O concurso de microrrelatos da Real Academia Galega (RAG) e PuntoGal abre o vindeiro mércores 1 de febreiro a que é xa a sexta edición fomentando a expresión creativa e a presenza da lingua galega no ámbito dixital. A convocatoria, dirixida ao público de todas as idades, repartirá nove premios entre as mellores historias de ata 200 palabras que se presenten, a través da páxina web relatos.gal, nas distintas categorías. O prazo de recepción dos textos permanecerá aberto ata o 28 de febreiro.