Médicos de las Urgencias hospitalarias de Galicia: “Estamos en una tormenta perfecta”

“Las Urgencias gallegas viven, en este momento, una tormenta perfecta”, resume José Manuel Fandiño Orgeira, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) en Galicia y responsable de las Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), al describir la situación que atraviesan, desde hace meses —y que se ha “agudizado” en el inicio de este año—, esos servicios hospitalarios. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, rechazó este miércoles hablar de “colapso” o “saturación” de las Urgencias de los hospitales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) e insistió en que “cualquier ciudadano que acuda” a esos servicios “puede tener la tranquilidad de que, si tiene algo urgente, va a ser atendido de inmediato”. En este último mensaje incide también el doctor Fandiño, no obstante, defiende que “sí hay saturación, en la medida en que no existe un drenaje adecuado” en las Urgencias (en referencia a la demora que se produce desde que finaliza la atención de los pacientes, por parte de los profesionales de esos servicios, hasta que se hace efectivo su ingreso en planta).

“Los equipos de Urgencias y Emergencias nos comprometemos a atender a todos los pacientes que acudan a nuestros servicios, pero a los profesionales también hay que cuidarlos. Precisamos trabajar en las condiciones adecuadas, con todos nuestros recursos (tanto físicos, como materiales y humanos) plenamente operativos. Nuestros espacios no pueden estar ocupados con pacientes pendientes de ingreso en planta. Urge priorizar el drenaje”, advierte el presidente de Semes Galicia, quien llama igualmente la atención sobre la “necesidad” de que esos profesionales estén “plenamente formados, vía especialidad”. “Los facultativos de Urgencias y Emergencias precisamos un recambio generacional, por eso es fundamental que el Ministerio de Sanidad apruebe, cuanto antes, nuestra especialidad. No queremos detraer plazas MIR (médicos internos residentes) a nuestros compañeros de Atención Primaria. Las necesitamos específicas para nuestros servicios”, destaca.

A estos dos factores que explican, en parte, la “saturación” que viven las Urgencias hospitalarias en toda España, y también en Galicia, se une el “imparable aumento” de la demanda asistencial que se registra, desde hace meses, en esos servicios sanitarios. “Durante lo peor de la pandemia de SARS-CoV-2, los servicios de Urgencias y Emergencias de todo el país estuvimos permanentemente abiertos, a pleno funcionamiento, y el año pasado, cuando preveíamos que la situación volviese a la normalidad, empezamos a notar ya cómo se disparaba la demanda. Algo que se ha agudizado, si cabe aún más, desde el inicio de este 2023”, apunta el presidente de Semes Galicia, quien reconoce que, desde hace ya algunos años, los servicios de Urgencias y Emergencias en general venían constatando “un incremento de la demanda asistencial del 5%”, que “se rompió durante la emergencia sanitaria”. “Al recuperarse, ya notamos una subida del 15% en las Urgencias hospitalarias de Galicia, y actualmente estamos entre un 15-20% por encima del año pasado. En el Chuac, por ejemplo, registramos picos de un 40% con respecto a la media de enero de 2022”, resalta el doctor Fandiño, quien estima que ese incremento de la demanda asistencial “no se va a frenar”. “Los que llevamos años trabajando en esto somos conscientes de ello. La población está envejecida, es pluripatológica y necesita recursos”, subraya.

"Los facultativos de Urgencias y Emergencias precisamos un recambio generacional, por eso es fundamental que se apruebe, cuanto antes, nuestra especialidad" José Manuel Fandiño Orgeira - Presidente de Semes Galicia y responsable del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac)

Por si esto fuera poco, “la problemática que vive la Atención Primaria, que está permanentemente en los medios de comunicación, también influye” en la situación de las Urgencias hospitalarias, resalta el presidente de Semes Galicia. “Y esto entronca, de nuevo, con la necesidad de que se apruebe, de una vez por todas, la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias. Hoy por hoy, todos estamos captando facultativos del mismo lago o nicho, por así decirlo. En este contexto, lo que hacen los profesionales que quieren desarrollar su labor en servicios de Urgencias y Emergencias (un 10% del estudiantado de Medicina) es cursar la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria”, explica el doctor Fandiño, quien incide en que la aprobación de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias “permitiría realizar una proyección a futuro real”. “Todos tenemos claro que las plantillas envejecen, y que las jubilaciones se suceden a un ritmo muy importante. La forma de revertir este proceso, y de lograr que dejemos de quitarnos profesionales los unos a los otros, es mantener o aumentar las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria y generar la especialidad y las plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias”, señala.

“El compromiso de los equipos de Urgencias y Emergencias es absoluto —reitera el presidente de Semes Galicia—. Solo puedo decir maravillas de los profesionales de estos servicios en la comunidad gallega, pero esto lleva un agua también, y pienso que nadie se ha parado a pensar qué ocurriría si se llegasen a dar situaciones en las que hubiese que cerrar servicios de Urgencias hospitalarias porque, al final, la realidad es que seguimos siendo ese faro al que se dirige todo el mundo”, refiere el doctor Fandiño, y advierte: “Los ciudadanos saben que si no pueden obtener una cita en el tiempo y la forma que consideran prudencial en otros recursos sanitarios, como las consultas de Atención Primaria o especializada, podrán ir a las Urgencias y allí los van a atender. No obstante, la población tiene que pensar también que, en estos momentos, los profesionales de estos servicios no tenemos recambio generacional, la población está cada vez más envejecida y la demanda asistencial continuará yendo a más, con lo que todo esto supone”.

Pacientes a la espera de cama en planta “La demanda asistencial en las Urgencias de los grandes hospitales gallegos está disparada. En Santiago (CHUS), se superan de largo los 400 pacientes de media a diario, y en A Coruña (Chuac) y Vigo (Chuvi) sobrepasamos ya el medio millar, sin contar a los de materno-infantil. Nos llega más patología respiratoria, porque hay COVID, gripe y VRS (virus respiratorio sincitial), y a esta problemática se une la del drenaje de los enfermos, sobre la que llevamos advirtiendo desde hace muchísimo tiempo. Hoy [por ayer], las Urgencias del Chuac amanecían con 43 pacientes pendientes de ingreso en planta, las del CHUS con 35 y las del Chuvi, estaban estos días con 20. Esto detrae espacio físico y recursos”, resalta José Manuel Fandiño Orgeira, presidente de Semes Galicia y responsable del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de A Coruña (Chuac), quien “después de años y años advirtiendo sobre lo mismo”, urge a “actuar y tomar medidas” al respecto. “Para lograr resultados distintos quizás haya que plantear nuevas soluciones”, sugiere.