As ‘Tanxugueiras’ do Chuac

“Nun grupo de cantareiras, sempre hai unha que saca a copla e, na seguinte frase, entran todas as demáis. A nosa profe e compañeira sempre nos repite: ‘Nunca deixedes soa á que saca’. Na REA da Quinta nunca deixamos soa a unha compañeira. E que medo vai ter a que saca a copla sabendo que todas estamos con ela!”. Con esta declaración de intencións, que máis ca esencia dun proxecto resume unha filosofía de vida, e cos compases de Rosiña do mes de maio como pano de fondo, arrinca o vídeo de presentación do grupo Pandereteiras da Quinta, formado por persoal sanitario (enfermeiras, técnicas de coidados, celadoras...) do Servizo de Reanimación do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac). A iniciativa, xurdida da “necesidade de socializar fóra do traballo” detectada polas propias profesionais a raíz da pandemia de COVID —que os equipos de REA viviron en primeira liña, pois no peor da emerxencia sanitaria, as chamadas “salas do espertar” dos hospitais pasaron a funcionar como unidades de críticos (UCI)—, vén de arrasar na votación dos premios que outorga a Fundación Hospital Optimista a proxectos que contribúen á mellora do ambiente neses centros. Con case medio milleiro de votos que as converten en lexítimas gañadoras na categoría de Mellor proxecto de benestar profesional, unha representación do grupo asistirá a próxima fin de semana en Valencia á entrega dos galardóns. “En REA somos un equipo traballando, e tamén somos un equipo fóra”, proclaman, cheas de orgullo, estas Tanxugueiras do Chuac.

“Pandereteiras da Quinta xurde pospandemia, da necesidade de socializar un pouco fóra do traballo, onde hai un estrés e coñecémonos dunha maneira máis profesional. A REA é, por así dicilo, un servizo pechado, e aínda que pasamos moitas horas alí, ás veces faise complicado profundar nas relacións entre compañeiras”, refire Bego Gómez, técnica de coidados de enfermería en Reanimación do Chuac e unha das impulsoras do proxecto, xunto coa enfermeira Bea de Ramón. Bergantiñás as dúas, levan “toda a vida, desde pequenas”, coa pandeireta na man e, a ritmo de foliada, exercen como profesoras do grupo.“No meu caso, teño 51 anos e toco a pandeireta desde nena, así que bótalle contas”, subliña Bego, xusto antes de reivindicar o papel dos equipos de REA no peor do COVID, cando esas unidades “pasaron a funcionar coma unha UCI máis”, para explicar o xerme do proxecto . “Supuxo un antes e un despois, e de aí tamén xurdiu esa necesidade de promover as relacións interpersoais entre compañeiras, fóra do traballo, cunha base común que nos une a todas: a música tradicional”, refire.

O grupo reúnese todos os luns en locais municipais do Concello da Coruña, aínda que coincidir todas “é complicado”, debido a que a demanda desas instalacións volve ser alta e a que superan xa a trintena de integrantes, entre profesionais do equipo actual de REA, dalgún outro servizo hospitalario, antigas compañeiras e mesmo fillos das participantes. “Formar parte das Pandereteiras da Quinta, persoalmente, apórtame ilusión. Levaba tempo sen ensinar pandeireta, e ver de novo que estou a facer algo polos demais e que o están absorbendo é reconfortante. Ademáis, este proxecto dáche outra perspectiva das compañeiras fóra do horario laboral, permíteche aprender delas e creo que iso tamén nos pode axudar a afrontar mellor o día a día no hospital”, reitera.

Na mesma liña maniféstase Patri Naveira, enfermeira de REA que tamén forma parte das Pandereteiras da Quinta desde o inicio do proxecto. “Calquera actividade extralaboral axuda a coñecer mellor aos compañeiros, e tendo en conta que o noso traballo esixe un nivel de confianza elevado, isto é un plus, xa que reforza esa confianza tan necesaria en situacións de estrés. Ademáis, no noso caso axuda tamén moito o cambio de roles. No traballo están estruturados pola profesión de cada unha, e aquí dáselle a volta a todo: ninguén dirixe, ninguén organiza, todas pasamos o apuro de non saber e de ter que aprender... situacións tensas que se van limando a medida que se practican, igual que sucede no traballo”, considera Patri, unha das artífices da idea de presentarse aos premios da Fundación Hospital Optimista, xurdida “de maneira espontánea” durante “unha das paradiñas do café” que fan no Chuac.“Un dos nosos compañeiros do grupo, Manu Porteiro, que está en proxectos de humanización do hospital, viu que se convocaban estes galardóns, e ao comprobar que encaixabamos nas bases da categoría de Mellor proxecto de benestar profesional, decidimos dar o paso. A acollida foi moi boa, de feito, compañeiros doutros servizos do hospital puxéronse en contacto connosco para felicitarnos pola iniciativa. E agora ímonos a Valencia, a ver que pasa!”, destaca, aínda que o “premio gordo”, insiste, é o que levan “a diario”, cando os pacientes saen de REA e transmítenlles que “estiveron a gusto” na súa unidade. “Cando nos din que notan o bo ambiente e o agarimo, e que iso lles dá tranquilidade. Ese é o noso gran éxito”, conclúe.