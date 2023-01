Anuario 2022: Las noticias del año en la ciudad de A Coruña y su comarca

Con las doce campanadas que marcan el fin de 2022 y el inicio de un nuevo ciclo en 2023, echamos la vista atrás con el fin de recapitular y analizar cuáles han sido los acontecimientos más importantes para la ciudad de A Coruña en los últimos meses y cuáles las noticias destacadas también para su área metropolitana y para el conjunto de la comunidad gallega. A continuación recogemos una selección de algunos de los hitos sociales, económicos, culturales, políticos y deportivos que deja el año que ahora despedimos.

Despegan obras capitales para A Coruña y su comarca..Proyectos anunciados hace años se ponen en marcha: el tren al puerto exterior, el dragado de la ría de O Burgo y la pasarela de Pedralonga. La estación intermodal está a punto de comenzar. Leer más.

Año convulso en el área con nueva alcaldesa en Sada y crisis política en Carral. La legislatura finaliza con una moción de censura en Sada que desbancó a Benito Portela y la ruptura del gobierno de Carral. 2022 deja también una crisis en Betanzos por la designación de la reina de las fiestas. Leer más.

A Coruña, epicentro nacional de la Inteligencia Artificial. El Estado elige la ciudad como sede de la agencia que supervisará la IA, un organismo que reforzará el ecosistema tecnológico, investigador y económico de A Coruña y Galicia. Leer más.

Cecebre remonta tras meses de alarma por la escasez de lluvias. La presa que abastece de agua a la ciudad y a buena parte del área metropolitana, Cecebre, vio caer sus niveles de agua este otoño por debajo del 40%. El escaso volumen embalsado preocupaba desde finales de verano. Leer más.

El salto de Feijóo a Madrid inicia la era Rueda. El político de Os Peares asumió el liderazgo del PP estatal tras la caída de Casado. Su heredero lo relevó en el partido y la Xunta en un congreso sin rivales. Leer más.

Ómicron da paso a la gripalización. España cambió la estrategia de vigilancia y abandonó la obligatoriedad de las mascarillas. El coronavirus causa menos muertes pero preocupa su evolución, el COVID persistente y el fin de las restricciones en China. Leer más.

El accidente del Alvia, a juicio 9 años después. La vista oral arrancó el 5 de octubre y se prolongará hasta mayo en lo que es el mayor proceso judicial por el mayor siniestro ferroviario de la democracia. Leer más.

Relevo en la cúpula de Inditex, que no para de crecer. En abril, Marta Ortega se convirtió en la presidenta no ejecutiva de la compañía. Pese a los cambios y la crisis, sus beneficios se incrementaron un 24%. Leer más.

La factura del 'Prestige', sin cobrar. 20 años después de la catástrofe medioambiental causada por la marea negra del Prestige aún no se ha resuelto el pago de los daños. La última batalla judicial se librará en Londres, donde la aseguradora del petrolero tiene su sede. Los tribunales londinenses dirimirán el pago de la factura que dejó el chapapote a los largo de más de 3.000 kilómetros de costa. Leer más.

Batacazo para Riazor cuando acariciaba el ascenso. Un gol de Jordi Sánchez en el minuto 113 dejó en junio al Deportivo en Primera Federación y despertó todos los fantasmas tras un inicio de 2022 que se torció sin remedio. Leer más.

El Liceo y Carlos Arévalo, en la cima del mundo. El betanceiro hizo historia con dos oros en el Mundial de piragüismo y el equipo de hockey sobre patines levantó su octava liga en el año de su 50 aniversario. Leer más.

Ano tanxugueiro, ano dionisíaco... ailalalalá, ailalalalai. Galicia arrasa no 2022 a nivel de música, letras e audiovisual; desde o exitazo do trío de cantareiras ata o bum que non cesa en cine, series e literatura. Leer máis.

Pazo de Meirás, segundo asalto: la batalla por 564 inmuebles. El año 2022 deja meses de esfuerzos entre las administraciones para evitar que los descendientes del dictador Francisco Franco retirasen del pazo bienes considerados por la justicia "inseparables" del conjunto. Leer más.

Los peores incendios en la historia de Galicia. El verano se saldó con 44.000 hectáreas quemadas, la mitad de ellas se consumieron en los fuegos de O Courel y Valdeorras, que fueron los mayores desde que hay registros. Leer más.