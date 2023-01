Depresión, un túnel con saída

“Cando estás no fondo do pozo da depresión non tes nin ganas de vivir. O primeiro que lle dis ao psiquiatra ao entrar pola porta da súa consulta é: ‘Dóeme a alma’ . Tes unha presión no peito que non te deixa facer nada de nada. Non es capaz nin de limpar a túa casa. Tíñala impoluta, e pasa a darche o mesmo.Queres coller un trapo e empezar a sacar o po, pero cando levas medio pano pasado, o deixas porque non es capaz de facer nada máis”. Eugenia Rodríguez é ourensana, ten 60 anos e leva “media vida” convivindo coa depresión, un problema de saúde mental grave (e crónico, no seu caso) que sofren ao redor de 150.000 galegos, máis do 5% da población, segundo os datos da Enquisa Europea de Saúde do 2020. Con motivo do Día mundial desta doenza, que se conmemorou onte, Eugenia asómase a esta xanela coa intención de que o seu testemuño poida axudar a outras persoas que se atopen no máis recóndito dese túnel do que ela empezou a ver a saída, grazas ao “apoio incondicional” da súa familia, aos profesionais que atopou en Saúde Mental Feafes Galicia, a un tratamento co que —agora si— “parece que acertaron” e ao nacemento dos seus dous netos, “a inxección de vida e a ilusión máis grande do mundo”. Tamén para reivindicar unha maior inversión en saúde mental na sanidade pública. “Eu, sinceramente, vexo que na sanidade pública non teñen tempo para as persoas que padecemos este tipo de problemas”, considera.

“Empecei con depresión leve, tratada polo médico de cabeceira, fai uns 40 anos, pero mal, mal, mal... levo ao redor de 30”, comenta Eugenia, quen especifica que “as ansiedades” comezaron, no seu caso, por mor dos “problemas cardíacos” diagnosticados aos seus dous fillos. “A rapaza, que é a maior, naceu cunha cardiopatía conxénita, e foi entón cando me tiveron que dar os primeiros ansiolíticos. Daquela aínda fun vivindo, pero cando lle detectaron outro problema de corazón ao rapaz, con 14 anos... aí xa foi un desplome”, lembra Eugenia, quen sinala que a eses dous golpes da vida, difíciles de asimilar, uniuse “o problema máis gordo”, o que lle deu a estocada definitiva e empuxouna a un túnel ao que, durante moito tempo, non viu saída. “Estando a traballar nunha tenda de ultramarinos, o dono mandoume ir darlle de comer a un can que tiña nunha leira contigua, pero o animal atacoume por detrás, arrincoume o xemelgo e pasei mes e medio hospitalizada. A recuperación foi moi complicada, quedáronme secuelas e, por mor daquel episodio, non puiden volver traballar. Botei seis anos en xuízos co que fora o meu xefe e, a partir de aí, entrei en bucle: para arriba, para abaixo... e cada vez máis. Chegou un punto en que nin me levantaba da cama. Aquilo era un desastre total.Por se fose pouco, logo tiven á miña nai cun cáncer de pulmón en estadio IV, e isto fixo que caese aínda máis abaixo”, rememora.

“O meu marido e a miña filla foron os que tiraron por min. Tiraron, e tiraron, e tiraron… e seguen tirando”, continúa Eugenia. “Cando estaba na cama sen gañas de facer nada, o meu marido tirábame pola ropa para atrás, sacábame para fóra, vestíame (porque nin quería vestirme), duchábame... se non os chego a ter a eles, non saio de todo iso. De feito, tiven dous intentos de suicidio. Cando estás tan mal... chegas a pensar que a túa familia estaría mellor sen ti. Cres que es unha carga, totalmente, para eles. Non vives”, admite.

Insiste Eugenia en que o apoio da familia e a contorna é fundamental, igual que o é poñerse en mans de especialistas en saúde mental, e reclama máis recursos na sanidade pública para abordar os problemas desa índole. “Eu, sinceramente, vexo que na sanidade pública non teñen tempo para as persoas que padecemos problemas de saúde mental. Sobre todo, no tema psicolóxico. En Psiquiatría, se che ven moi apurada, aténdenche. Vas por Urxencias, e non tes problema. A min o meu médico, cando me veía moi mal, dábame cita cada mes e medio. Antes tiven outro durante 15 anos, ao principio sufrín moito o cambio, pero agora estou moi ben. Certo é que sempre tiven certa continuidade. Agora o tema dos psicólogos... xa é outro cantar. Dez minutos na consulta, e bótanche. E, para iso, aténdenche como máximo seis meses. Logo xa che din que che dan o alta, e acabouse. De feito, eu tiven que recorrir ao privado. Primeiro atopei unha profesional moi boa, pero eran 100 euros a consulta, e ao non poder traballar e non ter ningunha paga... viviamos todos do soldo do meu marido e non mo podía permitir. Logo fun a outra en Ourense, moi boa tamén e que me axudou moito, e agora estou indo á de Feafes, que é unha marabilla”, resalta, e engade: “Cada quince días vou a xunto dela, falamos, búscame cousas para relaxarme, está moi pendente de min... ademais, no mesmo centro de Feafes teñen talleres de autoestima e outras actividades que me van moi ben. Levo seis meses con eles, e estou encantada. Están a axudarme moitísimo, igual que o feito de ser avoa de dous netos pequeniños preciosos. Son unha inxección de vida e a ilusión máis grande do mundo”.

Os “puntos clave” do bo momento que atravesa, desde fai oito meses, “foron a familia, o nacemento dos netos, Feafes…” e tamén que lle “deberon acertar algo co tratamento, que é complicado”, sinala. “Eu cheguei a tomar 18 pastillas ao día. Hoxe tomo entre 15 e 16. E tamén me fai moito ben camiñar, porque nun determinado momento cheguei a pesar 100 quilos, e verche así é terrible. Faiche afundirche aínda máis”, recoñece Eugenia, quen espera que o seu testemuño poida ser útil para outras persoas que estean atrapadas no máis fondo do túnel do que ela empezou a saír. “A esas persoas recoméndolles que se deixen axudar pola familia. O meu marido e a miña filla foron esenciais nese trance ata chegar ao punto no que estou agora. El sempre estivo pendente de min, cando saía de traballar, iamos xuntos a todos os sitios. Montábame no coche, aínda que non quixese ir, e nunca me deixaba soa… e a miña filla igual. Son moi afortunada pola familia que teño”, conclúe.

Entre as causas máis frecuentes de incapacidade temporal A depresión é un trastorno que, dependendo da súa intensidade, maniféstase en diversos síntomas (psicolóxicos, físicos, cognitivos, sociais) e afecta na distintas esferas da vida das persoas, xerando un malestar significativo en quen a padece. Desde o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) sinalan que “a terapia psicolóxica é un dos tratamentos máis eficaces”, e insiste en que “para que a loita contra a depresión sexa efectiva”, cómpre que esa atención psicolóxica “sexa accesible e estea próxima ás persoas para poder diagnosticala e tratala nos estadios máis temperás”. “A atención psicolóxica en Atención Primaria (cunha mínima implantación en Galicia) é das medidas máis eficaces para a prevención e o tratamento de trastornos de saúde mental. Isto traduciríase nunha mellor atención sanitaria, pero tamén nun importante aforro, xa que as doenzas de saúde mental son a segunda causa máis frecuente de incapacidade temporal, cunha duración media por riba dos tres meses”, advirte.