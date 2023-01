La Fiscalía redoblará acciones por la “escasa protección penal” a las mujeres maltratadas

La Fiscalía intensificará las actuaciones para proteger a las víctimas de violencia de género, ante la constatación de que se dispensa una “escasa protección penal” a las mujeres durante la tramitación de los procedimientos judiciales. La fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha enviado un escrito a sus colegas para coordinar una mejor actuación de protección de estas víctimas.

El repunte de feminicidios de diciembre y los primeros asesinatos de enero han generado una alerta entre las instituciones implicadas en la lucha contra las violencias machistas, que tratan de reforzar la respuesta de protección de mujeres maltratadas. El Ministerio del Interior lleva dos días reunido analizando los asesinatos de 2022 y estudia cómo poner freno a la peligrosidad de los agresores persistentes que maltratan a distintas mujeres y ahora la Fiscalía da un nuevo paso para mejorar sus actuaciones en los procedimientos penales.

En el documento enviado, la fiscal Peramato precisa que en el 50% de los feminicidios del mes diciembre existían denuncias previas contra los presuntos agresores y solo en dos casos se acordaron medidas de protección, que quedaron sin efecto en pocos meses. De todos los asesinatos machistas de 2022, constaban denuncias por maltrato en el 43 % de los casos y solo se acordaron medidas en seis ocasiones.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial relativos al tercer trimestre del año —los últimos publicados—, solo se solicitaron órdenes de protección para las víctimas en un 20% de los casos, y se acordaron finalmente en el 13,9% de los supuestos.

“Son datos que, a simple vista, alertan de la escasa protección penal que se dispensa durante la tramitación de los procedimientos por violencia de género”, subraya Peramato en el escrito.

Peramato incide en que los miembros del ministerio público que participen en las guardias de este tipo de procedimientos deben intensificar su “actuación proactiva” de cara a proteger a las víctimas, “solicitando cuando proceda, y aunque ellas no lo interesen, las medidas cautelares necesarias para enervar, en la medida de lo posible, el posible riesgo de reiteración de conductas violentas y de feminicidio”.

La fiscal hace especial hincapié en la necesidad de dotar las unidades forenses de valoración integral del riesgo, pues la actuación policial de VioGén no es suficiente, solo un primer paso, y se debe profundizar a la hora de estimar todos los factores de riesgo que afrontan las víctimas y sus hijos.

Asimismo, Peramato insta a los fiscales a solicitar la implantación del dispositivo de control telemático de los agresores (pulseras Cometa) para garantizar que se cumple la orden de alejamiento en los casos en los que la valoración del riesgo policial dé como resultados niveles extremo, alto o medio de especial relevancia, salvo en aquellas situaciones en que proceda acordar la prisión provisional. Esta petición, añade, debe hacerse también cuando el nivel de riesgo se agrave durante el procedimiento y debe mantenerse en el escrito que persiga la condena del agresor.

Por último ha pedido a los fiscales que antes del 15 de febrero le remitan un informe sobre las ventajas y desventajas de extender la jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer a varios partidos judiciales, adoptando las medidas necesarias para no repercutir en las víctimas posibles inconvenientes.

Irene Montero insiste en que la alerta sobre agresores machistas no “será una varita mágica”

La ministra de Igualdad, Irene Montero, insistió ayer en que la propuesta de Interior para alertar a mujeres que denuncien una agresión por violencia de género en el caso de que convivan con un agresor con antecedentes no “será una varita mágica”, pero está dispuesta a apoyarla en caso de que sea viable su aplicación. “Todo lo que vaya encaminado a proteger a las víctimas lo vamos a defender y poner el foco en los agresores es muy importante; tenemos que construir una dinámica social e institucional para que los maltratadores no vean normalizadas sus conductas”, explicó Montero en una entrevista en la Cadena Ser al ser preguntada por la respuesta a Interior de la fiscal de Sala de la Violencia sobre la Mujer según la cual, la alerta solo podría llevarse a efecto siempre que no sea una práctica generalizada y si existe un “factor de riesgo relevante” para la denunciante. “No hay una sola medida que pueda ser una varita mágica y que puedan evitar todos los asesinatos porque la violencia machista es estructural; pero sí dejar de normalizar la violencia machista; no normalicemos unos gritos, un empujón; ante la más mínima señal hay que decir a las víctimas que estamos a su lado. Paremos los pies a los agresores”, pidió la titular de Igualdad. La ministra quiso lanzar un mensaje de unidad institucional, aunque ha reconocido que aún no hay una fecha para su reunión con el ministerio de Interior que pidió en diciembre ante el repunte de asesinatos.