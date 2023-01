Violencia machista, la lacra que no cesa

Arranca 2023 tras un diciembre negro en España, en el que once mujeres fueron asesinadas por hombres que eran sus parejas o con los que habían mantenido una relación sentimental. Es la cifra más elevada desde el último mes de 2008 y una de las más altas, también, desde que se inició el registro de estos crímenes, hace casi dos décadas. Durante el año que acaba de finalizar, la violencia machista, esa lacra que no cesa, se llevó medio centenar de vidas por delante en todo el país. Y aunque la estadística oficial no asigna ninguna de esas víctimas mortales a Galicia —pese a que en mayo, Clotilde Rodríguez, vecina de Vigo de 82 años, fue presuntamente acuchillada hasta la muerte por su marido, de 83, en un apartamento de Arona de los Cristianos, en Tenerife, de ahí que su asesinato compute en Canarias—, la comunidad gallega registra récord de mujeres bajo protección policial, casi 2.700, la mayor cifra en diez años. Medio centenar están en riesgo alto.

Así se desprende de los últimos datos de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, correspondientes al pasado 30 de noviembre. Según esa estadística, Galicia cuenta con un total de 4.245 casos activos en el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), el mecanismo policial centralizado de seguimiento y protección a las mujeres que sufren esa lacra y a sus hijos. En más de la mitad de esos casos (2.668), las víctimas están bajo protección policial, y aunque ninguno se considera de riesgo extremo, en 47 se estima alto, lo que ha llevado a reforzar las medidas de protección a esas mujeres. Además, según la estadística de la Secretaría de Estado de Seguridad de Interior, casi 1.800 de esas víctimas de la violencia machista en la comunidad gallega tienen hijos menores a su cargo, y se aprecia que los casos en los que también los niños están en situación de riesgo ascienden a 157. Dispositivos de seguimiento de agresores Los datos al cierre de noviembre de 2022 sobre el número de agresores que llevan dispositivos electrónicos de seguimiento, para cerciorarse de que cumplen las penas impuestas de alejamiento de sus parejas o exparejas, son también los más altos de la serie histórica. En Galicia hay activos 151 dispositivos y, en los primeros once meses del año pasado, se instalaron un total de 564. Por si esto fuera poco, los juzgados gallegos recibieron un total de 1.854 denuncias por violencia machista durante el tercer trimestre del pasado año, un 14,4% más que en el mismo periodo de 2021, cuando se presentaron 1.620. La gran mayoría (1.440), les llegaron a través de atestados policiales con denuncia de la víctima. Durante el mismo periodo, aumentó también el número de mujeres que figuran como víctimas, pues se contabilizaron 1.854, frente a las 1.597 de 2021, lo que supone una subida del 16,1%. Aún así, la tasa de violencia machista (mujeres víctimas por cada 10.000 mujeres) en Galicia se situó en 13,3, la tercera más baja del Estado, cuya media fue de 19,8, y solo por detrás de Asturias (12,5) y Castilla y León (13). Los distintos órganos judiciales gallegos —juzgados de violencia sobre la mujer, de lo penal y audiencias provinciales— dictaron en el tercer trimestre de 2022 en procesos de violencia de género 471 sentencias, de las cuales un total de 371, es decir, el 78,7%, fueron condenatorias. Asimismo, según las estadísticas del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en Galicia descendieron un 38,9% los casos de víctimas que se acogieron a la dispensa para no declarar. En el tercer trimestre del pasado año, de hecho, optaron por esta opción 80 mujeres, frente a las 131 que lo hicieron en el mismo periodo de 2021.