La Justicia europea condena a España por la polución de Madrid y Barcelona

Varapalo de la justicia europea por la contaminación en España. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado este jueves a España por el incumplimiento sistemático de Madrid y Barcelona de la directiva europea sobre calidad del aire durante al menos ocho años.

Según la corte europea, España no ha velado para que no se superaran “de forma sistemática y continuada” los valores límites anuales de dióxido de nitrógeno (NO2) en las zonas del área de Madrid y Barcelona y desde 2010 y 2017 en el Vallés Bajo Llobregat. El TJUE también considera que España no ha velado porque los planes de calidad del aire establezcan medidas adecuadas para que el periodo de superación de los valores límite fijados para el NO2 sea lo más breve posible. El único punto en el que Bruselas desestima las alegaciones de la Comisión Europea es en lo que respecta al incumplimiento de los valores límites en el caso del Vallés en el año 2018. Según el TJUE, los datos relativos a ese año muestran que en esa zona no se superó el valor límite anual de 40 μg/m3, de modo que la infracción sistemática y continuada de la obligación de no rebasar esa cifra había dejado de producirse en dicha zona desde 2018.

Según el TJUE, el hecho de superar los valores límite fijados por la normativa europea para los contaminantes en el aire ambiente basta por sí solo para declarar un incumplimiento y, en el caso de la capital catalana y de Madrid, se superaron con creces. En el caso de Barcelona, por ejemplo, se alcanzaron porcentajes del valor límite anual comprendidos entre el 65% en 2011 y el 30% en 2016. Y en Madrid, entre el 70% en 2010 y el 33% en 2014. En esta zona además, se superó también el valor límite horario de 200 μg/m³, que no puede superarse más de 18 veces por año civil.