diría de Europa, no solo por los patronos científicos que tiene —la representación de los mejores científicos que hay en España investigando sobre cáncer—, sino por el reconocimiento del que goza y los criterios que la rigen. Uno de los pilares más importantes de la misión de la AECC es intentar ayudar a los pacientes oncológicos a paliar la enfermedad, y eso solo lo vamos a conseguir a través de la investigación. Poder estar ahí y ver cómo se hacen las cosas en la Fundación Científica es un privilegio. No hay que olvidar que, entre las entidades que no son públicas, la AECC es la que más invierte en la investigación en cáncer de España. A nuestros colaboradores esto los pone muy felices, pero también demuestra que las administraciones deberían dar un paso al frente y dedicar más recursos.

¿Cuáles son sus objetivos en este nuevo cargo?

Ante todo, aprender cómo funciona una fundación de esta envergadura y prestigio, y poder empaparme de todas aquellas corrientes que está intentando llevar a cabo dentro de la investigación oncológica en España. Hay muchísimas iniciativas novedosas que la Fundación Científica de la AECC quiere utilizar para intentar que la investigación coja muchísima más fuerza de la que tiene. Por tanto, es una ocasión estupenda para aprender, saber lo que se está haciendo y poder ayudar a todos los investigadores que hay en Galicia a que también participen y se puedan aprovechar de nuestras ayudas.

¿Cuántos fondos destina la AECC a investigación?

Este año, nuestra Fundación Científica ha adjudicado 24,5 millones de euros, divididos en 195 ayudas plurianuales. En estos momentos, tenemos comprometidos 104 millones de euros en 565 proyectos de investigación en desarrollo, lo cual significa que hay 151 centros y 38 provincias de todo el país en las que se está investigando en cáncer gracias a la generosidad de miles de personas que colaboran con la asociación. Nosotros solo hacemos de transmisores y buscamos la excelencia, eligiendo cuáles son los mejores proyectos que tienen las mejores características para poder ser financiados gracias a ese altruismo ciudadano. Y no me refiero a las grandes aportaciones de miles de euros. Cualquier donativo, por pequeño que sea, se destina a financiar investigación, igual que los fondos que se obtienen cuando se lleva a cabo una andaina, una carrera o una cena en cualquiera de nuestras juntas locales. Todo eso nos permite llegar a cifras tan impresionantes como esos 24,5 millones de euros adjudicados este año para investigación. Y nuestra previsión es llegar a los 26 millones en 2023.

¿Confía en que la pandemia de SARS-CoV- 2 haya sido un punto de inflexión que impulse el desarrollo científico en España?

Creo que, a raíz de la pandemia, los ciudadanos hemos entendido que, sin ciencia, no hay futuro. Si hemos sido capaces de salir, más o menos, de estos dos años de virus y enfermedad, ha sido gracias a la investigación científica. Muchas de las iniciativas que se han utilizado para desarrollar las vacunas contra el COVID ya procedían, de hecho, de la investigación oncológica. Eso la ciudadanía lo tiene claro, y el prestigio del que ya gozaban nuestros científicos se ha visto acrecentado muchísimo por reconocimiento social de la gente. Y a nosotros, como Junta Provincial, esto nos ha servido, en parte, para crecer.

¿A qué se refiere?

Antes de la pandemia de SARS-CoV-2, nuestra Junta Provincial rondaba los 16.000 socios, y ahora superamos los 18.000. Pese al impacto que ha tenido la emergencia sanitaria en la economía de muchas personas, la sociedad en su conjunto se ha dado cuenta de que la ciencia y la investigación, que es lo que promovemos desde la AECC, realmente ayudan a resolver los problemas de la gente.

La ciudadanía lo tiene claro. ¿Y la Administración?

Pienso que hay cierta sensibilidad por parte de las administraciones por promover la investigación, y sobre todo por transferir parte de los fondos que vienen de Europa (Next Generation) para ese fin. Lo que no sé es si los plazos administrativos están siendo lo suficientemente ágiles como para que ese dinero llegue a los investigadores. No estamos hablando solo de poder resolver un problema médico. La investigación cambia la economía de una sociedad, retiene el talento y fija la población a su territorio. Hay muchísimos gallegos con un talento increíble desarrollando sus capacidades científicas lejos de España. Es una tristeza que esos científicos que se han formado en nuestro país, en muchos casos con dinero público, de nuestras universidades, estén desarrollando tratamientos oncológicos fuera de nuestras fronteras.

¿Qué propone para revertir esta situación?

Es fundamental tener un mínimo de sensibilidad y dar recursos a esos jóvenes científicos para atraerlos y retenerlos. Que puedan vivir de forma digna, y si puede ser en sus lugares de nacimiento o residencia, muchísimo mejor. Hay que estabilizar, con ayudas a la investigación a largo plazo, y generar un ecosistema suficiente. No solo en medios materiales, como pueden ser centros de investigación bien dotados: tiene que haber profesionales que desarrollen esa labor. Muchísimos resultados en ciencia se obtienen por el entusiasmo de investigadores que no se han llevado un duro, y que han sacado adelante esos avances por vocación, por su compromiso social y por sus ansías por demostrar que lo que han estudiado tiene una aplicación práctica y sirve para mejorar la vida de las personas.

Las muertes por tumores aumentaron casi un punto y medio en Galicia en el primer semestre de este año. ¿Era previsible este repunte de la mortandad por cáncer tras la pandemia de SARS-CoV-2?

Cuando empezó la pandemia, ya detectamos clarísimamente que los tumores que se diagnosticaban cada vez estaban en un estadio más avanzado. Había gente que, por miedo al virus y a infectarse, no acudía a los centros hospitalarios cuando tenía algún síntoma y lo dejaba pasar, pero en muchísimos otros casos esa demora diagnóstica se debía al colapso sanitario, que aún no se ha recuperado. En la AECC recibimos numerosas llamadas de pacientes comentando que no solo en la parte de diagnóstico, sino incluso en el seguimiento de los tumores, se están produciendo retrasos. ¿Por ejemplo?

A la hora de volver a realizar sus pruebas radiológicas. Hay pacientes que se tienen que hacer un TAC cada tres meses, y los llaman a los cinco. Esto es inaceptable, porque a una persona que padece cáncer la cabeza le cambia, y esa angustia de tener que someterse a otra prueba para saber si la enfermedad está parada o si ha avanzado… es terrible. Desde la AECC, le hemos trasladado en múltiples ocasiones esta situación a la administración, en nuestro caso al Servizo Galego de Saúde (Sergas), y lo seguimos haciendo. No sé de qué modo, pero esto lo tienen que resolver. Las citas oncológicas tienen que ser absolutamente rigurosas. No puede haber retrasos, y no hay disculpa para que los haya.

Una de las grandes prioridades de la AECC es la equidad, también en el acceso a los resultados de la investigación.

Así es. Queremos que los avances en investigación lleguen a todos los pacientes, con independencia de la ubicación geográfica en la que se encuentren, y a todos los tipos de cáncer. Hay tumores con mayor prevalencia (como la mayoría de los de mama, los de próstata...) que en investigación van muchísimo más avanzados que otros menos frecuentes pero con unas cifras de mortandad altísimas. Nosotros buscamos que se dedique dinero para investigarlos absolutamente todos. Tenemos que intentar igualar por arriba.