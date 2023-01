El Gobierno crea una prestación de 600 euros para los artistas en paro

El sector cultural ha visto cumplida una de sus reclamaciones históricas, contar con una prestación especial por desempleo así como poder hacer compatible al 100% la pensión de jubilación con la actividad artística. Los beneficiarios podrán acceder a esta prestación especial acreditando 60 días cotizados por prestación real de servicios en la actividad artística en los últimos 18 meses.

Dicha prestación tendrá un importe equivalente al Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), que está en 600 euros, y la podrán cobrar un máximo de cuatro meses si pueden acreditar un tiempo mínimo de cotización. Según el Ministerio de Trabajo, unas 70.000 personas podrían llegar a acceder a esta paga.

“A veces, cuando pensamos en la cultura pensamos en las grandes personalidades y posiblemente pensamos que no tienen dificultades económicas, pues bien, el Gobierno piensa en un sector de la cultura que tiene enormes vulnerabilidades y que necesita mucha protección”, dijo la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Para poder cobrar dicha prestación deberán haber cotizado 60 días en los últimos 18 meses, o un total de 180 días en los seis últimos años. Así, cobrará 600 euros durante cuatro meses si ha cotizado más de 60 euros durante ese tiempo y cobrará 480 euros (80% Iprem) si ha cotizado menos de esa cuantía. La prestación es compatible con la percepción de derechos de la propiedad intelectual y de imagen. Además, se extiende la compatibilidad del 100% de la pensión de jubilación con la actividad artística, también para las clases pasivas. Hasta ahora, esa compatibilidad sólo alcanzaba a actividades que generaban derechos de propiedad intelectual pero ahora también se aplicará a actividades conexas (por ejemplo, una conferencia asociada a la presentación de un libro, y no sólo a los derechos de propiedad de la obra). Esta compatibilidad se extiende más allá de los artistas, intérpretes o ejecutantes de artes escénicas, audiovisuales o musicales, alcanzando también a los profesionales que realicen actividades técnicas o auxiliares necesarias. Los beneficiarios de una pensión no contributiva podrán también compatibilizarla con rendimientos de su actividad artística, siempre que no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional.

Se regula asimismo la cotización de los pensionistas cuando realicen actividades artísticas, que será únicamente por contingencias profesionales, con una cotización especial de solidaridad del 9% de contingencias comunes. Y, para los artistas autónomos de bajos ingresos (iguales o inferiores a 3.000 euros anuales), la norma incorpora una cotización reducida: una base de cotización para ellos de 526,14 euros, que supone una cuota mensual de 161 euros. La base se irá actualizando en años siguientes.

La aprobación de esta prestación es una reivindicación histórica del sector cultura y uno de los grandes objetivos de la Comisión Interministerial para el desarrollo del Estatuto del Artista.

Morris: “É un día histórico”

Antonio Durán ‘Morris’.

“Paréceme un gran logro”, valora el actor gallego Antonio Durán Morris. “Acércase un pouco máis ó valor que noutros países de Europa lle dan ó sector artístico”, indica. “E acércanos un pouco ó tipo de cotización, prestacións e dereitos que teñen outros colectivos que tamén teñen traballos itinerantes”, añade. Para Morris, este es “un paso de moitos máis logros que quedan por conquerir,”, subraya. “Eu creo que as leis deben contemplar a especificidade á que nos adicamos”, engade, sen dudar que “é un día histórico” para el sector.

Tony Lomba.

El artista gallego Tony Lomba también aplaude esta medida, sobre todo “después de haber sido de los más perjudicados por la pandemia”. Además, subraya que “un concierto no solo supone hora y media de trabajo, sino que hay mucho más detrás”: “Nosotros trabajamos cuando trabaja todo el mundo y también cuando disfruta”.

AAAG.

“É un anuncio moi satisfactorio para o colectivo artístico”, apuntan desde Asociación de Actores y Actrices de Galicia. “Esta é unha reivindicación que levamos anos pelexando porque noutros países europeos existe una protección maior para a xente que se adica ás artes”, añaden. Quedan muchas más reivindicaciones por lograr, pero “este é un paso adiante, un grande avance”.

SGAE.

“Estas medidas pueden ayudar a que la recuperación del sector sea más rápida y que también facilite un crecimiento a medio plazo, ayudando al desarrollo de vidas profesionales dignas que permitan que el enorme talento autoral, artístico y profesional no se desaproveche”, dice el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Antonio Onetti. “Por fin se reconocen, entre otras, las circunstancias específicas de los trabajadores” que desempeñan su actividad en el sector cultural. “La cultura y las artes, que emplean a más de 710.000 personas y suponen más del 3% del PIB, poseen unas características que les diferencian de otros sectores económicos”.

Unión de Actores y Actrices.

La secretaria general de Unión de Actores y Actrices, Silvia de Pé, afirma que “es una medida positivísima; hemos luchado desde hace diez años por esto y por fin ha salido adelante”. “A partir de ahora hay que seguir trabajando para mejorar el Estatuto del Artista”, añade.

Asociación Colegial de Escritores.

El presidente de la Asociación Colegial de Escritores (ACE), Manuel Rico, califica de “paso muy importante” la aprobación de esta prestación adaptada a “la intermitencia” del sector cultural.