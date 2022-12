El Liceo y Carlos Arévalo, en la cima del mundo

El doble título mundial del betanceiro Carlos Arévalo en piragüismo y la octava liga del Liceo de hockey sobre patines fueron las grandes hazañas deportivas en 2022, otro año más para alardear del deporte coruñés. En el repaso no puede faltar la triple corona de Lucas Yáñez en patinaje artístico, las cuatro medallas de Manu Taibo en el Mundial en patinaje de velocidad, el subcampeonato europeo de María de Valdés en aguas abiertas, la plata continental de Enmanuel Reyes en boxeo amateur el mismo año que dio el salto a profesional así como los nuevos éxitos del Club Halterofilia Coruña con Ruth Fuentefría a la cabeza.

Carlos Arévalo ya había alcanzado la cima en 2021 con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero al de Betanzos todavía le quedaban sueños por cumplir. Y uno era alcanzar el oro ya que en 2019 también se quedó a las puertas con el subcampeonato del mundo. Se plantó en Halifax (Canadá) como uno de los favoritos pero superó todas las expectativas. Primero con el título en la prueba individual, el K1 200 metros, que ni siquiera estaba preparando porque no es olímpica y porque estaba más centrado en el K4 500 con el que no decepcionó días más tarde para subirse a lo más alto del podio. Ningún otro piragüista en la historia española había conseguido dos medallas de oro mundiales en la misma cita. Arévalo fue el primero.

No fue campeón del mundo, pero como si lo fuera. El Liceo levantó una nueva copa, esta vez la de la liga, el título número 43 en el palmarés del club más laureado de Galicia que además cumplió en 2022 sus 50 años de vida. No pudo celebrarlo mejor. Porque una liga no es de las que se ganan todos los días. Es más, en los últimos 25 años, el Barcelona solo se había quedado sin cantar el alirón dos veces, una que lo hizo el Reus y otra el Liceo. La tercera vez fue para los verdiblancos. Llevaban pidiendo años el formato play off porque creían que era su oportunidad. Y no lo desaprovecharon. Eliminaron al Alcoi en cuartos, al Noia en semifinales en cinco partidos y se citaron en la final con el Reus, que había eliminado al Barça. Y los coruñeses cerraron la liga por la vía rápida con dos victorias en A Coruña y otra en Reus. Apoteosis total.