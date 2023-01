‘As bestas’, elegida mejor película dramática en la ceremonia de los Premios Feroz

Zaragoza volvió a rendirse a la magia del cine gracias a los Premios Feroz. Por segundo año consecutivo, la sala Multiusos maña acogió la gala que organiza la asociación de periodistas y críticos cinematográficos en una noche cargada de estrellas. Actores y directores de la talla de Pedro Almodóvar —que recibió el Feroz de Honor—, Álex de la Iglesia, Juan Diego Botto, Luis Tosar, Emma Suárez, Carmen Machi o Aitana Sánchez-Gijón atrajeron hasta el exterior del auditorio a cientos de ciudadanos para arropar a los protagonistas: primero en la alfombra roja y posteriormente cuando cada ganador salía a compartir su premio con los allí congregados.

Como auguraban casi todas las quinielas, As bestas, el filme dirigido por Rodrigo Sorogoyen, resultó la triunfadora de la gala al recibir el premio gordo, el de mejor película dramática. Además, el gallego Luis Zahera se llevó el premio a mejor actor de reparto por su trabajo en este thriller rural. Con todo, los premios estuvieron muy repartidos entre las grandes favoritas, ya que Carla Simón se llevó el galardón a la mejor dirección por Alcarràs y Cinco lobitos consiguió el de mejor guión.

De igual modo, Pedro Almodóvar se llevó la gran ovación de la noche al recibir el Feroz de Honor. La Multiusos le rindió un caluroso aplauso durante casi un minuto mientras el director manchego contenía la emoción en el escenario. De hecho, tuvo que parar en una ocasión su discurso, en el que recordó su llegada a Madrid en 1969 y la etapa de 1977 a 1985, cuando “todo era posible”, y aseguró: “Los rodajes me quitan todos los dolores, me he hecho adicto a la adrenalina como una reportera de guerra”. Almodóvar dedicó su discurso también a la sanidad pública madrileña “ante la barbarie que se está llevando a cabo en la Comunidad”.

El director manchego reconoció que sus sueños “eran mucho más modestos” que lo conseguido a lo largo de una fecunda y reconocida carrera, y también resaltó que su madre fue la que inspiró “casi todas” sus películas. “Mi filmografía sobre todo ha estado marcada por haber tenido una madre manchega”, zanjó en su discurso el realizador, que recibió el premio de manos de algunas de sus grandes actrices, como Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de Palma o Bibi Andersen.

As bestas, con diez nominaciones, se reafirmó como una de las grandes películas españolas del año. Ya triunfó en los Forqué, los premios que conceden los productores españoles, y lo ha vuelto a hacer en los Feroz. De esta forma, el thriller rural escrito por Sorogoyen coge carrerilla de cara a los Goya, que se celebran el próximo 11 de febrero.