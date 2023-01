Historias que dejan huella en A Coruña

Ana Usero tiene 76 años, nació en Lugo pero lleva “media vida” residiendo en A Coruña. Su infancia, “muy feliz” y que recuerda con “muchísimo cariño”, transcurrió en la ciudad lucense, junto a sus padres, sus dos hermanos mayores y “mamá Ne”, propietaria del inmueble donde vivían y “una segunda abuela” para los tres pequeños. Al empezar los dos hijos varones la Universidad, toda la familia se trasladó a Salamanca, donde Ana pasó la adolescencia y sus primeros años de juventud. Una etapa “muy dispersa”, porque ella quería seguir los pasos de su madre, Isaura Usero —una de las primeras mujeres universitarias gallegas— y estudiar Física, sin embargo, auspiciada por sus hermanos, empezó primero Química y posteriormente Geología, pero en ambas fracasó. Al final, encontró su sitio en Magisterio y, durante “un montón de años”, fue profesora de clases particulares, al tiempo que se hacía cargo del cuidado de sus padres, mayores y enfermos.

Carmen Martínez tiene 75 años, es betanceira pero “prácticamente desde niña” ha estado viviendo en A Coruña. Tras su separación matrimonial, se reinventó “poniendo en marcha una mercería en O Temple (Cambre)” y, al jubilarse y bajar definitivamente la verja de ese negocio, regresó a su localidad natal, donde residió hasta la muerte de su pareja. Un grandísimo varapalo que “coincidió con la venta del piso” que tenían alquilado en Betanzos, lo que llevó a Carmen a regresar a la ciudad coruñesa , donde lleva dos años y medio sola, tratando de reponerse, una vez más, a los embates de la vida, en este caso, “una depresión profunda, con muchísima ansiedad”, que arrastra desde el fallecimiento de su compañero y que se agravó con la compleja situación derivada de la pandemia de SARS-CoV-2.

Con sus historias “extraordinariamente ordinarias”, Ana y Carmen son dos de las protagonistas de Deixando pegadas, un libro editado por Acción Solidaria de Galicia (Asdegal), en colaboración con la Diputación de A Coruña, con el que la ONG gallega busca reivindicar las vivencias de las personas mayores a través del testimonio de siete usuarias de su programa de acompañamiento domiciliario. “Esta iniciativa surgió hace casi un año, durante una reunión de voluntarias de Asdegal que, en aquel momento realizaban acompañamiento a domicilio en A Coruña. Fueron ellas quienes sugirieron recoger las vivencias de los mayores a los que acompañaban, porque cada persona tiene una historia digna de contar. Le dimos vueltas a su idea, vimos que el proyecto podría encajar en una subvención que lanzaba la Diputación de A Coruña y decidimos dar el paso de ponerlo en marcha”, refiere Tereta Berbel, vicepresidenta de Asdegal, quien subraya que el objetivo principal de Deixando pegadas es “dar visibilidad a las vivencias de las personas mayores que viven en soledad”. “A veces se tiende a pensar, equivocadamente, que estas personas ya no tienen nada más que aportar en el mundo y ellas mismas se sienten en una situación de aislamiento (que no abandonadas, porque muchas tienen familias que están pendientes de ellas dentro de sus posibilidades). Lo que Asdegal quiere con este libro es, por un lado, dar visibilidad a esas personas y, por otro, hacer ver a otros mayores que estén en la misma situación que sus historias son igual de interesantes y que también merecen ser contadas. Que entiendan, por así decirlo, que sigue valiendo la pena vivir y, al mismo tiempo, contribuir a que la gente joven sea consciente de esto mismo también”, destaca.

Berbel avanza, en este sentido, que la intención de Asdegal es “poder llevar a cabo talleres con niños y jóvenes, el próximo curso”, para hacerles llegar estas historias, “a través de cuentacuentos” y otras iniciativas que les gustaría desarrollar en colegios e institutos. “La idea es mostrarles las historias de personas de 70, 80 y más años con recorridos vitales muy potentes, que han sido capaces de emprender, superar vicisitudes y reinventarse en una época en la que no lo tenían tan fácil como ahora. Mujeres todas ellas, en el caso de las protagonistas de Deixando pegadas que han sido capaces de compatibilizar la familia con el trabajo profesional”, resalta la vicepresidenta de Asdegal, “sorprendida” por el hecho de que “todas las historias recogidas en el libro”, sin haber sido seleccionadas previamente, han resultado ser “muy entretenidas y merecedoras de ser contadas”. “Todas enganchan y de todas se pueden extraen enseñanzas”, resalta.

Ana, Carmen y las otras cinco protagonistas del libro son usuarias del programa de acompañamiento a mayores que viven solos de Asdegal, denominado Acompañando soledades, un proyecto que echó a andar en A Coruña centrado, sobre todo, en residencias, pero que a raíz de la pandemia de SARS-CoV-2 empezó a enfocarse, mucho más, en los domicilios. “Contactamos con los servicios sociales del Ayuntamiento, y también con el Sergas, para ofrecernos a realizar con ellos esta labor. Y hacemos un llamamiento a la ‘zona barrio’, porque en la farmacia, el bar o la parroquia se pueden detectar primero esas situaciones de soledad. Nuestro objetivo es que nos conozcan, nos vean y sepan que estamos ahí”, señala Tereta Berbel, quien resalta que Acompañando soledades es el “proyecto estrella” de la entidad que vicepreside. “Asdegal nació para acompañar soledades, aunque tengamos un montón de iniciativas en marcha. Nuestro equipo de voluntariado está formado por hombres y mujeres, de todas las edades, que dedican un poco de su tiempo, todas las semanas, a realizar esa actividad de acompañar a personas mayores que viven solas a dar una vuelta, hacerles algún recado o que, simplemente, pasan un ratito en casa con ellas llevando a cabo alguna tarea, compartiendo ocio… dándoles, en definitiva, un poquito de luz, para que vean que no solo les importan a sus familias o a los pocos amigos que les quedan (porque en muchas situaciones van viendo cómo se les acaba la lista de amistades), sino que también hay gente joven con la que pueden establecer un vínculo muy especial”, subraya.

Ana y Carmen dan cuenta de ello. “El programa de acompañamiento de Asdegal ha mejorado mi vida. Desde que vienen las voluntarias (primero Susana, luego Carmen y ahora Luisa) todo es mucho más fácil”, subraya Ana, a lo que Carmen agrega: “Llevo casi un año con Asdegal, entré en contacto con ellos a raíz de pedir ayuda a los servicios sociales del Ayuntamiento para ver si me podían hacer unos recados. Vivo sola y pasé el COVID sola en mi casa, estando en pleno proceso de duelo por el fallecimiento de mi pareja... y, como no tenía a nadie, se me ocurrió llamar al 010. Fueron ellos quienes me derivaron a la asociación, y estoy encantada. Las dos voluntarias que me visitan, Luisa y Medalid, son maravillosas. En su momento, me costó muchísimo levantar el teléfono para pedir ayuda, pero es lo mejor que he podido hacer, por eso animo a otras personas que estén en una situación parecida a la mía a que sigan mi ejemplo y no se dejen ir, porque siempre va a haber personas dispuestas a echarles una mano”, señala.

El éxito de Acompañando soledades ha llevado a Asdegal a dar un paso más e idear una suerte de “club social” para poner en contacto a los usuarios de ese programa. “En navidades, realizamos un taller de manualidades, en el que participó un grupo de mayores de Acompañando soledades, y resultó muy bonito. Una empresa nos facilitó ayuda económica para llevarlo a cabo, porque se requiere una logística, ya que hay que ir a buscar a los participantes en taxi, llevarlos de vuelta a sus casas, etc... Para los mayores que pudieron venir, fue un momento feliz, porque salieron de su entorno y pudieron socializar más y conocer a otras personas que se encuentran en la misma situación que ellos, algo que les abre también muchas puertas”, considera Berbel, quien adelanta que el proyecto de Asdegal, para este 2023, es “llevar a cabo una actividad de este tipo, por lo menos, cada dos meses”.

*El libro ‘Deixando pegadas’ se puede recoger, de forma gratuita, en la sede de Asdegal, en el Espazo Amizar, aunque la ONG acepta a cambio alguna pequeña aportación]