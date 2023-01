El gerente de la Axencia para a Xestión do Coñecemento en Saúde, Antonio Fernández-Campa, argumenta que no se convocan en Galicia todas las plazas MIR acreditadas porque son especialidades en las que no hay déficit de profesionales. En el Parlamento, recordó que el Ministerio de Sanidad recomienda “no aumentar la oferta en áreas en las que no existe déficit para evitar que los profesionales vayan a ésas” y “no a otras que sí es necesario cubrir”.